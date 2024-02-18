Чехия нашла снаряды для ВСУ, запрет продуктов из Польши, завод Rheinmetall: все за выходные

Снаряди, винищувачі, безпекові угоди з Україною і стратегія оборонної промисловості ЄС – про це говорили на Мюнхенській безпековій конференції, яка тривала кілька днів і на якій працював наш кореспондент.

Тим часом, призупинка військової допомоги від США вже відчувається на фронті. Російські окупанти захопили Авдіївку. Байден вважає Конгрес співвідповідальним у цій ситуації.

Німеччина вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні, а у Молдові під кордоном з Україною знайшли уламки ще одного "Шахеда".

Все важливе і цікаве за вихідні, 17 та 18 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Снаряди і винищувачі

Сьогодні завершилася Мюнхенська безпекова конференція, яка тривала з 16 лютого і на якій працював кореспондент "Європейської правди".

Які важливі для України новини пролунали з полів конференції?

Перше – артилерійські снаряди. Президент Чехії Петер Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну, але потрібне фінансування для цього.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує новий завод боєприпасів в Україні спільно з українською компанією-партнером.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції.

А єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган вважає, що з 2025 року Європейський Союз зможе виготовляти до двох мільйонів артилерійських снарядів для України щороку. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine.

Друге – західні винищувачі для України.

Перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року – такі оцінки повідомили Foreign Policy двоє європейських посадовців на Мюнхенській безпековій конференції.

Інша важлива новина – за кілька тижні Європейський Союз має представити стратегію оборонної промисловості, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми інтегруємо Україну в наші оборонні програми і спільно з Україною відкриваємо офіс оборонних інновацій у Києві", – додала вона.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки також свою другу зустріч провела робоча група з безпекових питань і євроатлантичної інтеграції України.

"Ми маємо гарантувати, що Україна виграє цю війну, а також створити таку архітектуру безпеки, щоби Росія більше ніколи не могла зробити це знову", – зазначив співголова цього формату Андерс Фог Расмуссен, який раніше очолював НАТО.

За словами іншого співголови формату Андрія Єрмака, на зустрічі обговорювали важливість запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні в 2024 році та майбутнє членство нашої держави в Альянсі.

Щодо безпекових угод

Крім того, на конференції повідомили нові деталі щодо наступних безпекових угод з Україною.

Так, очільниця уряду Данії Метте Фредріксен заявила українському президенту Володимиру Зеленському, що країни півночі прагнуть також якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.

Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов’язання між Україною та "нордичними країнами".

"Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", – заявила вона.

На панельній дискусії за участі лідерів 5 європейських держав вона звернулася до колег із закликом передати до ЗСУ ту зброю, яка є в розпорядженні їхніх збройних сил, оскільки в Україні вона потрібніша.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила вона.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору та пообіцяв збереження домовленостей за нового уряду.

17 лютого на конференції виступав президент України Володимир Зеленський.

Він попередив, що Європа не готова до війни з Росією і закликав не боятись поразки Путіна.

"Ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалось більш ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує", – додав президент.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО у військовому плані сильніший за Росію, хоча її повномасштабне вторгнення в Україну й виявило певні недоліки.

На полях саміту Зеленський також поговорив з президентом Азербайджану про мир англійською, а не російською.

Відсутність зброї з США і Авдіївка

Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, а також з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

У спілкуванні зі ЗМІ після переговорів він сказав, що рішення Конгресу про фінансування на подальшу допомогу Україні зараз є ключовим і життєво важливим питанням, та що Київ не сприймає ситуацію з цим проєктом як "зраду" і розраховує, що питання вирішиться.

Гарріс зі свого боку заявила, що питання допомоги Україні не можна перетворювати на предмет політичних ігор, та що США "розглядають лише "план А".

Нагадаємо, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.

Тим часом, відсутність допомоги від США вже відчувається на фронті. Російські окупанти захопили Авдіївку.

Білий дім вбачає співвідповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.

"Сьогодні вранці українські військові змушені були залишити Авдіївку внаслідок того, що їм довелося обмежити використання боєприпасів внаслідок скорочення постачання – через бездіяльність Конгресу, і Росія отримала перші помітні успіхи за багато місяців", – йдеться у заяві.

Байден наголосив на необхідності термінового схвалення Конгресом додаткового фінансування на нацбезпеку для постачання українських військових.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав американських законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, яка застрягла в Конгресі, попередивши, що відмова у підтримці Києва може зашкодити економічним інтересам США.

За його словами, якщо не зупинити агресію Кремля, це може не лише зашкодити співробітництву у сфері безпеки та завдати шкоди американським оборонним підрядникам, але й послабити Європу в загалом, а також порушити торговельні відносини ЄС з найбільшою економікою світу.

Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, протягом багатьох місяців підривав зусилля щодо допомоги Україні,

Президент Володимир Зеленський висловив готовність поїхати з Дональдом Трампом, імовірним кандидатом у президенти США, на фронт в Україні, аби він побачив реальність війни, яку хоче зупинити "за 24 години".

Різне щодо України і українців

Блокада фермерів у Польщі: один КПП повністю заблокували, руху поїздів намагалися перешкодити.

Як повідомив Forbes, в уряді України обговорюють обмеження на торгівлю з Польщею у відповідь на блокади.

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США спрямують пів мільйона доларів конфіскованих російських активів на підтримку України. Крім того, українське МВС отримало технічну допомогу від США для слідчих.

Українці скаржаться на посилення контролю під час в’їзду до Сербії.

Італія, Європейський банк реконструкції та розвитку і українська сторона підписали низку угод щодо підтримки енергетичного сектора України.

Італійський кредит на 100 мільйонів євро стане невід'ємною частиною програми на загальну суму 200 мільйонів євро (інші 100 мільйонів євро будуть надані безпосередньо ЄБРР) на користь українського державного підприємства, зазначають у комюніке.

"За рахунок цієї позики профінансують закупівлю життєво важливого обладнання для двох гідроелектростанцій "Укргідроенерго" – Дніпровської ГЕС та Середньодніпровської ГЕС, також вона допоможе забезпечити потреби "Укргідроенерго" у ліквідності", – зазначають у пресслужбі Європейський банк реконструкції та розвитку.

Ядерні розробки Росії

Як дізнався американський телеканал CNN, зброя, яку розробляє РФ, відома серед військових космічних експертів як ядерна ЕМІ (електромагнітна перешкода). Вона створює імпульс електромагнітної енергії і потік високозаряджених частинок, які навіть в умовах космосу здатні вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.

За даними The New York Times, США звернулись до Китаю та Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі.

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