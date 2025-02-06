Первые Mirage из Франции, Трамп хочет наказать Гаагу, эффект Столтенберга: новости дня

Україна вперше отримала винищувачі Mirage, а на "Рамштайні" наступного тижня очікують побачити нового главу Пентагона.

У Трампа і Путіна готують їхню зустріч, а спецпредставник американського президента каже, що не буде представляти план врегулювання війни в Україні на Мюнхенській безпековій конференції.

Президент США почав кадрові скорочення і скорочення зовнішньої допомоги, збирається накладати мита проти союзників, а також оголосив про свої амбіції взяти під контроль сектор Гази, Гренландію і Панамський канал.

На тлі перших рішень Трампа фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини заявив, що "це вже не та Америка, яку ми знали раніше".

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Більше важливого і цікавого за четвер, 6 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Перші винищувачі з Франції

Франція поставила Україні перші винищувачі Mirage.

"Перші із цих літаків прибули до України сьогодні. На борту цих літаків – українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, і тепер долучаться до захисту українського неба", – повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Цю інформацію сьогодні підтвердив і міністр оборони України Рустем Умєров, додавши, що отримали і "F-16 від Королівства Нідерланди".

Тим часом Британія офіційно скликала засідання у форматі "Рамштайн" на 12 лютого. Зустріч проведуть у другій половині дня. На ній очікують побачити і нового главу Пентагона Піта Гегсета. Нагадаємо, раніше саме Сполучені Штати очолювали цей формат.

Литовська компанія пожертвувала 50 засобів РЕБ на новий збір для України, а президент Чехії затвердив продовження захисту біженців з України.

У Трампа і Путіна готують зустріч

Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог повідомив, що не буде презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого, як раніше заявляли ЗМІ.

"Ви знаєте, що людина, яка збирається представити мирний план, – це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у його американського колеги наразі немає офіційного плану щодо припинення російсько-української війни.

Український президент зазначив, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

"Не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів", – зауважив він.

У Держдумі РФ кажуть, щоволодар Кремля Владімір Путін і Трамп можуть зустрітися вже найближчим часом.

"Лютий або березень, не будемо загадувати і дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися, але вона буде скоро", – сказав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Він зазначив, що ймовірність контактів президентів РФ і США "стовідсоткова".

"Ця зустріч буде з конструктивними наслідками для найактуальніших, найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики. Це Україна, Близький Схід і загалом питання світової політики і міжнародних відносин у найближчому майбутньому. Упевнений, що це буде знакова зустріч, вона не пройде даремно", – повідомив Слуцький.

А ще спецпредставник Трампа Кіт Келлог відреагував на ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим", – сказав Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними… цього не станеться".

А поки війна в Україні триває… На жаль, під час бойових дій загинули ще двоє грузинських бійців – Давид Двалішвілі та Мамука Берій.

"Не та Америка"

Фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц "дуже стурбований" останніми подіями в Сполучених Штатах під час другого президентського терміну Дональда Трампа.

"Те, як працюють посадовці, Міністерство юстиції, прокуратура, як їх усіх викидають, як вони помилують людей, засуджених до багаторічного ув'язнення, матиме наслідки для Америки", – застеріг Мерц.

За його словами, "це вже не та Америка, яку ми знали раніше".

Попередження Фрідріха Мерца прозвучало на тлі вихору кадрових скорочень у федеральному уряді США та скорочень у сфері зовнішньої допомоги, які відбулися з моменту вступу Трампа на посаду президента.

За даними CNN, Трампу повернуть засекречені документи, вилучені з його маєтку.

А ще американський президент збирається вдарити митами не тільки по Китаю, який вважає своїм суперником, але й по своїм союзникам, у тому числі, Євросоюзу.

Politico пише, що ЄС найняв у США пов'язану з Трампом лобістську компанію.

DCI Group AZ, L.L.C. консультуватиме представництво ЄС у США щодо стратегії комунікацій та взаємодії з громадськістю для зовнішніх зацікавлених аудиторій, з акцентом на просування торгівлі та інвестицій ЄС у США.

Компанія добре відома у Вашингтоні. В середині своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп найняв її колишнього президента Джима Мерфі на посаду свого національного політичного директора.

А ще, за даними ЗМІ, Трамп планує запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду, який базується у місті Гаага в Нідерландах.

Президент Сполучених Штатів також оголосив про свої амбіції взяти під контроль сектор Гази, Гренландію і Панамський канал, не виключаючи застосування військової сили.

Гренландія, в якій 11 березня будуть вибори, заборонила іноземним донорам жертвувати гроші на політичні партії.

Соціал-демократична партія Гренландії "Сіумут" ("Вперед"), яка входить до владної коаліції, підтримала якнайшвидше проведення референдуму про незалежність острова.

Реакція на заяви Трампа щодо Гази

Несподівана пропозиція президента Дональда Трампа взяти під контроль сектор Гази стала шоком навіть для його команди у Білому домі, і радники мають надію, що президент з часом почне розуміти проблемність цієї ідеї.

Вже у другій половині дня середи речниця Білого дому Керолайн Левітт спробувала пом’якшити сказане Трампом щодо релокації палестинського населення і застосування американських військових.

Держсекретар Марко Рубіо припустив, що Трамп насправді пропонував лише відбудувати регіон, а не брати його під контроль.

Інсайдери кажуть, що в адміністрації не займались жодним серйозним дослідженням щодо того, наскільки ідея Трампа реалістична, а прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу теж нічого не чув про це до заяви Трампа на пресконференції.

Лунають припущення, що настільки радикальна заява Трампа є лише частиною переговорної тактики.

Британія відкинула примусове переміщення палестинців з Гази, а Мадрид відкинув ідею Ізраїлю перемістити палестинців у Іспанію.

Прем’єр Чехії Петр Фіала сумнівається в реалізації плану Трампа щодо контролю над Газою, а прем'єр Литви Гінтаутас Палуцкас каже, що Трамп часто непослідовний у своїх заявах.

Відповідаючи на питання про заяви Трампа щодо витіснення палестинців із сектора Гази, Палуцкас заявив, що "не потрібно поспішати коментувати заяви президента США".

"Я дуже сумніваюся, що можна взяти 1,7-мільйонне суспільство, розміром з Естонію, і перемістити його в невизначене географічне місце", – акцентував Палуцкас.

Щодо впливу РФ на Європу

Євросоюз розслідує роль росіян у розбудові нової прикордонної системи, а у Нідерландах виявили контакти з розвідкою РФ затриманого працівника компанії-виробника чипів.

Данія посилить перевірку танкерів "тіньового флоту" РФ, а Фінляндія хоче заборонити росіянам купувати нерухомість через загрози нацбезпеці.

Британія висилає російського дипломата у відповідь на дії Кремля, а Франція пригрозила РФ наслідками через позбавлення акредитації журналіста Le Monde.

У Польщі підтримали ідею Чехії обмежити пересування "дипломатів" РФ у Шенгенській зоні, а Румунія, за даними ЗМІ, заборонила в’їзд чотирьом проросійським політикам з Молдови, ті оскаржують рішення.

Інциденту у Європі

У Хорватії десятки навчальних закладів отримали повідомлення про "замінування".

У Німеччині у ніч проти четверга невідомий кинувся на офіцерів з ножем, а у Брюсселі сталася ще одна стрілянина.

Щодо Грузії

Парламент Грузії, де нема опозиції, за два дні ухвалив пакет репресивних законів.

Єврокомісарка розкритикувала владу Грузії за нові недемократичні ініціативи.

Крім того, влада Грузії пообіцяла замінити закон про "іноагентів" на "пряму копію" закону США.

Решта новин

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