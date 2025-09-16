Иск Трампа на $15 млрд, Зеленский едет в США, экстрадиция по делу Nord Stream: новости дня

У Трампа вимагають від Європи санкцій проти Росії, Китаю і Індії, а також закликають Угорщину і Словаччину припинити купувати російську нафту.

Крім того, адміністрація президента США закликає Європу менше турбуватись про зміну клімату. Сьогодні ми опублікували матеріал про нове "кліматичне" законодавство ЄС, яке може створити проблеми для російського газу в Європі.

А ще – нові деталі щодо вторгнення російських дронів до Польщі, а також Литви, скасування Сполученими Штатами обмеження на безвізові поїздки для Угорщини.

Все важливе і цікаве за вівторок, 16 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп тисне на Європу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Європа має діяти, якщо хоче, щоб Сполучені Штати посилили санкції проти РФ.

"У Європі все ще є країни, які купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів самостійно ввести санкції, про які вони просять нас. Тож якщо вони глибоко переконані в необхідності цього, вони повинні вжити заходів – ми хочемо заохотити їх фактично робити те, про що вони просять нас", – додав він.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина і Словаччина можуть зіткнутись із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

А міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що без дій Європи американський президент не запровадить нові мита і на Китай.

За даними Bloomberg, через тиск Дональда Трампа ЄС відклав презентацію нового пакета санкцій, яка була запланована на 17 вересня.

Агентство зазначає, що у п’ятницю США почали чинити тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вжити інших заходів, щоб змусити господаря Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

За словами джерела, наразі у G7 працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.

До речі, у Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії.

США проти "кліматичної проблеми"

Міністр енергетики США Кріс Райт і голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс в ході візиту до Брюсселя закликали Європу менше турбуватись про зміну клімату.

До речі, минулого року Європейський Союз запровадив законодавчий механізм для боротьби з викидами метану в енергетичному секторі.

Про те, як це "кліматичне" законодавство може допомогти назавжди перекрити російські газові потоки до Європи і об’єднати кліматичну політику ЄС з безпековими та економічними інтересами України, читайте в статті стратегічного радника Razom We Stand Олега Савицького Тиск за допомогою метану: як нові правила ЄС можуть прискорити заборону російського газу.

Може, цей Регламент ЄС 2024/1787 щодо витоків метану вдарить і по американських постачальниках газу?

Зеленський їде у США

За словами держсекретаря США, український і американський президенти можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому Дональда Трампа зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля Владіміра Путіна і покласти край війні.

Сьогодні ввечері Трамп заявив, що президенту України "доведеться піти на угоду" для завершення війни, а країнам Європи – припинити купувати російську нафту.

Агентство Reuters повідомляє, що адміністрація американського президента схвалила перші пакети військової допомоги Україні, які оплачують європейські члени НАТО за новим механізмом PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО", – ідеться в матеріалі.

Загалом в Сполучених Штатів закупили зброї для України на мільярд доларів, які сплатили європейці.

"Дронові" сигнали від Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін посилає Європі кілька сигналів, скеровуючи дрони до країн НАТО.

За словами Зеленського, Путін намагається випробувати НАТО і подивитись, на яку відповідь здатен Альянс. Зокрема, якими будуть дипломатична і політична реакції, а також як на це відреагує місцеве населення.

Іншим сигналом від господаря Кремля, на думку президента України, є те, щоб західні партнери не надавали Україні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що вони можуть знадобитися їм самим.

До речі, з’явилися нові подробиці щодо вторгнення російських безпілотників до Польщі 10 вересня.

Польська газета Rzeczpospolita повідомила, що дах будинка у Польщі під час атаки ймовірно розвалив не дрон, а ракета з винищувача.

Новий польський президент Кароль Навроцький зажадав пояснень в уряду Польщі після публікації газети.

"В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися", – зазначив президент.

Також у заяві Навроцького додають, що ані Бюро нацбезпеки, ані Навроцький не були поінформовані про висновки щодо причини руйнування будинку у Вириках.

В Міноборони Польщі запевнили, що не ховають розслідування про руйнування будинка під Любліном.

А вчора ввечері польський прем’єр Дональд Туск повідомив про знешкодження безпілотника, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Через проліт дрона над центром Варшави затримали 21-річного громадянина України та 17-річну білоруску.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко наполягає на непричетності Мінська до інцидентів з порушенням повітряного простору Польщі та Литви російськими безпілотниками.

Delfi сьогодні повідомило, що дрон "Гербера", який наприкінці липня упав на території Литви, був запущений з території Білорусі, а не просто залетів звідти.

Європа не готова до оборони?

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що країна не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.

Новий президент Польщі Кароль Навроцький закликав НАТО посилити свої зусилля, аби "бути готовим до війни".

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни. Бо це єдиний спосіб забезпечити мир", – акцентував він.

На східному кордоні Естонії побудують 40-кілометровий протитанковий рів.

Різне щодо України і українців

Суд в Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця у справі про підрив "Північних потоків".

Христя Фріланд, яка має українське походження, іде з уряду Канади, і стане канадською спецпредставницею з відбудови України.

В Україні офіційно почали роботу нові посли Латвії та Кіпру.

ЄС і Ізраїль

Німеччина і Швеція критикують Ізраїль за наземний наступ на Газу. Єврокомісія запропонує санкції проти Ізраїлю у зв'язку з ескалацією війни в Газі.

Люксембург визнає Палестинську державу.

Решта новин

Трамп вимагає $15 млрд у The New York Times за наклеп та поширення пліток.

США скасували обмеження на безвізові поїздки для Угорщини, запроваджені за Байдена.

У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа, а майже половина жителів Румунії, згідно з опитуванням соціологічної компанії Avangarde, – за обʼєднання з Молдовою.

У Румунії оголосили звинувачення антизахідному екскандидату в президенти Джорджеску, а у Сербії ексміністру та ще 12 особам висунули обвинувачення у справі про смертельний обвал на вокзалі.

Новий премʼєр Франції скасовує "довічні" пільги для колишніх урядовців.

Лукашенко помилував 25 в’язнів, серед яких засуджені за "екстремістські злочини".