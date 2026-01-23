Переговоры Украина-США-РФ, детали "плана процветания", генераторы Киеву: новости дня

В Об’єднаних Арабських Еміратах стартували тристоронні переговори.

Орбан стверджує, що документ Єврокомісії передбачає членство України до 2027 року, і обіцяє, що Угорщина не дозволить цього.

Половина європейців вважають Трампа "ворогом Європи", а у Єврокомісії висловили жаль через остаточний вихід США з ВООЗ.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 23 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Переговори у Кремлі

У Кремлі в ніч на п'ятницю відбулися переговори глави Росії Владіміра Путіна з делегацією представників президента США Дональда Трампа.

Зустріч, як повідомив помічник російського лідера Юрій Ушаков, була "змістовною, конструктивною і відвертою". Спецпредставник глави РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирил Дмитрієв охарактеризував переговори як "важливі".

Представники США – спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум – передали Путіну інформацію про останні контакти з українською стороною. Зокрема, обговорювалися підсумки зустрічі президента США з українським колегою Володимиром Зеленським у Давосі, а також консультації в Мар-а-Лаго у Флориді та європейських столицях.

Центральною темою переговорів у Москві стала війна РФ проти України. За словами Ушакова, сторони підтвердили: без вирішення територіального питання за "формулою Анкориджа" розраховувати на довгострокове врегулювання не доводиться.

Росія, як підкреслив помічник Путіна, як і раніше націлена на політико-дипломатичне вирішення конфлікту, але до досягнення домовленостей продовжить домагатися цілей "на полі бою".

Як повідомляє "Интерфакс", РФ висловила готовність направити в її бюджет $1 млрд із заморожених активів. Решта коштів, зазначив помічник російського лідера Юрій Ушаков, можуть бути використані "для відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій вже після укладення мирного договору між Росією і Україною".

Деталі переговорів з Трампом

Переговори у Москві відбулися після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі.

Після розмови з українським президентом Дональд Трамп заявив, що його український колега під час зустрічі у Давосі заявив йому про бажання укласти мирну угоду.

"Він сказав мені, що хоче укласти угоду. Параметри людям відомі. Ми обговорюємо те, що обговорювалося шість-сім місяців. І він прибув і заявив, що хоче укласти угоду. Я сумнівався, що він цього хоче, але він сказав, що хоче", – сказав Трамп.

На запитання стосовно позиції Росії Трамп висловив упевненість, що Москва "піде на поступки". "Всі йдуть на поступки, щоб покласти цьому край", – додав президент США.

Сьогодні Володимир Зеленський розповів про деталі вчорашньої розмови з американським президентом.

Український президент розповів, що піднімав питання протиповітряної оборони і домовився про пакет ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Друге – це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що документ потребуватиме ратифікації в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті України.

Також, за його словами, йшлося про пакет документів, відомий як "план процвітання".

За його словами, питання Донбасу також обговорювалося і воно є ключовим.

Переговори Україна-США-РФ

За словами президента України, питання Донбасу вчора також обговорювали і воно є ключовим.

"Його будуть обговорювати і обговорювати модальність, як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра", – сказав Володимир Зеленський.

Сьогодні ввечері Міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило про початок дводенних переговорів України, Росії та Сполучених Штатів.

"План процвітання" і членство України в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн по завершенню позачергового саміту ЄС в ніч з 22 на 23 січня розкрила суть "плану процвітання" для України, над яким працюють США і ЄС.

"Щодо "плану процвітання" (prosperity package)... ми близькі до угоди зі Сполученими Штатами та Україною щодо єдиної уніфікованої рамкової програми процвітання (prosperity framework)", – повідомила вона.

За її словами, "план процвітання" для України грунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року.

За його словами, існує документ, про який він "не має права говорити", і в ньому йдеться про 800 млрд євро для України, представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші, і навіть йдеться про ще 700 млрд євро.

Очільник угорського уряду наголосив, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Віктор Орбан переоцінює свої можливості заблокувати європейське майбутнє України після його обіцянки "100 років не пускати Україну до ЄС".

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", – відписав Сибіга.

За даними Politico, проєкт "плану процвітання" на 18 сторінках окреслює 10-річний план відновлення України, що передбачає також її "прискорений" шлях до ЄС. Це нібито той самий документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів на ознайомлення перед самітом 22 січня, де його обговорювали, повідомили троє європосадовців та дипломатів на умовах анонімності.

Стратегія фінансування охоплює період до 2040 року. Також йдеться про "100-денний план" запуску проєкту.

Проте ключовою проблемою залишається те, що в Україну буде непросто залучати зовнішні інвестиції до "надійного" завершення війни – що виглядає малоймовірним в осяжній перспективі.

"План процвітання" розробили у розвиток однієї з ідей "плану з 20 пунктів", який напрацювали на основі початкового "мирного плану" Трампа.

США мають відігравати "провідну роль" у відновленні України, але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а "стратегічного економічного партнера, інвестора та гаранта довіри".

Результати саміту лідерів ЄС

Голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер критикує зміщення фокуса з України на Гренландію.

Він назвав дебати про Гренландію на Всесвітньому економічному форумі в Давосі "цирком". "Інакше це не назвати", – сказав Ішингер.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки розкритикував той факт, що енергія, яку європейці та американці насправді мали б зосередити на Україні, була перенаправлена на Гренландію.

За результатами позачергового неформального засідання Європейської ради, яке завершилося в ніч з 22 на 23 січня і було присвячене трансатлантичним відносинам, лідери держав-членів ЄС ухвалили усні висновки щодо стосунків Євросоюзу та США.

"Європейський Союз та Сполучені Штати здавна є партнерами та союзниками… Ми вважаємо, що відносини між партнерами та союзниками мають будуватися на основі доброзичливості і поваги", – йдеться в документі, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Документ уточнює, що Європа і Сполучені Штати "мають спільний інтерес у безпеці Арктичного регіону, зокрема через співпрацю в межах НАТО".

"Королівство Данія та Гренландія мають повну підтримку Європейського Союзу. Лише Королівство Данія та Гренландія можуть ухвалювати рішення з питань, що стосуються Данії та Гренландії", – наголошується у тексті.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Брюссель готує значний інвестиційний та оборонний пакет для Гренландії.

Як повідомляє The New York Times, США хочуть заборонити Росії і Китаю видобуток копалин на Гренландії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати вже забезпечують неявний захист Гренландії, а тому повинні брати участь у розподілі її ресурсів через стратегічне значення острова.

Трамп атакує НАТО

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто було б випробувати НАТО на південному кордоні США, застосувавши статтю 5 Північноатлантичного договору.

"Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 і змусити НАТО прибути сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість прикордонників для виконання інших завдань", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Ці зауваження з'явилися після коментарів Трампа в середу, в яких він заявив, що Альянс не повністю підтримує США, після критики з боку лідерів Європейського Союзу щодо його наміру придбати Гренландію.

Крім того, пізніше в інтерв'ю Fox News президент США знову висловився, що НАТО не підтримає США, якщо їх про це попросять.

"Ми ніколи не потребували їх. Вони скажуть, що відправили війська до Афганістану... і вони це зробили, але вони залишалися трохи позаду, трохи віддалік від лінії фронту", – сказав він.

Його зауваження викликали осуд з боку всього політичного спектра у Британії, а критики вказали на 457 британських загиблих в Афганістані та наголосили на ухиленні Трампа від військової служби у В'єтнамі.

Всього за 20 років конфлікту в Афганістані загинули 3486 військовослужбовців НАТО, з яких 2461 були військовослужбовцями США. Канада втратила 165 осіб, включаючи цивільних.

Зустріч президентів у Литві

Президент України Володимир Зеленський і польський лідер Кароль Навроцький у неділю, 25 січня, перебуватимуть з візитом у Литві.

Президенти обох країн разом із лідером Литви Гітанасом Науседою братимуть участь у святкуванні річниці повстання 1863–1864 років, яке було спрямоване на звільнення народів Великого князівства Литовського та Королівства Польського від Російської імперії.

Генератори для України

Партнери обговорили з Україною її термінові енергетичні потреби у форматі G7+.

ЄС передає Україні генераторів на 3,7 млн євро, Німецька гуманітарна організація з Кельна "Блакитно-жовтий хрест" (Blau-Gelbes Kreuz) надає 2 млн євро на енергетичну підтримку України, Польща терміново відправляє Україні генератори та обігрівачі.

Чеські волонтери зібрали рекордну суму на генератори для Києва.

Відставка президента Болгарії

Конституційний суд Болгарії затвердив відставку президента Румена Радова. Очікується, що пізніше вже колишній президент може офіційно оголосити про похід у парламент.

Реакція на відставку інших політичних сил демонструє, що всі вже готуються до такого сценарію.

На президентській посаді Радев тримався ближче до помірковано проросійської та антиєвропейської позиції.

Про те, як крок Румена Радева може змінити політичні розклади в Болгарії, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Володимира-Назарія Гавріша Відставка заради Росії: чому президент Болгарії йде з посади та які наслідки це матиме.

Щодо Ради миру

Трамп відкликав запрошення Канади до Ради миру, від якої відмовились більшість країн Заходу.

У Польщі виключили виплату мільярда доларів для членства у Трамповій Раді миру.

Президентка Молдови каже, що не отримувала запрошення до Ради миру Трампа.

Решта новин

ЄС та Рада Європи підписали угоду про підготовку Спецтрибуналу щодо російської агресії.

Україна замовила у німецької компанії 18 систем ППО IRIS-T.

Принцеса Нідерландів пройшла курс базової військової підготовки.

Опитування: половина європейців вважають Трампа "ворогом Європи".

У Єврокомісії висловили жаль через остаточний вихід США з ВООЗ.

Жертвами зіткнення поїздів в Іспанії стали 45 осіб.