Блэкаут в Молдове, отставка из-за файлов Эпштейна, "морской" запрет нефти из РФ: все за выходные

В Україні стався збій в енергосистемі, який зачепив й Молдову.

Російські окупанти поцілили по пологовому будинку у Запоріжжі. У Києві і Європі закликають до посилення тиску на РФ. В ЄС обговорюють повну заборону на надання морських послуг для перевезення російської нафти.

Болгарія остаточно перейшла на євро, а у центрі Праги – велелюдний мітинг на підтримку президента у конфлікті з урядом.

А ще – розслідування щодо Roblox у Нідерландах, морози у Латвії, в також частковий шатдаун у Сполучених Штатах.

Все важливе і цікаве за вихідні, 31 січня та 1 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Частковий блекаут в Молдові

У суботу о 10:42 в Україні відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

Це, за словами першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Внаслідок інциденту, у Молдові постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной і найбільше місто на півночі країни – Бєльці.

Молдовський міністр енергетики Дорін Жунгієту повідомив, що через проблеми в Україні знизилася частота в національній енергетичній системі Молдови до 48 Гц, що спровокувало спрацювання автоматичної системи захисту електричних мереж і частковий блекаут на території країни.

Електропостачання магістральної мережі Молдови відновили до 15:40.

До речі, в останні дні 2025 року в Польщі, за словами міністра енергетики країни Мілоша Мотика, відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію.

Польська Група реагування на надзвичайні ситуації у кіберпросторі (CERT Polska) вважає, що російська внутрішня розвідка, ймовірно, несе відповідальність за кібератаки на енергетичні об’єкти країни.

Щодо мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський розповів, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, РФ та США відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумніви в тому, що правитель Росії Владімір Путін дійсно прагне миру.

"Наразі [...] я не бачу жодних ознак того, що Росія серйозно прагне миру", – сказав німецький міністр, зазначивши, що навіть під час нещодавніх переговорів під егідою США в Абу-Дабі Путін напав на Україну "таким чином, якого ще не бачили в цій війні".

Пісторіус також відкинув твердження Кремля про те, що його атаки ніколи не були спрямовані проти цивільного населення або цивільної інфраструктури, сказавши: "Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення взимку при температурі мінус 20 градусів".

Міністр додав, що Путін не виявляє жодної готовності до компромісу.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив про "конструктивні і продуктивні зустрічі" зі спецпосланцем правителя РФ Кирилом Дмитрієвим.

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланець Росії Кирил Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні", – написав він у суботу у X.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи йдеться про фінальний етап мирних переговорів, чи попереду ще робота з багатьма країнами.

За його словами, є 20-пунктний план щодо закінчення війни.

"Є ці дуже болючі питання, про які ви говорили, щодо територіальної цілісності. Хочу підкреслити, що, на мою думку, ці питання може вирішити тільки глава держави", – сказав він в інтерв'ю Český rozhlas.

Український президент заявив про відкритість України для зустрічей у будь-якому форматі з Росією та США.

"Перш за все важливо зустрітися втрьох. Як мінімум, ми повинні мати можливість контактувати з главою російської держави в тому чи іншому форматі. Без цього формату наші команди не зможуть домовитися з територіальних питань", – наголосив Зеленський.

Тим часом чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що незабаром відвідає Київ і Москву.

Удар по пологовому будинку

1 лютого російські ударні БпЛА поцілили у пологовий будинок в Запоріжжі.

"Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз", – закликав очільник МЗС.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що, попри всі мирні переговори та анонсовану президентом США Дональдом Трампом згоду РФ на "тижневе перемир’я", російський терор триває по всій території України.

"Це так виглядає "перемир’я"? Вибухи. Загиблі цивільні. Зруйновані енергетичні об’єкти, транспортна інфраструктура… А сьогоднішня атака (вочевидь, посол мала на увазі Запоріжжя – Ред.) – ще один доказ, що ніякого "перемир’я" немає. Росія не поважає домовленості. Ніякі з їхніх обіцянок не дотримувалися", – підкреслила Катаріна Матернова.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна бачить російський удар по пологовому будинку у Запоріжжі промовистим підтвердженням, що єдиний правильний підхід для завершення війни – максимальний тиск на РФ.

"Це ще одна атака із цілої серії подібних, які чітко дають зрозуміти: єдиний вихід – це продовження підтримки України та сталий, величезний тиск на Росію", – прокоментував він.

"Морська" заборона нафти РФ

За даними Bloomberg, Європейський Союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги в рамках свого 20-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.

За словами осіб, обізнаних з ходом обговорень, якщо цей крок підтримають країни-члени ЄС, європейським компаніям може бути заборонено надавати такі послуги страхування та транспортування, які необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на цей товар.

Співрозмовники стверджують: такий крок значно посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій. Варто зауважити, що наразі перевезення дозволені, якщо нафта купується нижче встановленої "стелі".

Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала заборонити європейським компаніям надавати "морські послуги" російським суднам.

Вона нагадала, що з 1 лютого у ЄС почала діяти знижена гранична ціна на російську сиру нафту, що експортується морем – 44,10 долари за барель.

"Наступним кроком має стати повна заборона на морські послуги, щоб гарантувати, що європейські компанії не підтримують російську торгівлю, та знизити доходи російського бюджету", – закликала вона.

Новини з Польщі

У суботу проросійські сили Польщі провели конгрес у містечку Лохів.

З’їзд провели в комплексі Arche Pałac і Folwark Łochów (палац "Архе" і маєток Лохів), президент якого сказав, що така подія, як KINGS, є "паливом для екстремізму, нагнітання спіралі розбрату і радикалізму".

"Ми абсолютно не згодні з паном Брауном. Тому я вирішив, що весь дохід від цього заходу буде передано на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни", – повідомив він.

Крім того, в ніч на 1 лютого польські військові повідомили про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.

Протест у Будапешті

У суботу ввечері у Будапешті відбувся масовий протест через скандальні заяви міністра з уряду Орбана. Вони вимагали відставки міністра Яноша Лазара, який описав ромів як "резерв" робочої сили, який може допомогти полегшити хронічний дефіцит робочої сили в Угорщині, виконуючи роботу, яку більшість угорців вважають неприйнятною.

Файли Епштейна

У відкритий доступ потрапили деталі "стосунків" засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна із британською елітою, зокрема ймовірно – з братом британського короля Чарльза ІІІ Ендрю Маунтбеттен-Віндзором.

Серед матеріалів, опублікованих Міністерством юстиції США, є й фото, на якому Ендрю Маунтбеттен-Віндзор стоїть на колінах над жінкою, яка лежить на спині на підлозі.

Міністр житлового будівництва Великої Британії Стів Рід вважає, що "це дуже тривожне зображення і дуже тривожні звинувачення".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконаний, що брат британського короля має дати свідчення перед Конгресом США щодо своїх зв’язків зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Крім того, радник прем'єр-міністра Словаччини з питань національної безпеки Мирослав Лайчак подав у відставку після оприлюднення його зв'язку з Епштейном.

Частковий шатдаун в США

У суботу вранці в США розпочався частковий шатдаун. За даними Politico, часткова зупинка роботи уряду Сполучених Штатів, судячи з усього, триватиме щонайменше до вівторка, 3 лютого.

Решта новин

Болгарія остаточно перейшла на євро.

У центрі Праги у неділю ввечері – великий мітинг на підтримку президента у конфлікті з урядом.

Крига паралізувала судноплавство біля Магдебурга, у Латвії зафіксували найсильніші морози за останні 13 років.

У Нідерландах розпочали розслідування щодо популярної ігрової платформи Roblox через ризики для дітей.

Іран попереджає про ризик масштабного конфлікту у разі атаки США.

У фінській Лапландії стались значні знеструмлення через складну погоду.