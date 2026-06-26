Новые условия для украинцев в ЕС, Венгрия блокирует Украину, рейтинг Навроцкого: новости дня

Генсек НАТО на тлі далекобійних ударів по російській нафтопереробці заявив, що "Україна справляється добре", а в Естонії закликають Захід дотискати Росію.

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Польща має блокувати рух України до ЄС.

У Молдові викрили схему з незаконного вивезення в РФ товарів для військових літаків.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 26 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Наслідки ударів України по РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив далекобійні удари України по російській нафтопереробці.

"Україна справляється добре. Вона просто справляється надзвичайно добре. Вона все ще попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників – їх стало більше, і вони успішно вражають важливу енергетичну інфраструктуру в Росії, оборонну та допоміжну інфраструктуру", – заявив Рютте.

За його словами, загальний обсяг виробництва на нафтопереробних заводах у Росії знизився на одну третину.

Він додав, що Росія зазнає економічних труднощів, її державні кошти вичерпуються.

В Міноборони Естонії зазначили, що Росія постала перед складним вибором, оскільки засобів протиповітряної оборони не вистачає для прикриття всіх об’єктів.

"Деякі об’єкти залишаються без захисту, і доводиться враховувати, що вони будуть знищені або виведені з ладу", – звернув увагу голова відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю.

Він повідомив, що у результаті успішних ударів України засобами середньої та великої дальності було виведено з ладу до 20% російських потужностей з переробки нафти.

"У зв’язку з цим у Росії виник серйозний дефіцит палива, і приблизно в 20 регіонах було введено різні обмеження на його продаж", – зазначив Каю.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилити тиск на РФ на тлі ударів України.

Він сказав, що, з огляду на масштаби втрат російських людських ресурсів, критичний момент "наближається".

"Зараз саме час проявити це стратегічне терпіння, посилити тиск на Росію та бути готовими до будь-яких реакцій з її боку. Це може стати відправною точкою для закінчення війни", – наголосив естонський міністр.

Рейтинг Навроцького

Одне з нових досліджень громадської думки у Польщі показало стрімке зростання підтримки президента Кароля Навроцького.

Не виключають, що таке зростання підтримки Навроцького прямо пов’язане з його рішенням відкликати вручений президенту Володимиру Зеленському орден Білого орла.

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак слідом за лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським вирішив повернути Україні свій ордер.

За його словами, це рішення є "виразом підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який продемонстрував, що пам’ять про польських жертв і гідність нашої держави не підлягають переговорам".

Він також зазначив, що це "жест солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами". Крім того, Блащак додав, що це "вираз протесту проти позиції нинішньої української влади".

Лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський, який раніше оголосив про повернення Україні нагороди, вважає, що Польщі слід почати блокувати нові раунди переговорів у процесі вступу України в ЄС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею.

Він хоче застосувати всі інструменти для владнання суперечки з Польщею

Популярність ультраправих у Німеччині

Тим часом у Німеччині зростає популярність ультраправих. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив занепокоєння з приводу високих результатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в опитуваннях.

"Коли окремі партії настільки явно відстоюють російську лінію, коли вони не висловлюють жодного слова критики на адресу Росії, коли їхні представники з посмішкою позують для фотографій на прийомах у російському посольстві, я не можу цього прийняти з огляду на численні воєнні злочини, скоєні росіянами", – сказав посол.

У Німеччині розкритикували ультраправого депутата, який позував з нацистським салютом, і закликали поновити спроби заборони ультраправої "АдН".

Крім того, Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала у Тюрингії двох підозрюваних прихильників праворадикальної терористичної групи "Остання хвиля оборони".

Нові умови для українців в ЄС

Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист до березня 2028 для всіх українців, крім дезертирів.

26 червня, Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року.

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо", – наголосив єврокомісар.

Наступним кроком має стати обговорення та затвердження пропозиції Єврокомісії Радою ЄС.

Заборона на тимчасовий захист у Євросоюзі для військовозобовʼязаних українців, запропонована Єврокомісією 26 червня, не зачепить тих чоловіків, хто виїхав з України до того, як зміни до директиви ЄС вступлять у силу.

Німеччина підтримує пропозицію Єврокомісії виключити українських чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС.

Данія не надаватиме захист новоприбулим українським чоловікам призовного віку.

Про те, чи можна буде українцям призовного віку подаватися на інші види прихистку в Євросоюзі, чи будуть винятки для добровольців та коли рішення має набути чинності – в статті журналістки "Європейської правди" Тетяни Висоцької Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.

Молдова і Росія

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала резонансний проєкт у Румунії про об’єднання з Молдовою.

"Це документ, ініційований агентом Москви, мета якого – дискредитувати ідею об’єднання, і нічого більше. Це якби я завтра прийшла до парламенту із законодавчою ініціативою щодо приєднання до Молдови Франції… Об’єднання відбувається не так, усі ми чудово це розуміємо", – заявила президентка Молдови Мая Санду.

Одночасно вона відкинула можливість референдуму щодо об’єднання в осяжній перспективі.

Нагадаємо, йдеться про законодавчу ініціативу від маргінальної партії SOS Romania одіозної Діани Шошоаке, де вимагають від уряду Румунії почати перемовини з Кишиневом щодо об’єднання. Проєкт автоматично став ухваленим без голосування у залі внаслідок завершення терміну розгляду ініціативи та переходить на розгляд Сенату.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Румунія "давно має плани поглинання Молдови" і що міжнародній спільноті варто було б турбуватися через цю "анексію".

А ще російське посольство у Молдові поскаржилось на "блокування диппошти". Посла Молдови викликали до Міністерства закордонних справ Росії через "затримання" дипкур'єрів в аеропорту Кишинева.

В МЗС Молдови відкинули звинувачення російської сторони щодо неправомірності дій прикордонників. Зокрема, запевняють, що вони не затримували кур’єрів та не відкривали їхній вантаж.

Крім того, у Молдові викрили схему з незаконного вивезення в РФ товарів для військових літаків.

Спека в Європі

У Британії втретє за тиждень побито температурний рекорд червня. У Німеччині також зафіксували рекордну спеку.

Штаб-квартира Єврокомісії була змушена вимкнути кондиціонери через спеку.

У Бельгії через спеку скасували реконструкцію битви під Ватерлоо, а у Франції тисячі домівок лишились без світла через аварії у мережі, пов'язані зі спекою.

У Парижі обмежили продаж і споживання алкоголю на вихідні через екстремальну спеку. В уряді Франції рекомендують наслідувати приклад Парижа.

Франція виділяє 130 млн євро на оснащення шкіл системами охолодження на тлі аномальної спеки.

Різне щодо України і українців

Спрощене отримання громадянства України стане доступним і для етнічних українців Молдови.

Естонія надає додаткові 125 тисяч євро на підтримку енергетики України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла на Кіпрі, а також підписав наказ про призначення послів на Мальті та в Сан-Марино.

Решта новин

У Латвії двоє винних у шпигунстві на Росію отримали тюремні строки, а у Фінляндії засудили двох прикордонників за спецдозволи рідним на відвідини прикордоння з РФ.

Трамп звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню, а також пригрозив митами країнам, які застосують цифрові податки до компаній зі США.

У Німеччині засудили до довічного водія, що в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.

У Франції суд підтвердив заборону на купання в буркіні у громадських басейнах Гренобля.