"Договоренность" по Олешкам, РФ потопила судно у Румынии, США обещают Starlink: новости дня

У першій половині листопада планують провести тристоронні переговори України, США та Росії.

Трамп обіцяє розв'язати проблему зі Starlink, а в Євросоюзі думають профінансувати дві третини з додаткової суми на 70 мільярдів євро, які Україна запросила на 2027 рік.

У Молдові біля енергооб’єкта впав російський дрон, а Австрія висилає чотирьох російських дипломатів.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 23 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

"У листопаді ми маємо домовленість провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-Росія на рівні команд, і сподіваємося, що вона відбудеться. Планується зустрітися в першій половині листопада, якомога раніше, але ми готові до зустрічі в будь-який день, хоч завтра. Проте все залежить від росіян", – наголосив український президент.

Він також зазначив, що Європа також має бути частиною цієї розмови.

Тим часом у Європі, за даними The Telegraph, розглядають п’ятьох кандидатів на роль переговорників з Росією.

Зокрема, на цю роль розглядаються прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, а також прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Джерело, обізнане з ходом обговорень, зазначило, що, ймовірно, буде обрано групу лідерів, що дозволить уникнути змагання між країнами за цю роль та ризику накладення вето на окремих кандидатів.

Раніше президент Чехії заявив, що перемир’я між Росією та Україною було "зовсім близько", але через "дизельну угоду" глави Білого дому Дональда Трампа з правителем Росії Владіміром Путіним буде набагато складніше.

Reuters пише, що до Нью-Йорка прямує перший танкер, завантажений російським дизпаливом.

Трамп обіцяє Старлінк

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

"Якщо є проблема, я її вирішу", – повідомив глава Білого дому.

За словами Зеленського, швидкість Starlink досі обмежена, є затримки з постачанням ракет-перехоплювачів.

Канада хоче зменшити технологічну залежність після повідомлень про маніпуляції зі Starlink.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його турбують маніпуляції з супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, і зазначив, що повідомлення про можливу причетність Ілона Маска до цього пояснюють, чому він зосереджується на тому, щоб зробити Канаду менш залежною від будь-якої окремої країни чи технології.

"Домовленість" США про Олешки

У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке наразі потерпає від гуманітарної катастрофи.

Зазначається, що локальне перемир’я має набрати чинності 29 жовтня.

Щодо додаткового фінансування і снарядів

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС виділить дві третини з додаткової суми на 70 мільярдів євро, які Україна запросила на 2027 рік.

Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для F-16, які використовують для знищення реактивних російських дронів.

РФ потопила судно біля Румунії

Вранці у п’ятницю, 23 жовтня, у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло судно Khoryv ("Хорив") під прапором Коморських островів, ймовірно, вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок затоплення комерційного судна.

Четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні. Ще двоє громадян України не потребували медичної допомоги.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав черговий інцидент з атакованим комерційним судном у Чорному морі в п’ятницю частиною ескалації з боку Росії.

Новий прем’єр Румунії Лука Нікулеску поговорив зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким про атаки на судна у Чорному морі.

"Я ще раз підтвердив непохитну солідарність Румунії з Україною у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а також нашу незмінну підтримку", – зазначив Нікулеску.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість у зв’язку з черговою атакою на комерційне судно у Чорному морі.

Дрон Росії у Молдові

У Молдові повідомили про порушення повітряного простору безпілотником і неподалік житлового будинку виявили дрон.

Президентка Молдови Маю Санду заявила, що російський ударний безпілотник типу "Герань" порушив повітряний простір Молдови й впав поблизу житлових будинків та енергетичного об’єкта.

Молдова оголосить працівника посольства РФ персоною нон грата після інциденту з дроном.

Австрія висилає російських дипломатів

Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через те, що вони займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.

Росія пообіцяла відреагувати на рішення Австрії.

Загрози для Європи

Франція і Британія вперше провели спільні ядерні навчання.

Уряд Великої Британії радить мешканцям мати запаси їжі та води на три дні.

Агентство Bloomberg пише, що Німеччина хоче закупити тисячі ракет в європейських виробників та України.

Інтерв’ю посла Німеччини

Посол Німеччини в Україні Борис Руге вважає, що у контексті розв’язаної РФ проти України до справжніх мирних переговорів не дійшло, оскільки миру не хоче саме російська сторона.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Також Руге заявив, що роль України в безпеці Європі буде побудована навколо НАТО, і розповів про погрози РФ перед приїздом канцлера Фрідріха Мерца у Київ.

А ще посол Німеччини радий, що Україна припинила говорити вступ в ЄС до 2028 року.

Протести молоді в Європі

У четвер, 22 жовтня, десятки тисяч студентів в Австрії протестували заради кращого фінансування університетів.

Ввечері того ж дня у Белграді пройшла масштабна демонстрація студентського руху напередодні виборів.

Держдеп США попередив своїх громадян про небезпеку під час перебування у Франції через масові протести. Нагадаємо, у Франції 24 жовтня очікують на другу хвилю масових протестів.

До речі, у п’ятницю у Франції сталася стрілянина, одна людина загинула.

В Албанії 11-й день поспіль тривають протести студентів. Демонстранти вимагають відставки прем'єра.

Решта новин

Біля посольства України у Вашингтоні виявили "підозрілий" предмет.

Зеленський підписав закон про ПДВ для посилок, необхідний для траншу від ЄС.

У Білорусі у зв’язку з повномасштабною війною засудили 419 осіб.

У Греції обмежать соцмережі для підлітків до 15 років.

Блок німецького канцлера Фрідріха Мерца скорочує відставання від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в опитуванні.

На Кіпрі працівники сфери соцзабезпечення оголосили страйк на добу.