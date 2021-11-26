Попередження від НАТО, новий коронавірус, п’ятий пакет санкцій: головні новини п’ятниці

Генсек НАТО попередив Росію про наслідки у разі застосування сили проти України; у Бельгії підтвердили перший випадок нового варіанта коронавірусу; у ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі; Італія і Франція підписали "історичний" договір про поглиблену співпрацю; посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом; у Молдові парламент заборонив рекламу азартних ігор.

Більше цікавих новин 26 листопада у нашому дайджесті.

Напруженість на кордонах не спадає

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі наступного тижня обговорять нарощування Росією військових сил на території України та поблизу її кордонів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію зменшити напруженість на кордонах і запевнив, що якщо вторгнення відбудеться, то це матиме наслідки для РФ.

Крім того, Єнс Столтенберг обговорив нарощування Росією сил поблизу кордонів України з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Загроза для України з боку РФ була головною темою телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і нової глави МЗС Британії Ліз Трасс.

Дмитро Кулеба детально розповів британській колезі про загострення Росією ситуації на Донбасі та вздовж кордонів, що супроводжується пропагандою і деструктивними діями в рамках існуючих переговорних майданчиків.

Також міністр закордонних справ України обговорив із канадською колегою Мелані Жолі ситуацію на Донбасі. Глави української та канадської дипломатії обговорили агресивні дії Росії в зоні російсько-українського збройного конфлікту, нарощування російських військ біля кордонів України та кроки задля зміцнення безпеки нашої держави.

Жолі запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський отримує запевнення від західних партнерів (США, Британії, Туреччини, країн ЄС, Канади) у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

У США зазначили, що розглядають усі варіанти щодо того, як реагувати на нарощування Росією військ біля кордону з Україною.

Раніше Зеленський обговорював концентрацію російських збройних сил вздовж українських кордонів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та главою Євроради Шарлем Мішелем.

Після розмов з ними президент анонсував контакт глави свого Офісу Андрія Єрмака з Кремлем.

Тим чамсом, Британія розмістить військову бригаду в Німеччині через загрозу вторгнення РФ в Україну.

Сотні транспортних засобів, включаючи танки та дрони, будуть відправлені на базу НАТО в Сеннелагері на півночі Німеччини.

Передова база НАТО в Сеннелагері стане місцем розміщення одного з нових сухопутних регіональних вузлів британської армії, разом із об'єктами в Кенії та Омані.

Генерал-лейтенант Ральф Вуддісс сказав, що ці об'єкти дозволять армії "переміщатися швидше" і "бути готовою до розгортання, якщо це буде потрібно".

Про новий штам

На півдні африканського континенту, а також у Гонконгу та Ізраїлі виявили мутований варіант коронавірусу B.1.1.529, який очікувано назвуть "Nu".

Найбільше випадків зафіксували в Африці. Наявні дані про цей варіант викликає побоювання, що він більш заразний і більш стійкий до розроблених вакцин.

Через виявлений штам Британія заборонила польоти з ПАР, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні. Відстоюючи заборону, міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що коронавірус навчив вживати негайних дій.

З Південно-Африканською республікою (ПАР) вирішив обмежити повітряне сполучення і федеральний уряд Німеччини.

До європейських країн, які зупиняють авіасполучення або забороняють в’їзд з країн півдня Африки, додалися Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія.

Перший випадок нового варіанта коронавірусу підтвердили у Бельгії.

COVID-19: "найгірший сценарій"

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що у країні "гірше за найгірший сценарій" розповсюдження коронавірусної хвороби.

Бельгія посилила коронавірусні обмеження, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 та кількість госпіталізацій зростає, незважаючи на нові заходи, введені цього тижня.

Німеччина оновила рекорд заражень COVID-19: понад 76 тисяч випадків. У країні залучать військову авіацію для перевезення коронахворих.

Глава МОЗ Німеччини просить обмежити соціальні контакти: "ситуація серйозніша, ніж будь-коли".

У Чехії, що повернула надзвичайний стан, новий максимум заражень.

Португалія, де вакциновано 86% населення, повертає частину ковідних обмежень, а у Нідерландах, де вже діє частковий локдаун, планують жорсткіші заходи для боротьби з епідемією.

У Франції зростає попит на вакцинацію. Після посилення правил щодо сертифікатів на додаткову дозу за день записалися 1,2 млн осіб.

А прем'єр Баварії закликав ввести загальну обов'язкову вакцинацію в Німеччині з січня.

До речі, першою країною в Європі, де планують ввести обов’язкову вакцинацію, стане Австрія. Що про це вже відомо читайте в статті ЄвроПравди Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Про бунт мігрантів та санкції

У Польщі мігранти в центрі для іноземців влаштували бунт. Зокрема, їх розмістили у спеціальному центрі у Любуському воєводстві. Там вони на кілька годин влаштували бунт і намагалися втекти з території.

Центр розташований на полігоні в районі селища Веджин і знаходиться під охороною. У ньому перебуває 604 людини, всі чоловіки. Більше половини, 358 осіб, є громадянами Іраку.

Кількасот людей повиходили з приміщень, дехто перекидав меблі і розбив вікна, на площу перед будівлею повиносили сміттєві баки і тумбочки. Мігранти вигукували гасла про свободу і вимагали відпустити їх до Німеччини.

Все ще не спокійно на польсько-білоруському кордоні. Польща повідомила про нову спробу штурму кордону групою з 200 мігрантів. Під час сутичок отримали травми двоє мігрантів і один польський військовий.

Як і раніше у схожих випадках, з білоруського боку засліплювали польських силовиків лазерами і кидались у них камінням.

Тим часом, у ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, до якого увійдуть 28 осіб та організацій, у зв’язку з міграційною кризою на кордонах Польщі та Литви.

Публікація санкційного пакета в офіційному журналі ЄС, яка означає набуття чинності санкцій, очікується 2 грудня.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі, у середині листопада.

Інше: "неприйнятний лист" та підручники в Іспанії

Зеленський розповів, чого очікує від нового уряду Німеччини.

Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом.

Літак з главою МЗС Швейцарії, що летів до Китаю, екстрено сів у Москві.

У Лондоні триває найбільший за останні три роки страйк машиністів метро.

Італія і Франція підписали "історичний" договір про поглиблену співпрацю.

Земана вдруге випишуть з лікарні і в неділю він призначить нового прем'єра Чехії.

Суд ЄС вдруге відмовив колишньому лідеру Каталонії у відновленні недоторканості.

Франція скасувала переговори з Британією через "неприйнятний лист" Джонсона.

У Стамбулі силовики застосували сльозогінний газ проти учасниць жіночого маршу.

У Молдові парламент заборонив рекламу азартних ігор.

У Брюсселі водії Uber під час протесту заблокували кілька тунелів.

Це лише частина цікавих новин 26 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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