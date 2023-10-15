Вибори у Польщі, трампіст йде на спікера Конгресу США, новий поїзд до Варшави: все за вихідні

США попереджають про ризики розширення конфліктів на Близькому Сході та Південному Кавказі.

Тим часом у Сполучених Штатах республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників – це противник збільшення допомоги Україні.

У Польщі сьогодні проходили парламентські вибори, в результаті яких керівна партія може втратити монобільшість.

А також терористична загроза у Франції, смерть топ-дипломата РФ у Туреччині, податок Болгарії на транзит російського газу в ЄС.

Все важливе і цікаве за вихідні 14 та 15 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Трампіст йде на спікера Конгресу США

Розвідка Британії повідомляє, що ЗСУ здатні бити по новій залізничній гілці до Маріуполя, що будує РФ і що Чорноморський флот агресора після останніх ударів перемістив значну частину своїх спроможностей далі на схід, як от до Новоросійська.

Тим часом, у спікером Палати представників США може стати республіканець, який виступає проти збільшення допомоги Україні.

Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Раніше ЗМІ повідомили, що наступного тижня президент США Джо Байден оприлюднить свій запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю.

За словами радника американського президента з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, адміністрація Байдена має намір просити у Конгреса виділити понад два мільярда доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Дії США щодо стримування ворогів Ізраїлю

Конфлікт на Близькому Сході не вщухає і може загостритися, вважають в США.

"Існує ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі і, звичайно, втручання Ірану", – сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Він сказав, що США не втручаються у військове планування Ізраїлю, але наголошують публічно і в приватних розмовах на необхідності дотримання норм міжнародного права.

Салліван додав, що рішення президента США Джо Байдена відправити авіаносець в регіон є чітким сигналом стримування "для будь-якого гравця, який спробує скористатися ситуацією".

Крім того, Пентагон вирішив відправити вже другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю. Це є частиною зусиль Вашингтона зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАС на Ізраїль.

У Білому домі не виключили і залучення військових США для звільнення захоплених ХАМАС заручників.

CNN має дані, що спецслужби Сполучених Штатів задовго до дня масштабного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль мали інформацію, що угруповання ймовірно щось готує.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні в Ер-Ріяді зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

"Держсекретар наголосив на незмінній зосередженості Сполучених Штатів на припиненні терористичних атак з боку ХАМАС, звільненні всіх заручників і запобіганні поширенню конфлікту", – йдеться у повідомленні пресслужби Держдепу США.

Сторони підтвердили свою спільну відданість захисту цивільного населення та просуванню стабільності на Близькому Сході та за його межами.

Також Блінкен планує вдруге за тиждень відвідати Ізраїль.

А президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

Під час телефонних розмов американський лідер наголосив на подальшій підтримці Ізраїлю з боку США, а також на необхідності надання гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню.

До речі, Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у секторі Гази могли залишити регіон.

Екстрений саміт ЄС щодо Близького Сходу

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що скликав на вівторок відеоконференцію лідерів країн Євросоюзу, щоб обговорити атаку ХАМАС на Ізраїль та реакцію останнього на цей напад.

"Вкрай важливо, щоб Європейська рада, відповідно до договорів і наших цінностей, визначила нашу спільну позицію та встановила чіткий єдиний курс дій, який відображає складність ситуації, що розгортається", – зазначив він.

Мішель повідомив, що ЄС повинен бути прихильником миру і поваги до міжнародного права та повинен прагнути уникнути ескалації ситуації в регіоні. Він також наголосив, що конфлікт може підживлювати екстремізм у суспільствах ЄС та може спричинити міграцію й переміщення великої кількості людей до сусідніх країн.

Сьогодні ввечері країни-члени Європейського союзу ухвалили заяву щодо загострення на Близькому Сході, у якій виклали спільну позицію ЄС щодо поточного перебігу подій.

Єврокомісія потроїть розмір гуманітарної допомоги сектору Гази.

Польща завершила евакуацію з Ізраїлю: вивезли 1500 поляків та громадян інших країн. Німеччина продовжує евакуацію, залучила військові літаки.

Прем’єр Британії повідомив про "огидне" зростання кількості антисемітських інцидентів. Німеччина ще більше посилює захист єврейських установ в країні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої наголосили про необхідність уникнути подальшої ескалації на Близькому Сході.

А у Берліні на деяких будинках виявили намальовані зірки Давида.

Також у Лондоні проходила багатотисячна пропалестинська демонстрація. Пропалетинський марш проходив і в Стамбулі. У ньому взяв участь син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Вибори у Польщі

Сьогодні у Польщі – день парламентських виборів, внаслідок яких керівна партія "Право і справедливість" може втратити монобільшість і їй доведеться створювати коаліцію з іншими партіями.

Одночасно з парламентськими виборами проходить референдум, де винесено чотири питання: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, польсько-білоруської стіни та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.

Про те, якими є розклади, що чекатиме на Польщу після виборів і що може змінитися у відносинах з Україною читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Польща обирає курс на 4 роки: головне про парламентські вибори у сусідів.

До речі, в країні фіксують рекордну явку на виборах.

Поляки обирають 460 депутатів та 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Не обійшлося і без курйозів. У Польщі поліція влаштувала погоню за п'яним членом виборчої комісії.

А ще за день до виборів Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на меморіалі жертвам Смоленської катастрофи.

Азербайджан та Вірменія

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув до столиці Нагірного Карабаху Ханкенді (вірменська назва – Степанакерт) та підняв у місті азербайджанський прапор.

Також він побував в інших населених пунктах Нагірного Карабаху.

Близько місяця тому Азербайджан провів у Карабаху "антитерористичну операцію", вона завершилася 20 вересня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан готувати вторгнення до Вірменії найближчим часом.

Він зазначив, що Держдеп бачить можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії в найближчі тижні.

Тим часом у Вірменії остаточно затвердили ратифікацію Римського статуту.

Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Терористична загроза у Франції

Франція розгортає 7000 військових після смертельної атаки на школу.

Президент Емманюель Макрон наказав їх залучити до вечора понеділка до подальшого розпорядження.

Країна посилює безпеку по всій країні після того, як чеченець з ножем напав на школу в місті Аррас, убивши вчителя та поранивши ще двох людей.

За даними ЗМІ, у Франції затримали 10 осіб через смертельний напад на школу.

Через терористичну загрозу на вихідних закривали Лувр та Версаль.

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