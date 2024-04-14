Трамп дав добро на допомогу ЗСУ, Україні дали Patriot, світ підтримав Ізраїль: все за вихідні

На вихідних у центрі уваги світу був Близький схід.

Іран здійснив очікувану атаку на Ізраїль. Що відомо про це загострення, як відреагував Захід і чи активізує це роботу Палати представників Конгресу США щодо ухвалення допомоги Україні і іншим партнерам?

Але, звісно, у дайджесті не тільки про це. Про все важливе і цікаве за вихідні, 13 та 14 квітня, – в огляді новин "Європейської правди".

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Світ підтримав Ізраїль

Очікувана атака Ірану на Ізраїль відбулася в суботу пізно увечері.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

У Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану за допомогою безпілотників і ракет.

"Це був неймовірний успіх, який дійсно довів військову перевагу Ізраїлю і, що не менш важливо, його дипломатичну перевагу, що у них є друзі в регіоні, що у них є друзі по всьому світу, які готові їм допомогти", – зазначив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Телеканал CNN, з посиланням на слова неназваних американських посадовців, повідомив, що США перехопили понад 70 дронів і три балістичних ракети з тих, що запустили по Ізраїлю.

Британія і Франція також допомагали відбивати повітряну атаку Ірану проти Ізраїлю.

Євросоюз та країни Європи засудили атаку Ірану проти Ізраїлю. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС після зазначеної атаки.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що своєю атакою на Ізраїль іранський режим "привів весь Близький Схід до краю прірви".

А канцлер Німеччини Олаф Шольц, який наразі перебуває з візитом у Китаї, застеріг Іран від можливих подальших атак на Ізраїль.

Він пообіцяв вжити заходів, щоб не допустити подальшої ескалації на Близькому Сході.

НАТО також засудило атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стриманості.

Президент США Джо Байден та ключові посадовці, відповідальні за сферу нацбезпеки, провели ввечері 13 квітня багатогодинне обговорення.

Байден також заявив, що збере позачергову зустріч країн Групи семи у зв’язку з прямою атакою Ірану проти Ізраїлю.

Президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками зустрічі лідерів країн G7 заявив, що її учасники засудили повітряну атаку Ірану на Ізраїль.

Іран погрожує ударами по силах США, якщо ті допоможуть Ізраїлю помститися за атаку.

Представник Корпусу вартових Ісламської революції Сардар Багері заявив, що Іран вважає операцію помсти Ізраїлю завершеною, але буде відповідати, якщо Ізраїль здійснить якісь дії у відповідь.

"Якщо сіоністський режим відреагує, наша наступна операція буде значно масштабнішою", – заявив Багері.

СNN, з посиланням на анонімний коментар посадовця в адміністрації Байдена, заявив, що президент США попередив прем’єра Ізраїлю, що Сполучені Штати не долучаться до можливої відповіді Ірану.

За словами співрозмовника порталу Axios, Байден і його старші радники дуже стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Президент США нібито сказав ізраїльському прем’єру Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки, додало джерело.

"Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", – наводить слова Байдена до Нетаньягу неназваний посадовець.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не шукають конфлікту з Іраном, але будуть захищати свої війська на Близькому Сході та надавати підтримку Ізраїлю.

Загалом, як заявили у Білому домі, президент Джо Байден "не вірить", що нічна атака Ірану на Ізраїль переросте в більш масштабну війну на Близькому Сході.

А от Туреччина непокоїться через загрозу масштабної війни через події на Близькому Сході.

До речі, як дізналося агентство Reuters, Іран заздалегідь попередив Туреччину про свою операцію проти Ізраїлю.

США: допомога тільки Ізраїлю?

Атака Ірану на Ізраїль, ймовірно, призведе до коригування порядку денного Палати представників Конгресу США на найближчий тиждень. Нагадаємо, що Палаті представників застряг проєкт з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

"Більш детальна інформація про законодавчі акти, які будуть розглядатися, буде повідомлена згодом", – повідомив лідер республіканської більшості у Сенаті Стів Скаліз.

Із заяви не зрозуміло, чи Скаліз мав на увазі розгляд проєкту про 95 млрд доларів додаткового фінансування для заходів у сфері нацбезпеки, до якого входять 60 млрд для України та 14 млрд для Ізраїлю, чи мав на увазі окремий проєкт, що буде стосуватися лише допомоги Ізраїлю.

Конгресмен-республіканець Майк Тернер очікує, що цього тижня Палата представників проголосує саме за проєкт, який передбачає військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Своєю чергою спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цього тижня конгресмени спробують ухвалити проєкт з додатковою допомогою для Ізраїлю.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримки Ізраїлю. Ми спробуємо ще раз на цьому тижні, і деталі цього пакета вже зараз узгоджуються. Ми розглядаємо варіанти і всі ці додаткові питання", – наводить слова Джонсона CNN.

Глава МЗС Польщі закликав спікера Джонсона нарешті схвалити допомогу для Ізраїлю та України.

Але, все таки є шанси, що можуть проголосувати пакет, який включатиме допомогу і Україні.

У п’ятницю спікер Палати представників провів переговори з Білим домом обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.

Колишній президент США Дональд Трамп після зустрічі із Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.

В суботу вдень, ще до удару Ірану по Ізраїлю, соратниця Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала не прив'язувати допомогу Ізраїлю з фінансовою підтримкою України.

Отже, Трамп, загалом, відкрито підтримав допомогу Україні, хай і з "нюансами", – і це вже прогрес. Будемо сповідатися, що конгресмени все таки схвалять загальний пакет, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Україні дали Patriot

Але і добрі новини! Німеччина терміново передасть Україні ЗРК Patriot.

Президент Володимир Зеленський додав, що зенітно-ракетний комплекс передали разом з ракетами для систем протиповітряної оборони (ППО).

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", – зазначив Зеленський.

А у травні Україна може отримати від ЄС 1,9 млрд євро макрофіну.

США і Британія заборонили імпорт алюмінію, міді й нікелю з Росії.

Цікаво, що згідно свіжого опитування, половина французької молоді була би готова воювати в Україні для захисту Франції.

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