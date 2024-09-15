Тиск на Байдена щодо ударів по РФ, вибачення від Грузії, повені у Європі: новини вихідних

Прем’єр Британії натякнув, що у питанні дозволу Україні на далекобійні удари ракетами Storm Shadow буде розвиток.

У Міністерстві закордонних справ України спростували дані Bild про "план перемоги" Зеленського з заморозкою війни, а Салліван розгромив "мирний план" напарника Трампа.

"Мирну" ініціативу висунули і в партії Шольца, а німецька "подруга Путіна" просуває проросійський "мирний план" для України.

США готують суттєвий пакет зброї для ЗСУ, а Данія закупила для українських Сил оборони 18 гаубиць "Богдана".

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Ну і – катастрофічні повені в Україні.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 14 та 15 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Удари по РФ: "прийшли до сильної позиції"?

Президент США Джо Байден провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої, зокрема, йшлося про розв’язану РФ війну проти України.

Байден і Стармер висловили занепокоєння з приводу поставок Іраном і Північною Кореєю зброї в Росію і підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Говорили і на інші теми.

Прем’єр Британії натякнув, що у питанні дозволу Україні на далекобійні удари ракетами Storm Shadow буде розвиток.

Стармер підкреслив, що "це не була зустріч щодо конкретного потенціалу", але додав: "Ми прийшли до сильної позиції".

Він зазначив, що подальший розвиток подій може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

У Білому домі зазначили, що погрози російського правителя Владіміра Путіна є небезпечною риторикою, хоча й не новою.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що суперечка щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ вигідна Путіну.

Воллес нагадав про аналогічні затримки, зокрема, з рішеннями про постачання Україні танків і винищувачів.

За його словами, Путін – це "хуліган" і все, що йому потрібно для досягнення успіху – "залякати людей" і "змусити людей зупинитися".

"І саме так він змушує нас змінити нашу поведінку", – резюмував Воллес.

Наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, стверджує генерал США Девід Петреус.

Глава МЗС Британії Девід Леммі вважає, що лідер РФ Владімір Путін "пускає пил в очі", коли погрожує застосувати ядерну зброю.

А агентство Bloomberg зазначає, що США і Британія занепокоєні, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці.

Щодо мирних планів

У Міністерстві закордонних справ України спростували дані Bild, що "план перемоги" президента Володимира Зеленського передбачає заморозку війни.

"Ні, Україна не планує погоджуватися на жодне "заморожування" війни. Джерело, яке повідомило про це, не знає про план президента Зеленського. Елементи, які президент представить у США, безсумнівно, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів", – заявив речник міністерства у соцмережі Х (Twitter).

"План перемоги" містить чотири основні пункти і ще один.

"Мова про безпеку, мова про геополітичне місце для України, мова про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Мова йде про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими", – сказав український президент.

Зеленський найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію щодо перемоги у війні президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вкотре пообіцяв врегулювати війну в Україні у разі повторного обрання президентом – він сказав, що це треба зробити "з допомогою сили і мудрості".

Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні не розуміє, у чому полягає план Дональда Трампа дуже швидко завершити російсько-українську війну у разі перемоги на виборах в листопаді.

Нагадаємо, днями кандидат у віцепрезиденти США, напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс виклав потенційний план завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван розгромив "мирний план" Джей Ді Венса на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 14 вересня у Києві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишає посаду, каже: "Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією".

"Але він має базуватися на українській силі", – додає Столтенберг.

Крім того, генсек вважає, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни – тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – заявив Столтенберг.

Також він розповів, як РФ брехала на зустрічі з НАТО незадовго до вторгнення в Україну.

Тим часом, ще й в партії канцлера Німеччини Олафа Шольца висунули "мирну" ініціативу щодо війни РФ проти України.

За словами лідера фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольфа Мютценіха, німецький канцлер Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський "згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті".

Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для мирної ініціативи щодо війни РФ проти України.

На його думку, можливими членами контактної групи могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Крім того, і німецька "подруга Путіна" просуває проросійський "мирний план" для України.

США готують суттєвий пакет зброї

США працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця вересня, повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Тим часом, Джо Байден намагається врятувати $5,8 млрд для України.

Зокрема, адміністрація президента Сполучених Штатів спрямувала запит до Конгресу щодо продовження повноважень "президентських списань" для надання зброї Україні до 2025 року, щоб залишкові 5,8 млрд доларів були доступними і після кінця фінансового року 30 вересня.

Відмова Сполучених Штатів від достатньої допомоги Україні здатна суттєво погіршити безпекову ситуацію по всьому світі, вважає колишній держсекретар США Майк Помпео.

"Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін) дивиться на результати, на те, хто виграє і хоче визначити, наскільки серйозно ми збираємося допомогти нашим друзям захищатися… І не лише Китай, всі дивляться, чи має Захід сталеві кишки",– попередив він на щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами Помпео, занадто обережна політика США може послабити довіру союзників до США.

До речі, голова міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європа здатна компенсувати Україні зупинку допомоги США.

"Обсяг допомоги України складає лише 1% ВВП Європи",– уточнює він, нагадавши, що країни ЄС витрачають в рази більші суми на численні соціальні програми.

"Тому для нас не є проблемою подвоїти суму підтримки України. Натомість для нас проблемою є – неоднакове сприйняття безпеки різними країнами ЄС", – каже Радослав Сікорський.

А ще очільник МЗС Польщі закликає західноєвропейські столиці переглянути підходи до допомоги українцям, щоби стимулювати чоловіків до повернення в країну.

"Є простий метод допомогти Україні – припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", – закликав польський міністр, підкресливши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки

Слід також додати, що Збройні сили України отримали 18 українських гаубиць "Богдана", закуплених Данією.

Повені у Східній Європі

Європу охопили катастрофічні повені.

У Чехії через наслідки екстремальних злив призупинили рух на десятках залізничних ліній по всій території країни, висока вода почала руйнувати будинки, сотні тисяч людей залишились без світла.

Україна запропонувала допомогу Чехії.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк під час засідання кризового штабу через сильні повені визнав, що ситуація є "дуже поганою".

У польському місті Глухолази повінь знесла міст, там примусова евакуація. А в неділю стало відомо про першу жертву сильної повені в Польщі.

"Укрзалізниця" попередила про скасування рейсів у Польщі та Чехії через повені.

У Румунії виявили чотирьох загиблих у підтоплених внаслідок злив районах. Країна допускає залучення армії у районі, що потерпає від катастрофічної повені.

В Австрії повінь дісталась до Відня, цілу федеральну землю оголосили зоною лиха.

Окремі райони Молдови також "залило" сильними дощами, уряд скликає кризову нараду.

Мер Будапешта попередив про наближення "повені десятиліття".

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