Трамп тисне на Орбана, вибух дрона РФ у Польщі, Путін уникає зустрічі: новини дня

У Європі обговорюють гарантії безпеки для України, але щодо відправки військового контингенту поки дуже стримані. Італія, за повідомленнями ЗМІ, просуває план, який передбачатиме швидкі "консультації" з партнерами щодо відповіді у випадку наступного нападу Росії. Такий собі NATO-light.

У Кремлі вже кажуть, що проти військ НАТО в Україні.

А ще серед головних тем дня – провокація Росії проти НАТО і інцидент з дроном у Литві.

Все важливе і цікаве за середу, 20 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо розробки гарантій безпеки

На переговорах у Вашингтоні європейські лідери домовилися з президентом США Дональдом Трампом про розробку проєкту гарантій безпеки для України.

За словами європейських посадовців, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів: військова присутність; протиповітряна оборона; озброєння; моніторинг припинення бойових дій.

З огляду на заяви в ЗМІ, ймовірно, основою гарантій безпеки будуть оснащені і підготовлені завдяки країнам Заходу українські війська.

Країни Європи розглядають можливість відправки своїх військових контингентів до України після припинення бойових дій.

Щодо відправки військових в Україну

The Guardian пише, що Британія після припинення бойових дій в Україні надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні.

Згодом міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив інформацію про готовність відправити війська в Україні, щоб "спробувати забезпечити довгостроковий мир".

Агентство Bloomberg повідомляє, що загалом близько 10 країн готові надати своїх військових.

Зокрема, Чехія не виключає відправлення військ в Україну як частину "гарантій безпеки".

Швеція готова долучитись до гарантій безпеки для України. Премʼєр-міністр Ульф Крістерссон уточнив, що шведська сторона могла б надати свої ресурси у сфері аеророзвідки та військово-морської безпеки.

У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну, а от у фінському парламенті так не вважають.

Польща підтвердила, що не відправлятиме війська в Україну: каже, має інші завдання.

У Німеччині побоюються перевантаження своєї армії потенційною місією в Україні.

А президент Латвії вважає передчасним обговорювати відправку латвійських військових в Україну.

США закриють небо?

Очікується, що гарантії безпеки для України включатимуть і "підтримку США", яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордонами, наданні озброєння і, можливо, протиповітряної оборони.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати повітряну підтримку в межах потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні.

"Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря", – сказав Трамп.

На віртуальній зустрічі в середу керівники генеральних штабів держав Північноатлантичного Альянсу обговорили ситуацію в Україні та запевнили в її подальшій підтримці.

"Щодо України, то ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир. Наші думки залишаються з відважними побратимами і сестрами по зброї. Висловлюємо повагу їхній незламній мужності у захисті своєї батьківщини", – сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Пропозиція Італії

А Італія, за даними Bloomberg, просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО".

Пропонується план, яки зобов'яже партнерів України швидко узгодити відповідь у разі нападу на неї. Тобто, судячи з усього, знову пропонують консультації…

Путін уникає Зеленського

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що Москва виступає проти присутності військ держав НАТО в Україні.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Владіміра Путіна.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров не підтверджує, що Владімір Путін дав Трампу згоду на зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент Румунії Нікушор Дан песимістично оцінює готовність Росії домовлятись про мир.

За даними The Telegraph, Британія та Євросоюз пригрозили РФ санкціями у разі відмови Путіна від переговорів.

До речі, Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану, через які РФ відмиває гроші.

А Міністерство закордонних справ Росії у середу оголосило про заборону на вʼїзд 21 британському підданому у відповідь на санкції через повномасштабну агресію проти України.

Вибух дрона РФ у Польщі

У ніч проти 20 серпня Росія вдарила по українських регіонах 93 ударними БпЛА. Внаслідок цієї атаки в Ізмаїльському районі Одеської області була пошкоджена припортова інфраструктура, виникла пожежа, одна людина постраждала.

Румунія піднімала в повітря винищувачі через удари РФ по Україні.

У Польщі, поряд з білоруським і українським кордоном, впав і вибухнув на полі російський безпілотник.

Повідомлення про вибух в селі Осини Луківського повіту співробітники поліції отримали після 2 години ночі.

"На кукурудзяному полі знайшли обгорілі елементи різних розмірів, розкидані в радіусі кількох десятків метрів. Це обпалені металеві та пластикові уламки", – уточнив офіцер Марчин Юзвік.

ЗМІ повідомляють, що на місці падіння непізнаного об'єкта утворилася воронка, а серед уламків було знайдено предмет, схожий на пропелер.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що, за попередніми результатами аналізу записів радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

"Інформація про виявлення об'єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з пропелером, була передана до Центру управління повітряними операціями", – йдеться у заяві.

Пізніше заступник оперативного командувача Збройних cил Польщі генерал Даріуш Маліновський заявив, що цей дрон був спроєктований так, щоб його було дуже важко виявити.

"Ймовірно, він летів дуже низько, щоб уникнути нашого радіолокаційного поля. На сьогодні ми маємо лише цю інформацію", – розповів генерал.

За словами заступника міністра оборони Польщі Станіслава Взятека, "з дуже високою ймовірністю", безпілотник, який фігурував у нічному інциденті, був дроном-приманкою російського виробництва "Гербера" з китайським двигуном, який "вибухнув у повітрі".

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС.

Окремо речник Сікорського Павел Вронський повідомив агентству Reuters, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією безпілотника Shahed.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив Росію в провокації після падіння дрона.

"Росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським безпілотником. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир", – заявив він на пресконференції.

Нідерланди відправлять у Польщу військових і Patriot для зміцнення східного флангу НАТО.

Інцидент з дроном у Литві

У ніч проти середи інцидент з безпілотним літальним апаратом стався у Литві.

Зокрема, у Вільнюсі через невідомий БпЛА тимчасово припиняли повітряний рух в аеропорту.

Повітряний рух зупиняли на близько 30 хвилин, а о 00:35 його повністю відновили.

Напередодні навчань "Запад"

У Литві наблизились до рішень, які дозволять збивати цілі в повітряному просторі країни.

А ще литовські прикордонники посилять охорону кордонів і розгорнуть додаткові сили, оскільки Росія і Білорусь готуються до спільних військових навчань "Запад", які відбудуться у вересні.

У Польщі, у відповідь на заплановані російсько-білоруські навчання, розпочинаються масштабні навчання "Залізний захисник-25".

Навчання під назвою "Залізний захисник-25" відбудуться найближчими тижнями на полігонах по всій країні.

У навчаннях візьмуть участь 34 тисячі польських і союзних солдатів, оснащених понад 600 одиницями техніки всіх видів збройних сил.

Білорусь та Іран – дві країни, які підтримали війну Росії в Україні, – планують поглибити двосторонні відносини в усіх сферах, включаючи оборонну.

Щодо Китаю

У США кажуть, що задоволені поточним митним режимом з Китаєм, а Білий дім запустив акаунт у TikTok.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що агресія Китаю в Південно-Китайському морі загрожує Європі.

"Будь-яке загострення ситуації матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та процвітання, а також безпосередньо вплине на інтереси Німеччини та Європи", – зазначив Вадефуль.

Трамп тисне на Орбана

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп дзвонив прем’єру Угорщини Віктору Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС.

Їхня розмова стала результатом дискусій між президентом США і групою європейських лідерів, які у понеділок зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від протидії вступу України до ЄС.

Сам Орбан публічно не говорив про розмову з президентом США, але раніше у вівторок виступив проти повʼязування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки для неї.

Різне щодо України

Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні.

Посол України при НАТО вручила вірчі грамоти генсеку Рютте.

Ексміністр культури Точицький знову стане послом України при Раді Європи.

Решта новин

Словаччина та Угорщина заявили про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Парламент Косова знову не зміг обрати спікера.

В аеропорту Мілана чоловік із молотком влаштував пожежу, довелось евакуювати термінал.

США наклали санкції на чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду. Франція засмучена цими санкціями.