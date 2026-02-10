Членство в ЄС "авансом", дві країни блокують санкції, допомога від Молдови: новини дня

Politico дізналося деталі ідеї "вступу авансом" для України, яку обговорюють у ЄС, а також про "плани А, Б і В" щодо подолання вето Орбана на вступ України.

Макрон каже, що адміністрація Дональда Трампа "відкрито антиєвропейська", "виявляє презирство" до ЄС і "бажає його розпаду". Тим часом у США заявили, що хочуть протидіяти "цензурі" в ЄС.

За даними Reuters, Сполучені Штати передадуть європейцям два командні пости в НАТО, а єврокомісар закликав до створення Європейського оборонного союзу.

Все важливе і цікаве за вівторок, 10 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Членство в ЄС "авансом"

У Євросоюзі, як пише Politico, обговорюють безпрецедентний план, який би забезпечив Україні прискорене часткове членство у ЄС вже у 2027 році – але й не означав би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.

План передбачає, що фактично Україна приєднається до ЄС "авансом", до того, як виконає усі формальності, передбачені стандартною процедурою вступу.

Ідею почали неформально називати "розширення навпаки" (reverse enlargement), оскільки йдеться про те, що країна стає членом ЄС на початку, а не в кінці процесу, коли всіх критеріїв для членства досягнуто.

Співрозмовники у ЄС кажуть, що такий нестандартний крок виглядає привабливо, оскільки Україна отримала би "нове дихання" для реформ, і одночасно це зменшить ризики, що через затягування процесу Україна почне втрачати надію і розчарується у євроінтеграції.

Видання Politico також зазначає, що у Євросоюзі мають "плани А, Б і В" щодо того, що робити з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України.

Один з розрахунків полягає у тому, що у квітні Віктор Орбан програє на парламентських виборах своєму супернику Петеру Мадяру.

Якщо Орбан все ж утримається при владі, розраховують на "карту Трампа".

Але якщо ж і фактор Трампа не допоможе, у ЄС допускають застосування "ядерної опції" проти Угорщини на основі ст. 7 Договору ЄС. Вона передбачає, що країну-члена можуть обмежити в правах на підставі того, що вона поводиться невідповідно до засадничих цінностей ЄС.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає переговори про вступ до ЄС з Грузією набагато вигіднішими, ніж з Україною.

Дві країни блокують санкції

За даними Bloomberg, Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Напруженість між США і ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що ЄС не варто самозаспокоюватись з приводу того, що напруженість у відносинах зі США щодо питань Гренландії, технологій і торгівлі вже минула.

За словами Макрона, Європа зараз має справу з адміністрацією Дональда Трампа, яка "відкрито антиєвропейська", "виявляє презирство" до ЄС і "бажає його розпаду".

Дедалі більше німців вважають США загрозою для миру у світі, свідчить опитування, проведене Інститутом Алленсбаха на замовлення Центру стратегії та вищого керівництва.

Зокрема, майже дві третини німців вважають, що найближчими роками Сполучені Штати становитимуть серйозну загрозу для миру у світі.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що публіка на зимових Олімпійських іграх у Мілані продемонструвала "європейську гордість", освиставши віцепрезидента США Джей Ді Венса.

"Ну, я думаю, ми чули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи. Звичайно, наша публіка також має свою гордість, європейську гордість. І це видно", – сказала Каллас, коли її попросили прокоментувати епізод з Венсом.

Агентство Reuters пише, що адміністрація президента США Дональда Трампа фінансуватиме зусилля щодо "просування свободи слова" в європейських країнах, намагаючись протидіяти правилам ЄС, які у Вашингтоні називають цензурою.

За даними журналістів, заступниця державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс вирушає в турне європейськими містами, щоб обговорити свободу слова з посадовцями та іншими особами. Роджерс відвідає Дублін, Будапешт, Варшаву та Мюнхен.

Як відомо, американські посадовці рішуче виступають проти Закону ЄС про цифрові послуги та Закону Великої Британії про онлайн-безпеку, які, за словами США, обмежують свободу слова, зокрема критику імміграційної політики, а також нав'язують обтяжливі вимоги американським технологічним компаніям.

Роджерс заявила, що метою її роботи буде надання грантів, які просуватимуть свободу слова в європейських країнах.

Оборона Європи

За даними Reuters, Сполучені Штати передадуть європейцям два командні пости в НАТО. Зокрема, в італійському Неаполі, а також у Норфолку, що у штаті Вірджинія.

Водночас у Литві запевнили, що розмови про скорочення чисельності військ США не ведуться.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.

Литва закупить протитанкових мін на понад 800 млн євро, а Німеччина планує закупити ударні дрони у своїх виробників на понад 500 млн євро.

Понад половина поляків підтримують відновлення обов’язкової військової служби.

У Латвії перерозподілять 200 млн євро заради зміцнення ППО, а Литва хоче отримати від ЄС кошти на посилення безпеки на маршрутах поїздів до Калінінграда.

В розвідці Естонії вважають, що Росія не атакуватиме країни НАТО цього чи наступного року.

Мюнхенська конференція

Польське видання PAP повідомляє, що Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) присудить цьогорічну премію Евальда фон Кляйста українському народу за "мужність та рішучість у захисті свободи всієї Європи".

Вручення премії відбудеться в суботу, 14 лютого, в резиденції баварських королів. Нагороду передадуть президенту України Володимиру Зеленському. За словами організаторів, вручення проведе прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка стартує цього тижня.

Рубіо з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції, а 15-16 лютого здійснить поїздки до Словаччини та Угорщини.

Виконувач обов'язків голови Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) 2026 року Вольфганг Ішингер, коментуючи можливий російський слід у справі засудженого за сексуальні злочини покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, заявив, що не здивується, якщо це виявиться правдою.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики до своєї відставки після того, як скандал довкола експосла у США Пітера Мендельсона, який фігурує у файлах сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, занурив його уряд у кризу.

Для Стармера це вже не просто питання одного невдалого кадрового рішення, а випробування його здатності контролювати уряд.

Докладніше – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.

Кошти Нідерландів на сонячні панелі

Нідерланди виділили ще 35 млн євро на підтримку енергетики України.

Кошти спрямують на встановлення систем сонячних електростанцій на дахах будівель.

До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, який оголосив про енергетичну допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з ним двосторонні проєкти.

Допомога Україні зі зброєю

США очікують нові оголошення про закупівлю американської зброї для України 12 лютого, заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого.

Нагадаємо, міністри країн-членів НАТО 12 лютого вранці зберуться на засідання Північноатлантичної ради, після якого запланована неформальна зустріч Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони України Михайла Федорова, який був призначений на посаду минулого місяця.

У другій половині дня запланована двогодинна зустріч у форматі "Рамштайн", який опікується військовою підтримкою України. Федоров вперше візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО і "Рамштайні".

Опісля український міністр оборони разом з міністрами оборони Німеччини та Британії і генсеком НАТО проведуть пресконференцію.

Решта новин

Європарламент схвалив прискорену депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку. Текст документу, який ще потребує остаточного офіційного схвалення урядів 27 країн-членів ЄС, знаменує собою різке посилення міграційної політики ЄС.

Spiegel пише, що Німеччина несподівано замінить свого посла у Києві Гайко Томса, який розпочав свою роботу в українській столиці у вересні минулого року.

Молдові треба буде cплатити 100 тисяч євро боргів перед виходом з СНД.

Нідерланди заарештували 15 людей за заклики до тероризму у TikTok.

У Польщі сплюндрували пам’ятник Армії Крайовій.

В Естонії назвали дати президентських виборів.

США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство.