Орбан і Фіцо шантажують Київ, санкції проти Лукашенка, ядерні плани Німеччини: новини дня

У Женеві завершився черговий раунд переговорів з Росією.

Литва, Швеція та Канада створили фонд для відновлення транспортної інфраструктури України.

Польські посадовці бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів, а Грузія опинилась у списку "відносно дружніх" до Росії країн.

Все важливе і цікаве за середу, 18 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Перший день переговорів у Женеві

Після першого дня переговорів між Україною та РФ у Женеві портал Axios повідомив про глухий кут.

За інформацією видання, у вівторок військова група Росії та України продовжувала досягати прогресу в переговорах, а от в "глухий кут" зайшли переговори саме в політичній групі.

Співрозмовники зазначили, що це було пов'язано з позицією, представленою головою російської делегації Владіміром Мединським.

За даними агентства AFP, Росія назвала переговори у Женеві "дуже напруженими".

А от спецпосланець президента США Стів Віткофф після вчорашніх переговорів наголосив на "величезному прогресі" у процесі мирного врегулювання.

Прогрес за військовим напрямком

Другий день переговорів, у середу, стартував у Женеві близько 10:00 за Києвом.

Голова РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, повідомив, що обговорювали "політичний" та "військовий" блоки питань, безпекові параметри та механізми реалізації потенційних рішень.

Вже коли перемовини тривали на Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського з’явилося повідомлення про те, що Росія намагається затягнути перемовини, які мали б уже вийти на фінальний етап.

Близько 12:00 за Києвом стало відомо про завершення другого дня переговорів.

За словами речниці секретаря РНБО Діани Давітян, сьогоднішня зустріч тривала орієнтовно дві години.

"Є прогрес, але деталі на цьому етапі не можна розкривати. Наступним кроком має бути досягнення необхідного рівня консенсусу для подання напрацьованих рішень на розгляд президентів", – розповів Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський за результатами дводенних тристоронніх перемовин у Женеві заявив про прогрес за військовим напрямком і про готовність продовжувати діалог за політичним напрямком.

Що стосується політичної складової, то, за його словами, переговори були непрості.

"Ми бачимо, що є напрацювання. Поки що позиції різні, перемовини були непрості. Тобто у військовому напрямку прогрес я почув, в напрямку політичному – був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", – розповів президент.

Крім того, речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян заявила, що представники Росії та України провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві.

Щодо фонду відновлення

Литва, Швеція та Канада створили фонд для відновлення транспортної інфраструктури України.

Фінляндія протягом лютого надішле додатково 52 генератори.

"Уряд Фінляндії протягом лютого планує додатково передати Україні 52 генератори та збільшити гуманітарну підтримку до 22 млн євро. Ми вдячні Фінляндії за цю допомогу і лідерство в міжнародній Коаліції укриттів цивільного захисту", – повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка у вівторок зустрілася з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Гельсінкі.

Ядерні плани Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна може долучитися до проєкту спільного європейського ядерного стримування, надавши свої винищувачі для перенесення боєголовок.

Військові НАТО проведуть тренування з висадки на узбережжі Балтійського моря, а Польща заборонила в’їзд на військові об’єкти виготовленим в Китаї автівкам.

Колегія Європейської комісії ухвалила комплексну стратегію для посилення підтримки східних регіонів ЄС, які мають спільний кордон з Росією, Білоруссю та Україною.

Бойкот через росіян і білорусів

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів, яким дозволили виступати під національним прапором.

Глава МЗС Естонії засудив допуск росіян і білорусів до Паралімпійських ігор. Більш того, естонський мовник не транслюватиме змагання.

Польські посадовці також бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів.

До речі, Україна запровадила санкції проти Александра Лукашенка, а Грузія опинилась у списку "відносно дружніх" до Росії країн.

Орбан і Фіцо шантажують Київ

Уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію у нафтовій галузі.

Надзвичайний стан діятиме з 19 лютого до 30 вересня цього року.

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо пропонує відрядити експертну групу на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Львівській області.

Також Словаччина та Угорщина заявили, що припиняють постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться "залізти" у стратегічні запаси, та звинувачує у цьому Україну.

"Україна шантажує Угорщину, вона перекрила нафтопровід "Дружба", – написав Орбан у соцмережах.

Угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію.

Правила ЄС дозволяють Угорщині і Словаччині купувати російську нафту і транспортувати її морським шляхом.

Тим часом Боснія і Герцеговина (БіГ) отримала шанс вирватися з залежності від російського газу. Цей шанс їй дає проєкт Southern Interconnection – газопровід до LNG-термінала на хорватському острові Крк.

Йдеться не лише про 180 кілометрів труби, а про зміну геополітичної орбіти Балкан.

Про проєкт і його важливість читайте в статті спеціаліста із комунікацій Razom We Stand Максима Гардуса Втеча з орбіти Кремля: як Боснія і Герцеговина позбавляється залежності від газу з РФ.

Удар по коаліції у Польщі?

Частина депутатів Сейму від партії "Польща 2050" оголосили про відділення в окрему фракцію. Партія входить до керівної парламентської коаліції.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це не створює загрози для майбутнього коаліції.

Різне щодо України

На кордоні України з Молдовою через негоду закривали пункти пропуску.

Україна надала дозвіл Польщі на пошук поховань на місці села Гута Пеняцька.

Трансатлантичний розрив

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що був здивований оплесками після промови держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції, що проходила минулими вихідними.

За його словами, промова Рубіо відображала світогляд нинішньої адміністрації США "у більш дружній формі".

Він переконаний, що реакція в залі була викликана низькими очікуваннями учасників.

Докладніше про виступ Марко Рубіо і те, що за ним ховається, читайте в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта Трамп у солодкій обгортці: чому США надіслали Рубіо у Мюнхен та що це означає для Європи.

Решта новин

BBC заявила, що Трамп не довів наклеп у фільмі проти нього.

Іспанія вперше за 10 років зареєструвала зростання кількості народжень.

Axios: США "дуже близькі" до війни проти Ірану.

У Франції вже 11 заарештованих після смертельного побиття ультраправого активіста.

Король Данії здійснює "візит солідарності" до Гренландії.

Житель Угорщини залишив у спадок 700 тисяч євро ультраправій "Альтернативі для Німеччини".