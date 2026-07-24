В Румунії вперше збили дрон РФ, розкол в опозиції Польщі, блекаут у Грузії: новини дня

Зеленський збирається у Вашингтон і розповів, що перелом у стосунках із Трампом стався після короткої зустріч у Ватикані.

В ніч на п’ятницю біля берегів Румунії зазнало пошкоджень судно з вугіллям зі США до України, а сьогодні вранці румунський винищувач F-16 збив російський дрон.

Вперше в історії підрозділ ВМС України отримав право управляти силами НАТО.

Сполучені Штати ввели мита щодо 60 держав, а Іран розкритикував план Трампа щодо використання іранських коштів для компенсації збитків: "Хаос, що настане, не буде ані приємним, ані мирним".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 24 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Перелом у стосунках з Трампом

28 липня президент України у Вашингтоні зустрінеться з президентом США, повідомив кореспондент RFE/RL Алекс Рауфоглу.

Володимир Зеленський вважає, що його американський колега Дональд Трамп зрозумів, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни.

Український президент також вважає, що переломним моментом у його відносинах із Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у квітні 2025 року.

Він зазначив, що не розкриватиме деталей цієї бесіди, але наголосив – саме довірливий діалог між лідерами має велике значення.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", – підсумував президент.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі Трампа й Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Польща запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot з розміщенням його на польській території як безпечному майданчику.

Реакція на удари РФ по Україні

РФ вдарила по будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав цей удар воєнним злочином.

Крім того, сьогодні внаслідок російського удару на Київщині загинули 10 людей і постраждали близько сотні. Вже відомо, що ціллю балістичних ракет був захід українських зброярів.

За даними польського порталу Defence24, під час атаки РФ на Київ загинув співробітник польської оборонної компанії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття постраждалим внаслідок останніх ударів Росії по передмістю Києва та Слов’янську.

"Росія програє розпочату нею війну – і тому все частіше б’є по цивільних у відчайдушній спробі зламати дух українців. Але воля України незламна. Як і рішучість Європи у підтримці української оборони", – додала вона.

Загрози для Європи

В ніч на 24 липня біля берегів Румунії зазнало пошкоджень судно з вугіллям зі США до України.

Сьогодні вранці румунський F-16 вперше збив безпілотник, який залетів на територію країни.

У Міноборони Румунії зазначили, що ціль було знешкоджено після 11 ранку.

Румунські військові топпосадовці повідомили, що вперше збитий над країною дрон-порушник повітряного простору візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед"; він був єдиним БпЛА, що залетів у румунське небо цього разу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила "швидку та ефективну" реакцію румунських військових.

Фінська розвідслужба опублікувала попередження про російські кібератаки, а у Литві викрили ще одного шпигуна, що працював на Росію.

У Польщі відреагували на повідомлення Білорусі про можливий теракт.

Греція схвалила масштабний пакет оборонних закупівель на 4,2 млрд євро, а Іспанія відкладає виведення з експлуатації F-18 через нестачу бойових літаків.

Євроатлантична інтеграція України

Вперше в історії підрозділ ВМС України отримав право управляти силами НАТО.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін пов’язав затримку з відкриттям переговорних кластерів про вступ України в ЄС з процесом реформ.

"Тут є два аспекти. По-перше, це не ми вирішили щось відкласти. Але саме такий підхід – реалістичний. По-друге, очевидно, що реформи у процесі, а ми маємо реагувати на успіх реформ", – заявив він в інтерв’ю "Європейській правді".

З 1 липня почалося піврічне головування Ірландії у Раді Євросоюзу.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Мартін додав, що "Україна вже зробила багато", але водночас наголосив на необхідності подальших реформ "у сферах верховенства права, боротьби з корупцією тощо".

За його словами, мета ірландського головування в ЄС – відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця року, і для цього спершу необхідно якомога швидше відкрити кластери 2 і 3.

Прем’єр-міністр Ірландії вірить у те, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж вона стане членом ЄС.

На запитання, чи можна буде придумати якусь систему вступу в ЄС для України, якщо війна затягнеться, Мартін відповів, що це можливо.

"У тому сенсі, що…Якщо подивитися на існуючий рівень взаємодії між Європою та Україною – то він стрімко зростає, це дійсно надзвичайно", – додав ірландський прем'єр.

Прем’єр Ірландії також хоче закрити експорт сировини для алюмінію в РФ.

Його коментар пролунав на тлі того, як ЄС розглядає санкції, які можуть зачепити завод з виробництва глинозему Aughinish в Ірландії, що належить російській компанії.

Нові мита США

США ввели нові мита щодо 60 торговельних партнерів, у список яких, зокрема, потрапила й Росія.

Введення мит від 10% до 12,5% обґрунтовують твердженнями про те, що ключові економічні партнери не вжили належних заходів для боротьби з примусовою працею.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала нові мита США щодо ЄС "негативною несподіванкою".

Велика Британія не очікує негативних наслідків від нових мит США.

А ще Пентагон включив у "чорний список" понад 30 російських ВНЗ і наукових центрів.

Трамп про компенсації з боку Ірану

Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів (CENTCOM) провело 13-й раунд ударів по Ірану. Сенат США не підтримав резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа в Ірані.

Американський президент Дональд Трамп вирішив, що збитки суден в Ормузькій протоці компенсує Іран.

"Відтепер будь-які збитки, завдані суднам, вантажу або будь-чому, пов’язаному з ними, будуть відшкодовуватися іранськими коштами, які перебувають у володінні та під контролем Сполучених Штатів", – зазначив він.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі розкритикував план Трампа.

"Тим, хто радіє таким заходам або отримує від них вигоду, слід пам’ятати: щойно уряди узаконять конфіскацію, нічиї активи не будуть у безпеці. Хаос, що настане, не буде ані приємним, ані мирним", – додав Аракчі.

ЄС запровадив санкції проти шести осіб за грубі порушення прав людини в Ірані.

Пожежі в Європі

З туристичного французького півострова Кап-Ферре евакуюють усіх людей через лісові пожежі. Лісова пожежа на півдні Франції знищила півсотні будинків і кемпінг.

В Іспанії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі.

Париж та Мадрид попросили ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі.

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