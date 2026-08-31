Бельгія захищає росактиви, підпал заводу дронів у Польщі, новий президент Косова: новини дня

Спецпредставники Трампа готують візит до України, а в Європі очікують зростання гібридних атак з боку Росії.

І повідомлень про інциденти на військових об’єктах країн ЄС стає все більше.

Тим часом Лавров наголосив, що діяльність НАТО в Арктиці становить загрозу для Росії.

У Лодзі затримали двох поляків, які наприкінці червня побили українського підлітка, а у Словаччині напали на проукраїнського ексміністра оборони.

Все важливе і цікаве за понеділок, 31 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Представники Трампа готують візит

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із представниками свого американського колеги Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", – сказав український президент.

За його словами, Стів Віткофф та Джаред Кушнер готуються до візиту в Україну.

Підпал заводу дронів у Польщі

У Литві кажуть про зростання загрози гібридних атак з боку Росії.

У Польщі горів об’єкт виробника дронів. Варшава підозрює причетність іноземної розвідки до пожежі у виробника дронів.

У Франції повідомили про кібератаку на платформу одного з міністерств, а прем'єр Іспанії вказав на причетність Росії до міграційної кризи в Сеуті.

У Румунії заявили, що зазнали найбільшої кількості вторгнень дронів на східному фланзі НАТО, а польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ.

У Румунії не вірять в готовність Росії напасти на НАТО, а президент Фінляндії вважає, що Китай не дасть Росії застосувати ядерну зброю.

Тим часом Греція підписала угоду з Ізраїлем про закупівлю компонентів до багаторівневої системи ППО, а Швеція уклала контракт на закупівлю французьких військових кораблів.

Лавров про загрози для Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров поскаржився, що діяльність країн-членів НАТО в Арктиці буцімто створює загрози для Росії.

Місія ЄС провела операцію щодо судна, яке могло належати до "тіньового флоту" РФ, а біля берегів Туреччини сіло на мілину атаковане безпілотником російське судно.

У Фінляндії пом’якшили вирок екскомандиру "Русича" за воєнні злочини в Україні до 12,5 років.

Бельгія захищає росактиви

В бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені... Наш прем’єр-міністр буде стояти на своєму", – сказав бельгійський міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Тим часом Україна просить в Нідерландів достроково виділити 2 млрд євро військової допомоги.

За словами посла України в Нідерландах Андрія Костіна, Україна могла б використати 2 мільярди євро з коштів, зарезервованих на пізніше, щоб інвестувати їх уже зараз, наприклад, у виробництво перехоплювачів дронів.

Політика Трампа

США та Іран після місяця перерви обмінялись новими ударами. Дональд Трамп заявив, що "розносить у друзки" ключовий для Ірану острів, додавши ШІ-відео ударів.

У США відмовили в акредитації на зустріч G20 кореспондентам низки провідних ЗМІ. У Німеччині розкритикували відмову США в акредитації на зустріч G20 кореспондентам низки ЗМІ.

Google змінила назву озера Онтаріо на мапах для американців після перейменування Трампом.

Різне щодо України і українців

Президент України Володимир Зеленський призначив ще одного антикорсуддю для розблокування коштів від ЄС.

У Лодзі затримали двох поляків, які наприкінці червня побили українського підлітка.

Решта новин

Угорський нобелівський лауреат пішов з організації, яка не відреагувала на удар РФ по "Охматдиту".

У Словаччині напали на проукраїнського ексміністра оборони.

У Косові домовились про кандидатуру президента, поклавши край глухому куту.

У Швейцарії затримали підозрюваного після стрілянини на рейв-вечірці.

На півночі Кіпру дев’ять осіб постали перед судом через смертельну аварію порома.

У Норвегії визначили дату похорону короля Гаральда – 9 вересня. Засудженому сину королеви Норвегії дозволили взяти участь у похороні короля.

Іспанія та Італія продовжують прикордонні перевірки мандрівників одне одної після міграційної кризи в іспанській Сеуті.