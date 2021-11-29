Иск против Украины на $4,5 млрд, генсек НАТО угрожает РФ, "Омикрон" созывает G7: главное за день

Ердоган запропонував посередництво між Україною та РФ; глава українського МЗС розказав про найгірший сценарій російського вторгнення; Німеччина продовжує працювати зі США щодо "Північного потоку-2"; Британія змінила правила в’їзду, у тому числі, для українців; китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і вимагає $4,5 млрд за "Мотор Січ"; прем'єр Албанії виступив за об'єднання з Косовом; прокурори просять для експрем’єра Франції Фійона рік ув'язнення і штраф €375 тисяч.

Більше цікавих новин 29 листопада у нашому дайджесті.

Про посередництво Ердогана та "найгірший сценарій"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність його країни зробити внесок в урегулювання напруженості між Україною і РФ.

Ердоган сказав, що Туреччина виступає за мир в регіоні, особливо з підходом до кримських татар, та готова до посередництва.

На пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що передав список полонених до Москви через Реджепа Таїпа Ердогана. За його словами, турецький президент уже передав цей список російській стороні.

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков відмовився це коментувати.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розглядає можливість нового вторгнення в Україну, щоб кардинально змінити баланс сил в регіоні.

У найгіршому сценарії Росія, за словами Кулеби, може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі та перекроїти кордони силою, як це вже було у 2008 в Грузії і у 2014, коли вона окупувала Крим та почала війну на Донбасі.

За його словами, Путін зараз розглядає таку можливість через те, що ключові європейські союзники України - Франція та Німеччина - сфокусовані на внутрішніх справах.

Генсек НАТО попередив РФ про значні економічні і політичні наслідки в разі агресії проти України.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, вже вдруге цього року Росія проводить незвичну концентрацію сил поблизу кордонів Україні. Він зазначив, що будь-яка майбутня російська агресія проти України матиме високу ціну.

Президент Латвії назвав тиском на Україну концентрацію російських військ на кордоні.

Про "найбільшу помилку Меркель"

Лідер польської опозиції і експрем’єр Польщі Дональд Туск назвав рішення про побудову газопроводу "Північний потік-2" найбільшою помилкою німецької канцлерки Ангели Меркель.

Він назвав "Північний потік-2" поганим проєктом з точки зору інтересів ЄС.

Туск сказав також, що постійна готовність Німеччини до енергетичної співпраці з Росією є однією з проблем цієї країни і "однією з найбільших помилок Меркель".

За оцінкою посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, газопровід "Північний потік-2" не буде введений в експлуатацію ще як мінімум пів року.

Вона сказала, що пропозиція України Євросоюзу про додатковий транзит в обсязі 55 млрд кубометрів газу за спеціальними умовами є гарною, і може бути реалізована, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його.

Також Німеччина заявила, що продовжує працювати зі США щодо "Північного потоку-2". Зокрема, Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що продовжує тісно співпрацювати з адміністрацією США щодо виконання спільної декларації щодо газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів.

Адміністрація Байдена відмовилася від санкцій щодо оператора трубопроводу та уклала угоду з Німеччиною в липні, хоча минулого тижня вона ввела додаткові санкції проти пов’язаної з Росією Transadria Ltd та її судна.

Про нові випадки "Омікрону" та екстрену зустріч

Міністри охорони здоров’я країн "Групи семи" (G7) у понеділок провели екстрену зустріч щодо нового варіанта коронавірусу "Омікрон".

На терміновому засіданні міністри G7 обговорили події, пов’язані з поширенням штаму "Омікрон".

Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв'язку з новим варіантом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки.

Перші ймовірні або підтверджені випадки штаму "Омікрон" виявили також у Швейцарії, Португалії, Шотландії (хоча, частина хворих не бували в Африці), Фінляндії, Іспанії.

У Данії закрили школу через підозру на штам "Омікрон" в одного з учнів.

Польща зупиняє рейси з півдня Африки і збільшила термін карантину для нещеплених мандрівників. З 1 грудня Польща посилить обмеження на роботу низки закладів для стримування епідемії коронавірусу, але вони фактично не стосуватимуться вакцинованих людей.

Іспанія запровадила карантин для прибулих з семи країн Африки.

МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку зі штамом "Омікрон". Зокрема, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Британія змінила правила в’їзду, у тому числі, для українців.

Інше: інфляція в Німеччині, в’язниця для експрем’єра Франції

Китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і вимагає $4,5 млрд за "Мотор Січ".

Посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ.

У Нідерландах затримали пару, що втекла з карантинного готелю для прибулих з ПАР.

У Бельгії 160 мандрівникам загрожує до пів року в’язниці і штраф за фальсифіковані ковід-тести.

Персонал музею Бухенвальда називають нацистами і шлють погрози через заборону входу невакцинованим.

Вдова ексканцлера Німеччини програла суд про мільйонну компенсацію за мемуари.

Прем'єр Албанії виступив за об'єднання з Косовом.

Ексміністерку освіти Естонії звинуватили у розтраті: купила кавоварку і заправляла авто.

У Німеччині інфляція в листопаді виявилась найвищою за майже 30 років.

Прокурори просять для експрем’єра Франції Фійона рік ув'язнення і штраф €375 тисяч.

Саакашвілі вперше після затримання з’явиться в суді.

У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла, лава загрожує новими руйнуваннями.

Польща звинуватила білоруські служби у регулярних руйнуваннях паркану на кордоні.

Принц Чарльз прибуде до Барбадосу, який усуває королеву з поста глави і стає республікою.

Це лише частина цікавих новин 29 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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