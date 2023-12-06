Украинский пакет в Конгрессе США, половина снарядов от ЕС, эпидемия в Румынии: новости дня

Три великі теми цього дня – нові подробиці щодо підтримки від США, підтримки від Євросоюзу та євроінтеграції України.

Президент Латвії, обговорюючи можливе зниження підтримки України, каже, що "немає відчуття приреченості".

Британія оголосила про нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ, а ФБР допоможе поліції Кіпру розслідувати порушення антиросійських санкцій.

Для чого у Греції вигадали кризу з клопами? І який вирок у Чехії отримав демонстрант із нашивкою ПВК "Вагнер"?

Всі важливі і цікаві новини середи, 6 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Український пакет в Конгресі США

У Сенаті США представили пакет заходів на $111 млрд з підтримкою України.

У 167-сторінковому законопроєкті йдеться про те, що заходи включають понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як військова підготовка, обмін розвідданими та посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування.

У документі також йдеться про 43,6 мільярда доларів на заходи, спрямовані на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь та боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів та збільшення їхніх запасів.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що він виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, таким чином республіканці сподіваються "востаннє заявити", що вони "наполягають на суттєвих змінах" у заходах щодо південного кордону.

Вчора президент Володимир Зеленський мав виступити перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції, аби поінформувати їх про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва.

Однак напередодні лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер оголосив, що Зеленський скасував виступ перед сенаторами. За словами Шумера, "щось сталося в останню хвилину".

За даними CNN, атмосфера на закритому брифінгу була напруженою і мало чим допомогла у виході з глухого кута.

За даними телеканалу, брифінг перетворився на бурхливу суперечку з криками, оскільки низка законодавців були незадоволені відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги.

Посол України в США Оксана Маркарова пояcнила, що виступ українського президента скасували, оскільки там обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося… Була ідея взяти участь в одному з кількох брифінгів, якби було можливо долучитися… Однак саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали таку участь", – зазначила вона.

Хоча й Зеленському не вдалося виступити перед сенаторами, зараз у Конгресі працює українська делегація. Вони вже зустрілися зі спікером Палати представників.

За словами Маркарової, зустріч із республіканцем була "дуже теплою і продуктивною", і є підстави для стриманого оптимізму.

Президент США Джо Байден назвав абсолютно помилковою перспективу відмови від допомоги Україні і закликав Конгрес схвалити допомогу Україні до різдвяних свят.

"Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля", – зазначив американський президент.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості продовження підтримки України, щоб Росія зазнала поразки у своїй агресії.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", – підкреслив держсекретар.

Тим часом, Сполучені Штати майже вичерпали ресурси і сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн.

Туди увійшли зокрема ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадарні ракети HARM, протитанкові ракети з оптичним відстеженням TOW і протитанкові системи Javelin та AT-4, а також інша зброя.

"Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні", – застеріг держсекретар.

Актуальною для Сполучених Штатів допомога Україні є ще й тому, що російські окупанти завдають шкоди і напряму американським громадянам.

Так, четверо російських солдатів викрали американця з будинку в українському селі Милове Херсонської області, били й катували його протягом 10 днів у квітні 2022 року.

Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця. Це стало першим подібним випадком.

Допомога з Євросоюзу

За даними Reuters, країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів.

Бельгійський ексгенерал підтвердив проблему зі снарядами у Європі. Наприклад, за його словами, армії Бельгії у разі війни доведеться жбурляти каміння через брак боєприпасів.

Глава Міноборони Німеччини обіцяє покращення ситуації з боєприпасами для України і запевняє, що на сьогоднішній день постачають все, що можуть.

Крім того, Німеччина прийняла на лікування понад 900 українських пацієнтів.

ЄС виділяє 4 млн євро на покращення медичних послуг для українців з тимчасовим захистом у Європі, а Нідерланди виділили 9 млн євро для генпрокуратури та судової системи України.

Столиця Латвії передала Чернігову 10 автобусів та гуманітарну допомогу.

Загалом, президент Латвії, обговорюючи можливе зниження підтримки України, заспокоїв, що "немає відчуття приреченості".

Польська блокада

На тлі зазначених вище проблем ще й існує блокада кордону польськими перевізниками і фермерами. Як дізналося Reuters, блокада польських перевізників затримує волонтерську допомогу для ЗСУ, а також комплектуючі для українських виробників продукції для військових.

Українці влаштували акцію протесту під Сеймом Польщі через блокаду кордону.

Євроінтеграція України

Ну а Угорщина продовжує погрожувати ветувати всі українські питання на грудневому саміті Євросоюзу.

Більш того, партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана подала резолюцію до парламенту проти переговорів про вступ України в ЄС.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся із відеозвернення до лідерів G7, у якому пообіцяв, що до кінця року Україна ухвалить всі рішення, які обіцяли Брюсселю.

Також він заявив, що Путін сподівається, що підтримка України похитнеться.

Протидія порушникам санкцій

Британія оголосила про нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ, а ФБР допоможе поліції Кіпру розслідувати порушення антиросійських санкцій.

У двох дітей російського олігарха Абрамовича журналісти знайшли громадянство Литви, а у Хорватії арештували боснійця, який допоміг росіянину Уссу організувати втечу з Італії.

США звинувачують Усса в порушенні санкцій і продажу чутливих технологій Росії через посередників.

Конфлікт на Близькому Сході і загрози

За даними CNN, у США очікують, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі може завершитися до січня.

В одній із земель Німеччини претенденти на громадянство мають визнати існування Ізраїлю.

Поліція безпеки Швеції вважає, що за останні місяці загрози для країни зросли. Крім того, понад 80% французів стурбовані терористичною загрозою.

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У Чехії демонстрант із нашивкою ПВК "Вагнер" отримав умовний термін.

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