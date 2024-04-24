США возобновили помощь ВСУ, Госдеп критикует телемарафон, 1,5 млрд макрофина из ЕС: новости дня

США нарешті відновлюють регулярну військову допомогу Україні! Але її, як вважає голова українського МЗС, недостатньо для нашої перемоги. Він закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна.

Прем’єр Британії та канцлер Німеччини закликали до дискусії щодо встановлення рівня військової допомоги Україні відносно їхньої економічної потужності.

До цього в Європарламенті пропонували план, згідно якого західна військова підтримка щорічно має перевищувати 0,25% західного ВВП.

Але й, звісно, були і новини не тільки про Україну. Президент Португалії заявив, що країна має заплатити за рабство і колоніальні злочини, а Іспанія схвалила компенсацію жертвам домагань католицьких священників.

Про все важливе і цікаве за середу, 24 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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США поновили допомогу ЗСУ

Сенат Сполучених Штатів остаточно схвалив, а президент Джо Байден вже підписав довгоочікуваний пакет законодавства із $61 млрд на підтримку України.

"Сьогодні ми відповіли на поклик історії у цій важливій переламній точці. Підписуючи наш пакет законодавства у сфері нацбезпеки, ми кажемо світу, що Америка рішуче виступає за демократію і свободу та проти тиранії і репресій", – йдеться у дописі до відео, на якому президент Сполучених Штатів підписує ухвалене законодавство.

З нагоди підписання Байден прикріпив на костюм значок з прапорами України та США.

"Ми не відвертаємося від наших союзників, а стоїмо поруч з ними. Ось що означає бути незамінною державою. Ось що означає бути наддержавою світового рівня і провідною демократичною державою у світі", – супроводжує відео фрагмент із промови Байдена.

На спеціальному брифінгу після підписання він заявив, що першу партію допомоги Україні відправлять "вже у найближчі години".

"Вже у наступні кілька годин ми почнемо відправляти зброю в Україну. Це будуть ракети до ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем і бронетехніки", – оголосив президент США.

Паралельно в Міністерстві оборони Сполучених Штатів розкрили деталі пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів.

Пакет містить низку озброєнь, зокрема ракети RIM-7, AIM-9M, протитанкові комплекси Stinger і Javelin, снаряди калібру 155 мм (зокрема касетні снаряди) і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, мінометні міни калібру 60 мм, протитанкові міни, протипіхотні міни Claymore, боєприпаси для знешкодження перешкод.

Як повідомляють ЗМІ, далекобійні ракети ATACMS також входять до складу нового пакета військової допомоги.

Також з'ясувалось, що Україна отримала ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголошеного в березні, й уже щонайменше двічі застосувала їх по російських цілях в тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не збирається давати ракети Taurus Україні попри крок США щодо ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за рішення про нову допомогу.

"Шлях довжиною пів року подолали. Хтоб що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів…", – серед іншого заявив Зеленський.

Європа шукає шляхи збільшення допомоги

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що лише військової допомоги США недостатньо для перемоги над Росією.

За словами міністра, союзники України повинні перейти від "висловлення співчуття і співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнування країни".

Кулеба закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, позаяк наразі Росія випускає приблизно вдесятеро більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – вважає голова української дипломатії.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали союзників і партнерів до дискусії щодо встановлення рівня військової допомоги Україні відносно їхньої економічної потужності.

На спільній зустрічі вони обговорили подальшу співпрацю для підтримки України. Всі деталі – в новині.

Нагадаємо, раніше Європейська народна партія (ЄНП) – найбільша політична група Європейського парламенту – пропонувала забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП.

Детальніше про план читайте у колонці євродепутата Андрюса Кубілюса План ЄС для перемоги України: що має змінитися у військовій допомозі Києву.

Крім того, сьогодні телефонну розмову провели міністри оборони США Ллойд Остін та Великої Британії Грант Шаппс.

Вона, зокрема, стосувалась оголошення Лондоном свого рекордного пакета військової допомоги для України на 500 млн фунтів.

Пентагон повідомив, що Остін привітав новину щодо наміру Лондона збільшити свої витрати на оборону з 2,3% до 2,5% до 2030 року.

"Лідери погодилися, що збільшення оборонних витрат дозволить зробити значні інвестиції в модернізацію та оборонно-промисловий комплекс", – йдеться в заяві.

У Латвії розглядають поправки, що дозволять приймати до збройних сил іноземців, а в Естонії почались найбільші кібернавчання НАТО, Україна вперше бере участь.

До речі, опитування показало, що громадяни Вірменії, Азербайджану, Грузії, Косова, України, Албанії та Молдови найбільше серед європейців готові воювати за свою країну.

Вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу – з Південної.

Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії – тут показники нижче 50%.

Консульства

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає справедливим рішення обмежити надання консульських послуг за кордоном чоловікам мобілізаційного віку з огляду на ухвалення нового законодавства.

Кулеба нагадує, що "хлопці в окопах дуже втомилися".

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у військових діях", – сказав він.

В ЄС "взяли до уваги" рішення МЗС щодо консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.

У Німеччині заявили, що рішення МЗС України "не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, які становлять переважну більшість біженців від війни".

Руйнівний вплив РФ

Президент Володимир Зеленський стверджує, що українська розвідка дізналась про план Росії з перешкоджання Глобальному саміту миру у Швейцарії, запланованому на середину червня.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, здається, вирішив "пограти у невизначеність".

Він заявив, що механізм застосування ядерної зброї не прописаний в новій Військовій доктрині.

"Це наша справа з Путіним. Ба більше, не тільки щодо тактичної, а й щодо звичайної зброї ми радимося, як, коли і де застосовувати. Тому там, де треба, вона прописана", – сказав білоруський диктатор.

В РФ зажадали відповідей від Вірменії через її спікера, який підтримав цілісність України.

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян на конференції голів парламентів держав Євросоюзу заявив, що Вірменія "рішуче захищає територіальну цілісність України, а також Молдови, Грузії, Кіпру та всіх країн".

"Ми не можемо залишити поза увагою такого роду русофобські виступи", – заявила голова російської Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Тим часом, проросійські сили намагаються хитати суспільно-політичну ситуацію у Молдові. Наприклад, там помітили фейкові запрошення на контрактну службу в армію та іноземний легіон. Мабуть, таким чином намагаються підсилити тезу проросійських політиків про "войовничу" президентку.

Тим часом, молдовська влада захищається. У Молдові передали до суду справу проти лідерки молдовської Гагаузії.

Нагадаємо, 21 квітня в Москві відбувся з'їзд проросійської опозиції Молдови за учаті партій, близьких до олігарха-втікача Ілана Шора та башкана (голови) Гагаузії Євгенії Гуцул. На з'їзді створили політичний блок "Перемога", який очолив Шор.

Різне щодо України

Держдеп США згадав телемарафон у звіті щодо порушень прав людини.

Єврокомісія виплатила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро.

Грузія продовжила термін безвізового перебування для громадян України до трьох років.

Щодо Грузії

Як повідомляє "Эхо Кавказа", у проєкті резолюції Європарламенту закликають ЄС не починати переговори про членство з Грузією, якщо в країні буде діяти скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Під парламентом Грузії знову протестують проти закону про "іноагентів".

Напередодні в Європарламенті розкритикували дії грузинської поліції під час протестів проти закону про "іноагентів".

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловив обурення через це.

За його словами, "нападки з боку іноземців" на грузинську поліцію і державу "є ідеологічним підбурюванням до насильства".

Напередодні литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс різко розкритикував дії поліції на акціях протесту.

Тим часом, президентка Грузії помилувала засудженого учасника антиурядового протесту.

22-річного Лазаре Григоріадіса – учасника тогорічних протестів проти закону про "іноагентів", засудили до дев’яти років ув’язнення за нібито напад на поліцейських.

Решта новин

Столицю Греції накрила помаранчева імла від пилу з Сахари, а на частині території Румунії випав брудний дощ з пилом із Сахари.

Президент Португалії заявив, що країна має заплатити за рабство і колоніальні злочини, а Іспанія схвалила компенсацію жертвам домагань католицьких священників.

У Німеччині підвищать пенсії через інфляцію.

У Північній Македонії обирали президента.

В одному з міст британського Уельсу дівчина підліткового віку здійснила напад у школі. Дівчину затримали за підозрою у замаху на вбивство, вона залишається під вартою. Троє постраждалих, які отримали ножові поранення – двоє вчителів і один учень, у лікарні.