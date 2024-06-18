В НАТО будет новый генсек, Storm Shadow от Италии, Венгрия приютит уклонистов: новости дня

В МЗС Естонії попередили про пастку, в яку Путін намагається заманити країни своїми "мирними пропозиціями".

Генсек НАТО Столтенберг, каденція якого добігає кінця, звинуватив Китай у розпалюванні війни РФ проти України. Пекін відповів.

Тим часом, в Альянсі, схоже, домовилися щодо кандидатури наступного генсека.

На тлі загроз, які походять з РФ та Китаю, країни НАТО продовжують збільшувати витрати на оборону. Східний фланг продовжує зміцнювати свої кордони.

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А ще – про військову допомогу Україні, а також про українців за кордоном.

Більше важливого і цікавого за вівторок, 18 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Пастка від Путіна

Глобальний саміт миру завершився у неділю, але пов’язані з ним новини продовжували надходити і сьогодні.

Так, ще одна країна – Руанда – відкликала свій підпис під підсумковою декларацією Глобального саміту миру, який 15-16 червня відбувся у Швейцарії.

Раніше свої підписи під підсумковою декларацією відкликали Ірак та Йорданія.

Водночас у списку підписантів з’явився Вселенський патріархат.

А за день до Глобального саміту миру, нагадаємо, глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів".

Речник американського Держдепу Метью Міллер назвав заяву господаря Кремля "черговою максималістською заявою", в якій той закликав Україну віддати ще більше своєї суверенної території, ніж та, що наразі окупована Росією.

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду" – зазначив Міллер.

Він зауважив, що РФ не готова до будь-яких серйозних, добросовісних розмов.

А у МЗС Естонії попереджають, що "мирними пропозиціями" глава Кремля Владімір Путін намагається заманити країни в пастку.

НАТО і Китай

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для Китаю мають бути наслідки за підтримку Росії у війні проти України.

Генсек Альянсу звинуватив Китай у розпалюванні війни РФ проти України, вказавши, що минулого року Росія імпортувала з Китаю 90 відсотків своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. За його словами, Пекін також працює над тим, щоб надати Москві покращені супутникові можливості.

Китай закликав НАТО "припинити перекладати провину" за війну в Україні.

"Ми радимо (НАТО) припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати оливи у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Крім того, Столтенберг уточнив свої коментарі про те, що в НАТО ведуть переговори стосовно зміни у боєготовності ядерної зброї через дедалі більшу загрозу з боку РФ та Китаю.

Він зазначив, що НАТО вже десятиліттями має ядерні сили стримування, і в "цьому немає нічого нового".

"Те, що ми модернізуємо ці сили ядерного стримування, також не є новиною. Ми замінюємо старі літаки, застарілі літаки, на нові літаки п'ятого покоління, а США модернізують розгорнуті ними озброєння. Так що в цьому немає нічого нового", – сказав генсек Альянсу.

Столтенберг зауважив, що модернізація ядерних сил стримування НАТО триває вже деякий час, і "ми про це прозоро заявляємо, про це повідомлялося протягом багатьох років".

Наступник Столтенберга

Слід додати, що каденція Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу добігає кінця.

У НАТО планують до липневого саміту у Вашингтоні визначитися кандидатурою нового генсека. І, схоже, що визначились.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що більше не виступає проти кандидатури прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні також повідомив, що їхня країна готова підтримати Рютте на посаді генсека НАТО. Але, в них, як і в Угорщини, є умова.

Єнс Столтенберг, коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, вперше публічно заявив, що найбільше шансів на це має голова уряду Нідерландів Марк Рютте.

Протидія Росії та Китаю

На тлі загроз, які походять з РФ та Китаю, країни Альянсу продовжують збільшувати витрати на оборону.

Зокрема, п’ять союзників у НАТО витрачають на оборону вже понад 3% ВВП.

На першому місці за обсягами витрат відносно розміру економіки опиняється Польща (4,12% ВВП), на другому – Естонія (3,43%), наступні позиції займуть США (3,38%), Латвія (3,15%) та Греція (3,08%).

У Польщі почався перший військовий вишкіл для молоді, всього зареєструвались 11 тисяч.

А прем’єр країни Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС погодились із необхідністю фінансувати заходи безпеки на польсько-білоруському кордоні.

Уряд Латвії виділив ще 10 млн євро на зміцнення кордону з РФ та Білоруссю. Президент Едгардс Рінкевичс відвідав ділянку кордону з РФ, де наразі триває будівництво укріплень.

"Наша політика чітка: жоден сантиметр латвійської території не залишиться без захисту", – сказав він журналістам.

Президент Латвії приділив особливу увагу залученню Національних збройних сил до посилення безпеки східного кордону країни.

А у Литві військові почали навчання з використання FPV-дронів.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила про посилення шпигунської діяльності з боку Росії та Китаю.

Глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Гальденванг заявив, що РФ все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь після того, як з Європи вислали близько 600 російських дипломатів, що стало ударом для кремлівських спецслужб.

Німеччина створила підрозділ для протидії російській дезінформації.

Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю незадовго до Саміту миру, а в Естонії до понад 6 років ув’язнення засудили колишнього професора-шпигуна Росії.

ЄСПЛ визнав порушенням обмеження Росією доступу до радянських архівів про репресії.

Storm Shadow з Італії, Frankenstein з Німеччини

Нардепка Олександра Устінова звинуватила США у навмисному затягуванні навчань українців на F-16.

Затримка з підготовкою пілотів, за словами Устінової, швидше за все, викликана побоюваннями у Вашингтоні, що широкомасштабна присутність американських винищувачів F-16 в Україні може бути розцінена Москвою як інтеграція України в НАТО.

"Це абсолютно політичне питання", – сказала Устінова.

Тим часом, в адміністрації президента США заявили, що Україна має виграти війну, яку проти неї веде Росія, щоб вступити в НАТО.

"НАТО та Сполучені Штати говорили, що спочатку Україна має виграти цю війну (щоб вступити в НАТО), і ми робимо все можливе, щоб вона це зробила", – зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними ЗМІ, Італія планує передати Україні ракети Storm Shadow, а Rheinmetall пообіцяла Україні новий танк ППО Frankenstein.

Frankenstein – це танк Leopard 1 з встановленою на шасі найсучаснішою зенітною системою Skyranger.

Компанія лише нещодавно розробила систему Skyranger, яка має складні датчики зі 360-градусним оглядом поля бою, що здатні протидіяти роям безпілотників.

До речі, Німеччина, Данія та Угорщина домовилися спільно закупити системи протиповітряної оборони Skyranger.

А франко-німецький збройовий концерн KNDS повідомив, що має з Україною угоду щодо постачання 54 гаубиць RCH 155.

Додамо, що у парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну.

Українці за кордоном

Угорщина легалізує українців, що не можуть поновити паспорт під час воєнного стану.

Уряд у Будапешті видав указ, за якими громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і протягом пів року після його завершення.

У Польщі погіршується ставлення до українських біженців, свідчить дослідження Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії у Варшаві.

А в Німеччині програма працевлаштування залучила вшестеро менше українців, ніж очікували.

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