Выборы во Франции, новые союзники Орбана, расширение санкций против Беларуси: новости выходных

Вихідні пройшли під знаком ультраправих.

Але й були новини на інші теми.

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала агресію проти України геноцидом та закликала до деколонізації Росії.

У Сербії біля посольства Ізраїлю стався напад з арбалетом, а у Франції – стрілянина не весіллі.

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Православну церкву Болгарії очолив прихильник вторгнення Росії в Україну, а на півночі Косова розклеїли листівки з "верховним головнокомандувачем" Вучичем.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 29 та 30 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Резолюція ПА ОБСЄ щодо геноциду

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на засіданні в Бухаресті 29 червня ухвалила резолюцію щодо десятиріччя збройної агресії Росії проти України, де визнала деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

У резолюції Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну геноцидом українського народу та закликала усіх членів Організації сприяти деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій України шляхом підтримки "формули миру".

Документ також підтримує притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії, зокрема шляхом створення спецтрибуналу, та швидкий запуск механізму використання заморожених росактивів на користь України.

Нинішня літня сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ триває в Румунії з 29 червня по 3 липня. Румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям, після чого у Москві заговорили про вихід із ПА ОБСЄ.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Нові союзники Орбана в Європарламенті

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 30 червня, оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.

Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".

Угорський прем’єр на пресконференції заявив, що після виборів до Європарламенту 9 червня "починається нова ера".

"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – додав він. Орбан мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – усі вони здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.

Партія Орбана "Фідес" тривалий час вела переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Опонент Орбана висміяв його заяву про "коаліцію патріотів" у Європарламенті.

Фактичний лідер угорської опозиційної партії TIZSA Петер Мадяр звернув увагу, що Орбан оголосив про створення нового альянсу партій у Європарламенті "після того, як усі європейські політичні групи відхилили заявку "Фідес".

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що праві партії повинні створити сильні європейські парламентські групи в Європарламенті, а потім розвивати співпрацю між цими групами.

Він зазначив, що у неділю відбудуться "дві вирішальні події, тож варто звернути увагу на Париж і Відень".

"Якщо все піде за планом і нам допоможе господь, то до кінця року патріоти матимуть більшість у західному світі", – додав він, відзначаючи також "великий крок до змін", який напередодні зробили США.

До речі, в Україні розповідають про успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана.

Нещодавно депутат від Австрійської партії свободи Маркус Ляйнфельнер виступив з критикою уряду Австрії за підтримку України та звинуватив владу у порушенні нейтралітету.

Слова ультраправого політика розкритикував глава МЗС Австрії Александер Шалленберг. Він наголосив, що країна має займати "чітку лінію поведінки" та дотримуватися "активної політики цінностей та нейтралітету".

Вибори у Франції і Британії

У неділю у Франції почався перший тур дострокових парламентських виборів, де можуть тріумфувати ультраправі.

Станом на 18:00 за Києвом явка французьких виборців склала 59,39%. Це майже на 20 відсоткових пунктів більше, ніж у першому турі парламентських виборів у 2022 році в той самий час, і найбільший показник із 1978 року.

Опитування громадської думки свідчать, що ультраправе "Національне об’єднання" впевнено лідирує з 33-36% голосів виборців, на другому місці – ліва коаліція " Новий народний фронт" з 28-31%. Центристський альянс президента Макрона може розраховувати на 20-23%.

Якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість у Національній асамблеї, у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Які загрози для України несуть ці вибори читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Стрибок у невідоме: як дострокові вибори змінять Францію і як обійти загрози для України.

Слід додати, що на 4 липня заплановані парламентські вибори в Британії.

Там євроскептична партія Найджела Фараджа Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

Нещодавно лідер партії заявив, що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".

У суботу активісти з групи Led By Donkeys ("Ведені віслюками") під час виступу Найджела Фараджа вивісили плакат із зображенням Владіміра Путіна.

Група виклала у X (Twitter) відео з виступу Фараджа на передвиборчому заході на південному сході Англії. Там видно, як за спиною політика повільно розгортається плакат, де усміхнений Путіна тримає великого пальця вгору, а під ним написано "Я люблю Найджела".

Плакат, як пояснили в Led By Donkeys, був натяком на скандальні заяви Фараджа про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення у 2022 році.

Лідер партії Reform UK заявив, що твердження про його симпатії до Владіміра Путіна – це "російська містифікація".

Він додав, що вважає Путіна "дуже, дуже небезпечною і небезпечно розумною людиною".

Виборча кампанія у США

Ще одні вибори, результат яких є дуже важливим для України, – вибори в Сполучених Штатах 5 листопада. У цей день мають обрати президента країни і частину Конгресу.

Отже, в США триває виборча кампанія. Цього тижня ймовірні кандидати в президенти – Джо Байден і Дональд Трамп – зустрілися на дебатах. Вони стали провальними для діючого президента.

Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю зрадів поганому виступу свого конкурента на виборах Джо Байдена.

"Ми здобули велику перемогу над людиною, яка дійсно прагне знищити нашу країну", – сказав він про Байдена.

Трамп також відкинув припущення про те, що демократи можуть спробувати замінити Байдена на виборах після його негативних результатів на дебатах.

Європейські політики шоковані виступом Байдена на президентських дебатах.

Колишній президент США, демократ Барак Обама став на захист президента Джо Байдена.

"Погані вечори дебатів трапляються. Повірте, я знаю", – написав Обама.

У суботу президент США Джо Байден виступив перед донорами своєї передвиборчої кампанії на заході у штаті Нью-Йорк, де визнав занепокоєння через невдалий виступ на дебатах із Дональдом Трампом, але пообіцяв продовжувати участь у виборах.

60% виборців-респондентів свіжого опитування у США Morning Consult вважають, що президента Джо Байдена слід "точно" або "ймовірно" замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах у четвер.

Разом з тим опитування Ipsos показує, що 46,7% потенційних виборців заявили, що розглядають можливість проголосувати за Байдена, що на 1,6 відсоткових пункта нижче, ніж було до дебатів.

Підтримка Трампа майже не змінилася, що, можливо, відображає той факт, що, хоча Байден погано виступив у четвер увечері, виборці також не були особливо вражені виступом Трампа. Частка потенційних виборців, які заявили, що розглядають можливість проголосувати за Трампа після дебатів, зросла з 43,5% до лише 43,9%.

Ймовірно, дебати додали Дональду Трампу впевненості у тому, що він повернеться в Білий дім.

Під час передвиборчого мітингу у Вірджинії Дональд Трамп заявив, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

Крім того, представниця передвиборчої кампанії Трампа в інтерв'ю Politico повідомила, що Дональд Трамп вдруге виведе Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди, якщо переможе на президентських виборах у листопаді.

Ультраправі в Німеччині

В суботу у німецькому Ессені відбувся з’їзд ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), на якому переобрали лідерів.

Зокрема, ультраправі переобрали Тіно Хрупаллу і Алісу Вайдель на наступний дворічний термін співлідерами партії.

Хрупалла заявив, що "АдН" "сильна як ніколи" після того, як обоє лідерів "принесли мир" у колись розколоту партію. "Альтернатива для Німеччини" зайняла друге місце за підсумком виборів до Європарламенту у червні.

Партія повідомила про значне поповнення своїх лав.

До речі, з’їзд проходив на тлі протестів.

У своїй вступній промові на конференції перед голосуванням Вайдель розкритикувала керівну коаліцію канцлера Олафа Шольца.

"Шановний уряде, нарешті забирайтеся звідси і розчистіть шлях для нових виборів", – сказала вона, після чого додала, що брандмауери проти її партії не потрібні. Вайдель мала на увазі відмову основних партій Німеччини співпрацювати з ультраправою партією.

Нерішучість Німеччини

Колишній очільник Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Німеччина надто вагається в питанні збройної підтримки України для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

Колишній генсек НАТО сказав, що вагання канцлера Олафа Шольца стосовно підтримки України зроблять його не канцлером миру, а "канцлером вічної війни".

До речі, Німеччина в першому півріччі наростила експорт зброї на 30%, дві треті йдуть в Україну.

Крім того, Расмуссен вважає, що Владімір Путін замість стрімкого захоплення України робить ставку на ослаблення Заходу.

"Я боюся, що це буде війна надовго. "План А" Путіна – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його "план Б" – заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії на те, що Захід ослабне і поступиться", – додав він.

Колишній генсек Альянсу припустив, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори в США "принесуть зміни, які так чи інакше допоможуть йому".

"На мою думку, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну, вони мають хороші шанси відтіснити росіян", – наголосив Расмуссен.

Шведський міністр оборони Пол Йонсон вважає, що напад Росії на Північноатлантичний Альянс не є неминучим, але вона й далі переслідує мету розділити союзників по НАТО та в Європейському Союзі.

Напад у Сербії

У Белграді біля посольства Ізраїлю стався напад з арбалетом, влада каже про теракт. Згодом у Сербії затримали двох людей. В країні підвищили рівень терористичної загрози.

До речі, на півночі Косова розклеїли листівки з "верховним головнокомандувачем" Вучичем.

Плакати з фотографією президента Сербії Александара Вучича і написом "Верховний головнокомандувачу, ми чекаємо на вас" у неділю можна було побачити в Північній Митровиці, Лепосавиці, Звечані і Зубін-Потоку – чотирьох муніципалітетах на півночі Косова, де проживають серби.

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