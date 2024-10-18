Остановка вступления Грузии в ЕС, оружие из Дании, Харрис меняет стратегию: новости дня

Глава Пентагону назвав "продуктивною" зустріч Ради Україна-НАТО, а український міністр оборони не почув від союзників "нічого проти" запрошення України у Альянс.

Зеленський каже, що представники Білого дому можуть найближчим часом приїхати в Україну зі зворотним зв’язком стосовно представленого "плану перемоги". Також він очікує, що США в найближчі місяці будуть виділяти Україні "великі" пакети військової допомоги.

Андрій Сибіга на тлі повідомлень про можливе надання Північною Кореєю Росії своїх військових для війни проти України закликав Європу прокидатися. В Британії вважають, що можливе залучення північнокорейських військових демонструє "рівень відчаю" Кремля.

А ще: анонси нових пакетів допомоги Україні, вибух на заводі боєприпасів у Сербії, Путін не їде на саміт G20 у Бразилію, Швейцарія підписала декларацію про приєднання до європейської ініціативи "Небесний щит", а у Чехії поскаржились на недостатній набір до війська.

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"Продуктивна" зустріч Ради Україна-НАТО

У п’ятницю президент України Володимир Зеленський продовжив свій візит до Європи. Вчора він прибув до Брюсселю, де взяв участь в саміті ЄС.

До речі, саміт ЄС фактично оголосив про зупинення вступу Грузії до Євросоюзу.

Також 17 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

За підсумками засідання Ради Україна-НАТО, президент Володимир Зеленський окреслив кроки для захисту та безпеки України та інших країн.

Український лідер акцентував, що зараз потрібно діяти рішуче та в єдності, аби не дати очільнику Кремля Владіміру Путіну посилитися й розпалювати війну далі.

"Зброя і спорядження для наших воїнів, ППО, далекобійність, дуже важливо – зміцнення нашої оборонної промисловості шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги. Все це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн", – наголосив він.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав "продуктивною" зустріч Ради Україна-НАТО у четвер, на якій Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми зберігаємо налаштованість підтримувати Україну в обороні та надати необхідну їй допомогу, щоб взяти гору… Ми поруч з Україною і зараз, і на тривалу перспективу", – зазначив очільник Пентагону, не розкриваючи інших деталей.

Український міністр оборони Рустем Умєров стверджує, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Байден у Німеччині

Для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час спілкування з пресою на борту президентського літака Air Force One на шляху до Німеччини.

Пізно ввечері у четвер президент США Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив Байдена орденом за заслуги перед Німеччиною – найвищою цивільною нагородою країни.

Орден, який зазвичай називають Федеральним хрестом за заслуги, присуджується за особливі досягнення в політичній, економічній, культурній, інтелектуальній або волонтерській сферах.

На спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом американський президент нагадав, що успіх РФ буде коштувати Заходу дорожче, ніж ціна підтримки України.

"Україна входить у складну зиму, і ми маємо зберігати нашу рішучість, наші зусилля, нашу підтримку. Так, ціна (підтримки України) болюча. Але слід пам’ятати, що це дрібниці порівняно з перспективою опинитися у світі, де агресія стала нормою, де більші держави нападають і залякують менших просто тому, що можуть", – наголосив президент США.

Канцлер Німеччини, у свою чергу, вкотре підкреслив, що НАТО не має ставати стороною війни в Україні.

Він також наголосив, що позиція Німеччини чітка: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.

А ще Олаф Шольц ще вчора, на брифінгу після саміту ЄС, назвав ескалаційною логікою пропозицію лідера опозиції Фрідріха Мерца висунути Владіміру Путіну ультиматум з погрозою передати Україні ракети Taurus.

Канцлер виглядав роздратованим, коли його попросили прокоментувати пропозицію ультиматуму щодо Taurus.

Щодо реакції на "план перемоги"

Нагадаємо, перший пункт "плану перемоги" Володимира Зеленського передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

Один із високопосадовців адміністрації президента США Джо Байдена, коментуючи "план перемоги", заявив, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

За словами Зеленського, представники Білого дому можуть найближчим часом приїхати в Україну зі зворотним зв’язком стосовно представленого "плану перемоги".

"Щодо фідбеку: я чекаю команду Білого дому в Україні. Я чекаю, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями", – анонсував президент.

Також глава держави заявив, що відкритий до змін представленого ним плану з огляду на побажання союзників України.

Крім того, він зазначив, що відкритий і для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" і не намагаються підірвати підтримку України.

Зеленський каже, що західні посадовці, які обговорюють ідею територіальних поступок України в обмін на вступ у НАТО, не говорили з ним щодо цього питання, тому що бояться.

Тим часом, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "план перемоги" наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

Угорський прем’єр Віктор Орбан очікувано не підтримує "план перемоги", бо це не план перемоги Угорщини, а прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав суперечливими пропозиції українського президента.

Зброя з Данії і інших країн

Президент Володимир Зеленський заявив, що США в найближчі місяці будуть виділяти Україні "великі" пакети військової допомоги відповідно до одного з пунктів "плану перемоги".

А ще він повідомив, що бригада, яку Франція навчає та комплектує в межах зусиль із підготовки українських Збройних Сил, повернеться в Україну "до кінця листопада".

Також сьогодні стало відомо, що навчальний центр Україна-НАТО у Польщі очолить польський генерал.

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 320 млн євро.

Новий пакет військової допомоги Україні передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія.

Додатково нові кошти будуть скеровані для розширення тренувальних заходів для українських військових.

Канада анонсувала партію військової допомоги Україні на близько $47 млн. У неї увійдуть стрілецька зброя, боєприпаси та захисне спорядження.

Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні: генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Швейцарія передала Україні перший автомобіль для розмінування GCS 200, а Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України.

Північна Корея у Європі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що можливе надання Північною Кореєю Росії своїх військових для війни проти України потребує серйозної реакції Заходу.

"Євроатлантична спільнота має прокинутись і усвідомити, що КНДР вже вторгається у Європу поруч з Росією, і діяти невідкладно. Росія здійснила серйозну ескалацію агресії, залучаючи КНДР на рівні сторони у війні. Вимагаємо негайної і сильної реакції євроатлантичної спільноти і всього світу", – заявив Андрій Сибіга.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що участь північнокорейських військових на боці Росії у війні проти України, якщо це підтвердиться, свідчить про "рівень відчаю" Кремля.

У розвідцентрі Сил оборони Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті.

Втручання РФ в Молдову

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про російський вплив перед виборами в Молдові.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс надає допомогу нейтральній Молдові у протистоянні гібридному втручанні Росії напередодні виборів президента та євроінтеграційного референдуму.

Молдова вперше провела голосування для діаспори поштою. Тим часом в країні провели обшуки у зв'язку з підкупом виборців.

Слід додати, що цієї осені у Болгарії пройдуть парламентські вибори. Там затримали 36 осіб за підозрою у підкупі виборців.

Інциденти у Європі

У Сербії стався вибух на заводі боєприпасів.

А ще литовський мовник LRT дізнався, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

Решта новин

Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, яка має арештувати його за ордером МКС.

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