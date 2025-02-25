Минералы Украины для ЕС, оружие для ВСУ до лета, Берлин инвестирует в оборону: новости дня

Макрон сподівається, що у найближчі тижні в Україні можуть оголосити перемир’я, яке буде передумовою для переговорів.

Тим часом Сполучені Штати відвертаються від Європи, відмовляються визнавати Росію агресором і допомагати Україні, але при цьому сподіваються ще й укласти з Києвом угоду про надра.

У Європейському Союзі кажуть, що в них з Україною вже закріплено партнерство про ресурси і воно передбачає саме взаємовигідне співробітництво.

З огляду на виклики Європа намагається спробувати компенсувати Україні дефіцит зброї, який виникне після припинення допомоги зі сторони США. Крім того, європейські країни починають збільшувати оборонні бюджети. Туреччина бачить позитив для європейців на тлі кризи у відносинах з американцями.

Більше важливого і цікавого за 25 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

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Зброя для ЗСУ до літа

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом сподівається на можливість перемир’я у війні РФ проти України у найближчі тижні.

При цьому він назвав перемир’я лише передумовою для повноцінних переговорів про мир.

За його словами, перемир'я потрібне для того, щоб подивитися, наскільки Росія віддана своїм обіцянкам.

24 лютого, в день зустрічі з Макроном, Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

Тим часом Україна продовжує протистояти російській навалі, у тому числі, тією зброєю, яку затвердили за часів президентства Джо Байдена.

Зараз, за словами спікера Палати представників Майка Джонсона, в Конгресі "немає апетиту" до ще одного законопроєкту про допомогу Україні.

За даними The Wall Street Journal, без допомоги США Україна зможе підтримувати нинішній темп війни до літа.

Політика Трампа

Дональд Трамп заявив, що тарифи для Канади та Мексики почнуть діяти наступного тижня.

Цього місяця американський президент запровадив 25% тарифи на широкий спектр імпорту, в тому числі з Європи.

Французький президент Емманюель Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну проти Європи.

"Облиште, ви не можете вести торговельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я переконав його", – сказав він.

Президент Франції зазначив, що "пріоритетом Вашингтона є введення тарифів на Китай", і що одночасне ведення торговельної війни з Європою суперечитиме інтересам США.

Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть збільшити витрати на оборону, як того вимагають США, якщо вони також зіткнуться з трансатлантичною торговельною війною.

Нагадаємо, ще до вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США": мовляв, це дозволить їй уникнути американських тарифів.

А радник Трампа, за даними Financial Times, пропонує виключити Канаду з розвідувального альянсу. Хоча Пітер Наварро це заперечує.

Понад 230 тисяч канадців вимагають позбавити Ілона Маска громадянства Канади. Американський мільярдер у відповідь назвав Канаду несправжньою країною.

Тим часом агентство Reuters пише, що Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що американський президент Дональд Трамп може погодитися на розподіл світу між "трьома імперіями".

"У Трампа є свої територіальні амбіції, які він оголосив – це Гренландія, Панама, Канада. Росія має власні імперські амбіції – Україна, частина Європи, Балтія, напевно, щось ще. І Китай теж має свої", – сказав він.

На думку Ландсбергіса, з китайської точки зору це виглядає так: "то давайте розділимо світ на трьох, і кожен отримає те, що для нього важливе".

Сербія просить вибачення РФ

Отже, Сполучені Штати, з одного боку покидають Європу, а з іншого – виводять Росію із ізоляції.

G7 досі не змогла схвалити заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, у якій США вимагали прибрати згадку про Росію-агресора.

А міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс наголосив, що Росія не буде прийнята до "Групи семи", як того вимагав президент США Дональд Трамп.

Вчора ввечері Радбез ООН схвалив резолюцію щодо України без поправки Росії, але і без згадки про агресію РФ.

Крім того, 24 лютого Генасамблея ООН 93 голосами підтримала резолюцію США до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де уникли осуду російської агресії. Водночас через внесені до документа поправки США утрималися під час голосування за фінальну версію резолюції.

Паралельно у понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила тими ж 93 голосами українську резолюцію із засудженням російської агресії.

Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну в Україні, тому що вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

Сербія і Словаччина підтримали українську резолюцію, у якій засуджують російську агресію.

Сербський президент Александар Вучич вважає, що Сербія припустилася помилки і слід було утриматися.

"Я думаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я перепрошую перед громадянами Сербії за це і сам несу за це провину, тому що, напевно, я втомився і обтяжений, і не можу все встигнути", – сказав Вучич.

Віцепрем’єр Сербії Александар Вулін назвав ганьбою та зрадою голосування Сербії в ООН за антиросійську резолюцію і закликав главу МЗС взяти на себе відповідальність.

"Я не вірю в помилку, тому що немає жодного серба, який би не подумав, голосуючи проти Росії, нашого єдиного історично незмінного союзника. Я не вірю в помилки, але вірю в зраду. Президент Александар Вучич діяв чесно і підтвердив, що це не позиція Сербії і що це не наша політика", – заявив Вулін.

У Кремлі заявили, що прийняли вибачення президента Сербії Александара Вучича за делегатів, які нібито "помилково" проголосували в ООН за антиросійську резолюцію щодо України.

Слідом за Сербією словацькі націоналісти почали вимагати, щоб прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо вибачився за підтримку України в ООН.

Міністерство закордонних справ Словаччини після критики з боку націоналістів заявило, що голосування за резолюцію із засудженням російської агресії в ООН відображає позицію уряду.

"Наша позиція є абсолютно принциповою, як і у випадку невизнання Косова Словацькою Республікою, оскільки ми вважаємо це порушенням міжнародного права і порушенням територіальної цілісності Сербії", – зазначили в МЗС.

Іран, ймовірно після певних успіхів РФ завдяки політиці Трампа, вирішив вимагати зняття санкцій.

"Що стосується ядерних переговорів, то позиція Ісламської Республіки Іран дуже чітка. Ми не будемо вести переговори під тиском, погрозами або санкціями", – додав він.

Доля заморожених активів РФ

Європа готується спробувати заповнити дефіцит зброї, який виникне в України після зміни політики США.

Колишній глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що конфіскація заморожених російських активів на користь України може значно посилити ЗСУ і покрити дефіцит зброї.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми можемо витратити ці 190 млрд на зброю для України. Це величезні гроші – а отже, це багато зброї, багато боєприпасів. Втричі більше зброї, ніж американці дали за ці три роки!" – акцентував він.

На думку ексглави литовського зовнішньополітичного відомства, американці продаватимуть свою зброю для України, тому що "це значна сума навіть для США".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Європа повинна перейти від заморожування російських активів до їхнього арешту.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новим прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером про використання заморожених російських активів, лідери скоординували подальші контакти.

Нагадаємо, країни "Групи семи" домовилися надати Україні кредит на 50 млрд доларів, який будут повертати за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску.

10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України. Загальна сума, яку ЄС надасть у рамках кредиту "Групи семи" – близько 18 млрд євро.

Politico пише, що країни ЄС можуть вдатися до конфіскації заморожених російських суверенних активів і передачі їх Україні, щоб отримати голос у переговорах РФ і США, але кілька гравців виступають проти такого кроку.

На щастя для Євросоюзу, левова частка цих коштів – близько 200 мільярдів євро – зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки. З іншого боку, США володіють лише 5 мільярдами доларів.

Країни Балтії та Північної Європи, сусіди Росії, вважають, що гроші мають бути передані Україні негайно. Цю позицію підтримують Польща, Чехія та провідний дипломат ЄС, колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Але в протилежному таборі в Європі є важковаговики – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – які побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

Європа змінює політику через США

Європі варто готуватися до боротьби із Росією без американської підтримки, попередив в інтерв’ю "Європейській правді" ексглава литовського Міністерства закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан вважає, що криза у відносинах між Європою та США може запропонувати велику можливість для європейців.

Міністр відзначив, що Європа історично розвинула велику залежність від Сполучених Штатів.

З огляду на виклики, які постали перед Європою на тлі зміни політики Вашингтона, європейські країни оголошують про значне збільшення оборонних бюджетів.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.

За даними Bloomberg, Німеччина обговорює створення фонду на 200 млрд євро для підтримки армії і України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.

Крім того, Євросоюз, здається, намагається покращити відносини з Індією. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді цього тижня попросить про допомогу в посиленні санкцій проти Росії.

У контексті відносин із Індією ЄС також обговорить питання розширення доступу до ринків і високі тарифи Індії на такі товари, як автомобілі і вино, і розвиток інфраструктури для транспортного сполучення Індії з Європою.

Українські мінерали для ЄС

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає Україну не піддаватися на шантаж Дональда Трампа і не підписувати угоду з США про надра.

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського, щоб той прийняв угоду. У суботу він заявив, що дві країни "дуже близькі" до досягнення домовленості.

Українська сторона стверджує, що на сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України.

Слідом за Трампом депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка заявила, що допомога Україні "коштує грошей", і що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.

Крім того, лідер словацьких націоналістів хоче, щоб Україна повернула Словаччині 3,5 млрд євро.

Тим часом, у Євросоюзі нагадали, що у них з Україною вже триває партнерство у сфері ресурсів.

Речник Єврокомісії Тома Реньє розповів, що "з 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичних матеріалів, формалізоване через Меморандум про взаєморозуміння".

"Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, які ми маємо, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а й сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду", – додав він.

Реньє наголосив, що мова йде саме про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США.

Президент Польщі Анджей Дуда та його латвійський візаві Едгарс Рінкевичс вважають, що у контексті чинних дискусій у Європейському Союзі та США щодо рідкісноземельних копалин, Україні вирішувати, з ким і яку угоду укладати.

Тим часом Владімір Путін пропонує продавати США рідкісноземельні мінерали, в тому числі з окупованої України.

Допомога Україні

У Литві зібрали понад 5 млн євро на безпілотники для України в межах акції, а Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні сумою у 200 млн євро.

ЄС передав українській поліції 25 авто, що працюватимуть у прифронтових районах, а Чехія у 2024 році збільшила експорт зброї в Україну на третину.

Німеччина

Кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц повідомив початок переговорів про коаліцію із соціал-демократами. Ультраправі та ліві здобули в парламенті Німеччини блокуючу меншість.

Мерца майже одностайно переобрали головою групи консерваторів у Бундестазі.

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