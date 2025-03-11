Мирные переговоры с США, Трамп усиливает давление на Канаду, прощальное фото Трюдо: новости дня

У Саудівській Аравії відбулися переговори між Україною і США. Сполучені Штати оголосили про негайне розблокування допомоги Києву. Про що ще домовилися на зустрічі?

Американський мільярдер Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі "маріонеткою Сороса" і згадав про атаку на X з України, а президент США Дональд Трамп додатково підняв тарифи проти Канади.

У Євросоюзі побоюються вето Орбана на продовження санкцій проти Росії, що може вдарити по ЗСУ, і розробляють "план Б".

Український військовий врятував життя важкопораненому хлопцю у Венеції, а віцепрезидент США відповів на критику двоюрідного брата, який воював за Україну.

Все важливе і цікаве за вівторок, 11 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Мирні переговори зі США

У Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій України та США.

За результатами зустрічі обидві країни ухвалили спільну заяву.

Згідно з нею, Сполучені Штати негайно скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими, а Україна підтримала "негайне" 30-денне припинення вогню за згоди РФ.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що американська сторона запропонувала спробувати встановити на 30 днів повне припинення вогню.

За його словами, це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту".

Державний секретар США Марко Рубіо сподівається, що Росія погодиться на "30-денне перемирʼя": "Мʼяч тепер – на їхній стороні поля".

"Я сподіваюся, що вони скажуть "так". Якщо так, то я вважаю, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що тут є перешкодою на шляху до миру", – додав він.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслює, що "30-ти денне перемир'я" – це не про заморожений конфлікт.

Крім того, Україна та США визначать склад переговорних груп для перемовин щодо досягнення стійкого миру.

А ще Київ і Вашингтон домовилися укласти угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Як акцентували у спільній заяві – це потрібно для того, "щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".

За даними Reuters, Трамп хоче використовувати бази Пентагону для переробки критичних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що питання гарантій для України було на порядку денному зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії.

"Ми також обговорили істотні деталі того, як ця війна має завершитись, який вид гарантій вони (українці. – Ред.) матимуть для довготривалої безпеки та процвітання, а також реально проаналізувати, що потрібно, аби нарешті припинити цю жахливу війну", – сказав Волц.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав союзників почати планування гарантій безпеки для України.

Завтра очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга поїде до Польщі на зустріч зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб поінформувати про перші домовленості.

Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до 50 "перемог" Трампа за 50 днів.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що Україна не має іти на угоду, яка призведе до міжвоєнного періоду.

ЄС привітав домовленості України та США у Саудівській Аравії.

Посланець Трампа їде в Москву

Bloomberg пише, що цього тижня спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що США поінформують РФ про переговори з Україною в Джидді.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що контакти Росії зі США сьогодні "досить інтенсивні".

Тим часом, США виступають проти формулювань у заявах G7, які можуть зашкодити їхнім зусиллям з залучення Росії та України за стіл переговорів.

Маск і Трамп атакують

Мільярдер та соратник президента США Ілон Маск знову атакував главу МЗС Польщі. Цього разу він назвав Радослава Сікорського "маріонеткою Сороса".

До речі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав Ілона Маска в його суперечці з главою польського МЗС Радославом Сікорським стосовно України.

Сійярто назвав польського колегу одним із "найпідліших, найбільш агресивно провійськових" політиків в Європі.

Тим часом у Польщі продовжують знаходити фрагменти ракети-носія Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска Space X.

Директора Польського космічного агентства POLSA Гжегожа Врохни звільнили через уламки ракети Маска. Агентство, зокрема, не забезпечило швидкого оповіщення держвідомств про цю загрозу та інцидент загалом. Як з’ясувалося, повідомлення надіслали на неправильну адресу Міністерства оборони і там дізналися про інцидент фактично зі ЗМІ.

А ще американський мільярдер Ілон Маск заявив, що кібератака на його соцмережу Х була здійснена з України.

У понеділок, 10 березня, акції очолюваної Ілоном Маском компанії Tesla впали більш ніж на 15%, обнуливши всі показники зростання, зафіксовані після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.

У Німеччині різко знизився інтерес до автомобілів Tesla. Крім того, у лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче купити нову Tesla, щоб підтримати Маска.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що "радикальні ліві божевільні намагаються незаконно і за змовою бойкотувати Tesla, одного з найвидатніших світових автовиробників і "дитину" Ілона".

Тим часом Гренландія, на яку зазіхає Трамп, сьогодні проводить парламентські вибори.

Вибори до 31-місного парламенту можуть потенційно посилити вплив США в Гренландії – малонаселеному острові, який є об'єктом геополітичної гонки за домінування в Арктиці.

Січневе опитування показало, що більшість жителів Гренландії із населенням 57 тисяч людей підтримують незалежність, але розділилися в думках щодо термінів і потенційного впливу цього рішення на рівень життя.

Трамп посилює тиск на Канаду

Американський президент Дональд Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади.

За його словами, ці додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній із Канади набудуть чинності вже завтра і запроваджені у відповідь на введеня канадською провінцією Онтаріо 25%-го податку на електроенергію для США.

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою", – заявив Трамп.

Він також сказав, що "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою" – він 2 квітня суттєво підвищить тарифи на автівки, "що, по суті, назавжди зупинить автопромисловість в Канаді".

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", – впевнений він.

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що не відступить від анонсованого раніше підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів.

"Ми не відступимо. Ми будемо невблаганними. Я перепрошую перед американським народом за те, що президент Трамп вирішив здійснити неспровоковану атаку на нашу країну", – сказав Форд.

Лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні, який у найближчий час має стати премʼєр-міністром країни, пообіцяв відповісти на нові тарифи США на канадські сталь та алюміній.

До речі, в Канаді стало вірусним фото прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, зроблене після зустрічі з його наступником Марком Карні, на якій йшлося про процес передачі влади.

Фотограф агентства Reuters зробив знімок, на якому Трюдо виносить своє крісло в Палаті громад з Парламентського пагорба і показує язика на камеру.

Згідно з парламентськими правилами, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.

Зображення швидко набуло популярності в соціальних мережах, де багато хто хвалив Трюдо за почуття гумору. Деякі канадці критикували його і звинувачували в тому, що він знову "краде" у них, як робив це і під час перебування на посаді.

Щодо обороноздатності ЄС

У Європейському парламенті пройшли дебати стосовно безпеки й посилення обороноздатності ЄС, а також підтримки України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир "більше не вийде сприймати як даність", настав час позбавлятися ілюзій і брати на себе відповідальність за свою безпеку.

Більшість лідерів політичних груп Європарламенту висловили підтримку планам посилення ЄС і подальшої підтримки України.

Частина промовців-євродепутатів наголошували, що Європі важливо посилювати конкурентоздатність, рухатися до "стратегічної автономії" і зокрема забезпечити собі незалежний доступ до критично важливої сировини та енергоресурсів.

Детально про те, як майбутня влада Німеччини збирається посилювати обороноздатність країни, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Зробити Німеччину сильною знову: все про масштабне переозброєння, яке планує Берлін.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що польським міністрам слідом за депутатами запропонують пройти програму базового військового вишколу.

Нещодавно польський прем’єр заявив про роботу над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

За його словами, до 2027 року в країні зможуть навчати до 100 тисяч осіб на рік.

Щодо санкцій ЄС проти Росії

У Євросоюзі сподіваються, що санкції проти Росії будуть продовжені вчасно.

Субота 15 березня 2025 року – останній день, коли Євросоюз має поновити санкції проти осіб та організацій, причетних до російської агресії проти України.

Якщо цей дедлайн буде зірваний, це юридично означатиме, що понад 2400 підсанкційних осіб та бізнесів у один момент вийдуть з-під обмежень, накладених на них Європейським Союзом.

Серед санкцій, що є у цьому пакеті – заморожування десятків мільярдів євро активів російських компаній та організацій, а також політиків, бізнесменів, чиновників, військових, та їхніх бізнесів.

Про те, чому нове вето Угорщини може вдарити не лише по санкціях, а й по фінансуванню ЗСУ, читайте в статті Тетяни Висоцької Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС.

Тим часом очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини в українській атаці дронів на РФ.

Сійярто заявив, що через атаку українського безпілотника "довелося призупинити" постачання нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба", але ремонтні роботи вже ведуться, тож транзит може відновитися вже сьогодні.

Ввечері стало відомо, що Угорщина знову отримує російську нафту після атаки дронів по РФ.

Різне щодо України

Ісландія виділила додаткові понад 2 млн євро на підтримку енергетики України.

Український військовий врятував життя важкопораненому хлопцю у Венеції.

Віцепрезидент США відповів на критику двоюрідного брата, який воював за Україну.

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