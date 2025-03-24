Переговоры в Эр-Рияде, журналист в секретном чате команды Трампа, два спецсуда: новости дня

У Саудівській Аравії завершились американсько-російські переговори. За даними ЗМІ, сторони обговорювали напрацювання для припинення вогню, у тому числі щодо припинення ударів у Чорному морі. В Кремлі казали, що обговорюють і відновлення "зернової ініціативи". Але й інші питання.

У партії Мерца вважають, що дії адміністрації Трампа загрожують безпеці Німеччини, а у Гренландії чекають на "проблематичний" візит делегації США.

В Австрії викрили керовану Росією кампанію з поширення дезінформації про Україну, а у Бельгії російські хакери атакували урядові сайти.

Трамп обурився своїм "спотвореним" портретом у Колорадо, а Орбан хоче "всиновити" зебру.

Все важливе і цікаве за понеділок, 24 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Переговори в Ер-Ріяді

Приблизно о 21:30 за Києвом стало відомо, що у Саудівській Аравії завершилися американсько-російські переговори.

Вчора в Ер-Ріяді відбулись українсько-американські переговори. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, дискусія була продуктивна й сфокусована.

"Ми обговорили ключові питання, у тому числі енергетику", – зазначив він.

А сьогодні вранці американська делегація почала зустріч в Саудівській Аравії з росіянами.

Росію на ній представляли очільник міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергєй Бєсєда.

Ще вдень у Кремлі повідомили, що обговорюють з США в Ер-Ріяді, у тому числі, поновлення "зернової угоди".

Президент США Дональд Трамп ввечері заявив, що на переговорах порушуються питання власності українських АЕС і територій.

"Ми зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування, ми говоримо про енергетику, право власності на електростанції", – додав після цього президент США.

Він не уточнив, про яку саме АЕС ідеться, лише зазначивши, що обговорення стосується "права власності на велику атомну електростанцію".

В Саудівській Аравії досі перебуває і українська делегація.

За даними Суспільного, американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч. Згодом цю інформацію підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили співрозмовники Суспільного, представники Росії та США розглядають узгоджені з Україною напередодні напрацювання для припинення вогню.

Предметом обговорення є, зокрема, зупинка ударів по енергетичних об'єктах та цивільній інфраструктурі, а також припинення атак у Чорному морі.

Газета Financial Times пише, що Румунія і Болгарія бояться зміни ситуації в Чорному морі після переговорів РФ та США.

Газета зазначила, що "чорноморські держави Європи нервово спостерігають за мирними переговорами між США і Росією щодо України, які тривають сьогодні в Саудівській Аравії, побоюючись можливої угоди, яка відновить частину впливу Москви над спірними водами".

Також Трамп анонсував підписання угоди про надра з Україною "скоро".

Президент США заявив, що його адміністрація працює над вирішенням війни Росії проти України, яка "впливає на нас у грошовому плані, бо ми віддали так багато грошей".

Реакція на заяви Віткоффа

Тим часом у Верховній раді хочуть усунення спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну.

"Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання, ким він є? Він є посланець Трампа, чи, може, він посланець Путіна? У мене немає відповіді на це запитання", – заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Депутат назвав слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих Росією територіях в інтервʼю Такеру Карлсону "ганебними, шокуючими заявами".

Нагадаємо, нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

У Єврокомісії наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслюють, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заступився за спецпредставника президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який зіткнувся з широкою критикою за свої "дипломатичні" зусилля, зокрема, щодо України.

Венс заявив, що Віткофф – "чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу", а люди, які критикують його, "зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років".

Загрозливий Трамп

У партії , яка перемогла на парламентських виборах у Німеччині, вважають, що дії адміністрації Дональда Трампа загрожують безпеці країни.

"США Дональда Трампа змінили сторону, поширюють російські наративи, у них все сформульоване Росією і вони йдуть на "переговори" дуже погано підготовленими. Нереалістичне фейкове перемир'я вигідне лише Росії", – переконаний експерт з питань зовнішньої політики німецької консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

Він додав, що Росія не зацікавлена в мирі, але продовжуватиме будувати свої плани щодо розширення своєї війни на Молдову та країни Балтії.

Тим часом рейтинг ультраправих у Німеччині, яких підтримали Ілон Маск і віцепрезидент США Джей Ді Венс, продовжує зростати.

Опитування, яке провели онлайн серед 2004 респондентів протягом 21-24 березня, показало, що консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом все ще лідирує з 27% підтримки населення. Але його рівень популярності упав на 2 відсоткові пункти в порівнянні з опитуванням 17 березня.

Водночас, проросійська "Альтернатива для Німеччини" – на другому місці з рекордно високою підтримкою 23,5% (зростання на півтора відсоткових пункти у порівнянні з минулим тижнем).

Премʼєр Канади і лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні почав передвиборчу кампанію з гострої критики Трампа.

Канадський премʼєр у промові, виголошеній під гаслом "Канада сильна", наголошував на темі протистояння Трампу, назвавши майбутні вибори "найбільш важливими виборами в нашому житті".

"Дональд Трамп хоче нас зламати, щоб Америка могла нами володіти. Американцям потрібна наша сила. Вони хочуть наші ресурси, вони хочуть нашу воду, вони хочуть нашу землю, вони хочуть нашу країну", – заявив він.

А прем'єр Литви не бачить ознак погіршення у зв'язках США з країнами Балтії.

У Белграді протестували проти планів зятя Трампа на колишню будівлю генштабу.

"Проблематичний" візит у Гренландію

Цього тижня делегація США на чолі з дружиною віцепрезидента Джея Ді Венса відвідає Гренландію.

Уша Венс очолить делегацію, до складу якої також увійдуть радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц та міністр енергетики Кріс Райт.

Волц і Райт планують відвідати американську військову базу в Гренландії, де отримають брифінги від американських військовослужбовців.

Потім вони долучаться до Венс, щоб відвідати історичні місця та взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках.

Прем’єр Гренландії обурився візитом делегації США.

"Ми зараз у ситуації, коли це ніяк не можна назвати невинним візитом дружини політика. Що радник з нацбезпеки робитиме у Гренландії? Єдина мета – продемонструвати силу, і сама його присутність у Гренландії явно має працювати на віру американців у місію Трампа, і тиск після того зросте", – заявив Муте Буруп Егеде.

Він також висловив розчарування недостатньою підтримкою з боку інших демократичних країн на тлі зазіхань Трампа на Гренландію.

Те, що інші наші союзники з міжнародної спільноти ніби заховалися у куток і ледь не пошепки кажуть, що підтримують нас, не має впливу. Якщо вони не будуть гучно говорити про те, що США погрожують Гренландії, ситуація буде щоденно загострюватись", – додав він.

У Євросоюзі заявили, що його підтримка Данії у суперечці зі США щодо Гренландії "дуже чітка".

"Європейський Союз повністю підтримує Королівство Данія і стоїть з ним. Це найголовніша теза. Що стосується всіх коментарів, які були зроблені (з боку США), давайте чітко усвідомимо, що з боку ЄС ми будемо продовжувати відстоювати принципи національного суверенітету, територіальної цілісності кордонів і Статуту ООН", – наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що анонсований візит американської делегації до Гренландії є частиною зусиль США зі зближення острова з Вашингтоном.

Расмуссен заявив, що поділяє думку влади Гренландії, яка вважає візит американської делегації в цей час і на такому рівні "проблематичним".

Поліція Данії допомагає в Гренландії перед візитом американської делегації.

У гренландській поліції пояснили, що метою допомоги данських поліцейських є забезпечення безпечного пересування як американської делегації, так і громадян.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс знову заявив про наміри президента Трампа взяти під контроль Гренландію та сказав, що їм "байдуже, що їм кричать європейці".

Різне щодо України: нові суди, пояс Усика

"Коаліція дронів" виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних безпілотників для України.

Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів, що привітали у "Групі семи".

А ще президент України зізнався, що не знає, де пояс Усика, який він привіз Трампу.

Нагадаємо, 28 лютого український президент достроково залишив Білий дім після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У метушні Зеленський залишив пояс на тумбочці біля дивана.

Як пише Time, пізніше того ж дня співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні американського президента, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами – "на згадку про невдалу дипломатію".

Вплив Росії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив про ризик "ширшої агресії" Росії до кінця десятиліття.

У Чехії готують інструкції для громадян з виживання в кризових умовах.

В Австрії викрили керовану Росією кампанію з поширення дезінформації про Україну, а у Бельгії російські хакери атакували урядові сайти.

Протести у Туреччині

У Стамбулі – шостий вечір протестів через арешт опозиційного мера.

Затримання Екрема Імамоглу, головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана, викликало найбільші вуличні протести в Туреччині за останні десять років.

Під час протестів у Туреччині затримали понад 1100 осіб, у тому числі 10 журналістів.

Ердоган охрестив протести проти затримання мера Стамбула "рухом насильства".

У Греції поставили на паузу співпрацю з Туреччиною на тлі переслідування мера Стамбула.

Тим часом заарештованого Екрема Імамоглу висунули кандидатом у президенти.

Решта новин

Журналіста помилково додали в чат, де адміністрація Трампа обговорювала удари по Ємену.

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