Европейские лидеры в Одессе, кабмин Туска устоял, Маск остановил войну с Трампом: новости дня

В Одесі відбувся саміт Україна – Південно-Східна Європа, за результатами якого ухвалили декларацію про підтримку руху України в НАТО.

У коаліційній Соціал-демократичній партії Німеччини почали вимагати зміни політики щодо Росії. Їхній однопартієць, міністр оборони країни, рішуче відкинув ці заклики.

Китай звинуватив НАТО у "дискредитації та перекладанні провини", а північнокорейські дипломати в Нью-Йорку відмовилась приймати пропозицію Дональда Трампа про відновлення діалогу. Не поспішає досягати угоди з президентом США і Іран.

Все важливе і цікаве за середу, 11 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Європейські лідери в Одесі

Сьогодні в Одесі пройшов четвертий саміт Україна – Південно-Східна Європа.

У ньому взяли участь президенти Молдови, Чорногорії,, а також прем’єр-міністри Болгарії, Хорватії, Грецької Республіки.

Крім того, у заході взяли участь голова парламенту Албанії, перший заступник голови уряду та міністр охорони довкілля й просторового планування Північної Македонії, а також віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії.

Серед учасників були також новий президент Румунії та президент Сербії, який вперше за роки правління відвідав Україну.

На порядку денному саміту були питання регіональної безпеки, стійкості до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетичної безпеки, розмінування, післявоєнної відбудови, реабілітації, оздоровлення та підтримки військовослужбовців, дітей і ветеранів.

Під час виступу на саміті президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до більш рішучих санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го санкційного пакета.

"Стеля" у 45 доларів на нафту краща, ніж 60, це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві", – сказав він.

А проросійський президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність його країни взяти участь у відновленні одно-двох українських регіонів.

Учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа ухвалили декларацію, у якій підтвердили європейські та євроатлантичні прагнення Києва та держав регіону.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку євроатлантичних прагнень партнерів регіону. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", – ідеться в декларації.

Учасники саміту також погодились з тим, що ані Росія, ні жодна інша держава поза НАТО "не має права вето на розширення Альянсу".

"Ми також повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та самостійно визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання", – зазначили лідери.

"Голоси слабкості" з Німеччині

У Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією (СДПН) – він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

"Мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус рішуче відкинув заклики провідних однопартійців до зміни політики щодо Росії.

"Цей документ є запереченням реальності. Він зловживає бажанням народу нашої країни покласти край жахливій війні в Україні ", – сказав Пісторіус.

Міністр чітко дав зрозуміти, що поділяє прагнення до миру. Водночас він нагадав, що глава Росії Владімір Путін ігнорує пропозиції України про беззастережне припинення вогню.

"Він зриває переговори. А коли все-таки веде їх, то одночасно бомбить міста в Україні зі ще більшою силою і жорстокістю", – зазначив Пісторіус.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також відкинув "маніфест" і заявив про єдність його коаліційного уряду, куди входить Соціал-демократична партія.

Загрози для Європи

Китай звинуватив НАТО у "дискредитації та перекладанні провини", а північнокорейські дипломати в Нью-Йорку відмовилась приймати пропозицію Дональда Трампа про відновлення діалогу.

Фінляндія викликала представника РФ через ймовірне порушення повітряного простору, а у Швеції сталася серія потужних DDoS-атак, зокрема проти суспільного мовника.

В Естонії засудили до в'язниці обвинувачену у держзраді росіянку, а у Польщі затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Данія схвалила розміщення американських військових баз на своїй території, а Латвія отримає від Швеції 18 самохідних артилерійських установок Archer.

У парламенті Швейцарії підтримали послаблення контролю за експортом зброї.

Уряд Туска встояв

Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.

Перед голосуванням за вотум довіри уряду скандальний польський євродепутат Гжегож Браун знищив виставку в Сеймі, присвячену рівності та толерантності.

А ще слід додати, що Україна та Польща взаємно дозволили проведення ексгумаційних робіт.

Маск зупинив війну з Трампом

Американський мільярдер Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента США Дональда Трампа.

"Я шкодую про деякі свої дописи щодо президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", – написав він у соцмережі Х.

За даними видання The Wall Street Journal, після заочної перепалки Маску телефонували віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, які закликали покласти край ворожнечі.

Американський президент вже не виключає примирення з Маском.

Дональд Трамп заявив, що "міг би" залагодити стосунки зі своїм колишнім другом, але потенційне примирення не є для нього пріоритетом.

Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Торговельна війна Трампа

Американський президент Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд США дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".

"Велика й важлива перемога для США", – наголосив президент Сполучених Штатів у соцмережі Truth Social.

Федеральний апеляційний суд США 10 червня дозволив Трампу тимчасово зберегти чинність його наймасштабніших тарифів, поки триває розгляд справи щодо того, чи перевищив він свої повноваження, запровадивши їх.

Нагадаємо, 28 травня колегія суддів Міжнародного торгового суду США постановила, що відповідно до Конституції США лише Конгрес, а не президент, має право запроваджувати податки та мита.

Суд визнав, що Трамп перевищив свої повноваження, посилаючись на IEEPA – закон, який призначений для реагування на "незвичайні та надзвичайні" загрози під час національних надзвичайних ситуацій.

Тим часом США та Китай, за даними Reuters, домовилися про рамкову торговельну угоду.

Після двох днів переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив журналістам, що рамкова угода "додає змісту" до домовленості, досягнутої минулого місяця в Женеві, щодо зниження взаємних тарифів, які сягнули руйнівних трицифрових значень.

За його словами, нова домовленість у Лондоні передбачає скасування китайських обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів.

Він зазначив, що тепер обидві сторони представлять угоду своїм лідерам для затвердження.

Сторони мають час до 10 серпня, аби узгодити повноцінну угоду.

Щодо Близького Сходу

У президента США Дональда Трампа розкритикували Британію, Норвегію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію за санкції проти Ізраїлю.

За даними Axios, Трамп сказав прем'єру Ізраїлю, що не хоче воєнних дій проти Ірану, а також зізнався, що "дедалі менше впевнений" щодо ядерної угоди з Іраном.

Тим часом, Сполучені Штати, як повідомляє Reuters, відмовляють держави від участі в конференції ООН щодо утворення Палестини.

Деталі щодо стрілянини в Австрії

Вдома у підозрюваного у масовому вбивстві в австрійській школі знайшли саморобну бомбу і прощальне відео, яке злочинець надіслав своїй матері.

Вчора ввечері сотні людей запалили свічки у центрі австрійського міста Грац, де сталася стрілянина. В Австрії заговорили про заборону на носіння зброї.

Заворушення у Північній Ірландії

У Північній Ірландії другу добу тривають заворушення через справу про зґвалтування. Під час заворушень у ніч на середу заарештували п'ятьох людей.

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