Статус украинцев в ЕС, ДТП с детьми во Франции, реакция на удары по Ирану: новости дня

У центрі уваги п’ятниці 13-го – ескалація на Близькому Сході і реакція на неї країн Заходу.

Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року, а у Чехії фаворит виборчих симпатій виступив проти підтримки українських біженців.

З Франції надійшла сумна новина – розбився автобус з українцями.

У Будапешті втретє заборонили ЛГБТ-акцію, прикрившись турботою про дітей, а у Грузії заарештували ще одного лідера опозиції.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 13 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Волкер про шлях до припинення вогню

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що досягнення миру з Росією наразі малоймовірне, але припинення вогню можливе за умови посиленого фінансового тиску на Кремль.

Він наголосив на важливості якнайшвидшого посилення української обороноздатності, адже Росія намагається перегрупуватися і зміцнити свої позиції.

За його словами, США повинні забезпечити стабільне постачання зброї Україні, навіть на платній основі, без додаткового навантаження на американських платників податків. У цьому, підкреслив дипломат, ключову роль може відіграти Дональд Трамп.

Волкер також зазначив, що угода з Україною про надра змінить наратив у США: замість того, щоб говорити про Україну як об’єкт благодійності, показати, що вона може "відпрацювати" допомогу і в майбутньому компенсувати її.

"Адміністрація Байдена витрачала кошти платників податків без стратегії, що викликало обурення республіканців. Тепер з’являється аргумент, що у нас є план і є спосіб, як Україна зможе повернути ці гроші", – пояснив Волкер.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує відходу США від підтримки Європи та України, а у Конгресі главу Пентагону Піта Гегсета назвали "ганьбою" для США і закликали "забиратися до біса".

Зміна ролі України

У Європі визнають зміну ролі України.

Зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що за останні два роки роль України в європейській безпеці перетворилася з об’єкта підтримки на рівноправного стратегічного партнера.

А Естонія доставила Україні чергову партію артилерійських боєприпасів.

"Безпека України – це європейська та трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися і досягти справедливого, тривалого миру", – повідомляють в естонському Міноборони.

Балтія готується до оборони

Країни Балтії домовилися розробити спільні плани масової евакуації жителів.

Президент Естонії затвердив вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін, у Литві обговорюють потребу залучення жінок до оборони, а в Латвії заборонили громадянам РФ та Білорусі працювати на об'єктах критичної інфраструктури.

Польща заявила, що Росія знову порушила повітряний простір над Балтією.

Мільярд від росактивів

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.

Залучені кошти спрямують на ключові видатки державного бюджету.

Захист українців в ЄС ще на рік

Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Після завершення тимчасового захисту громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.

Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей, таких як переклад, повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" у Раді ЄС.

Віцепрем'єр Олексій Чернишов повідомив, що Україна буде готова добровільно повернути частину або більшість українців, як тільки закінчиться війна і настане стабільний мир.

"Ми готуємо спеціальні центри в столицях країн ЄС, які називатимуться хабами єдності, і які надаватимуть фахові послуги як для тих українців, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру", – проінформував Чернишов.

А у Чехії фаворит виборчих симпатій виступив проти підтримки українських біженців.

ДТП з підлітками у Франції

Чотири людини загинули і одинадцять отримали серйозні травми в п'ятницю в аварії за участю автобуса, що перевозив громадян України на автомагістралі A81 у французькому департаменті Сарт.

В автобусі перебували як дорослі, так і підлітки з України.

Пізніше стало відомо, що загинули четверо дорослих: троє жінок і один чоловік.

Удар Ізраїлю по Ірану і реакція США

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Після повідомлень про удари низка авіаліній змінила маршрути та скасувала авіарейси. Літак президента Польщі Анджея Дуди із Сінгапуру змінив маршрут.

Іран закрив повітряний простір.

Аеропорт Тель-Авіва зупинив роботу на невизначений час, а ППО Ізраїлю у найвищому режимі готовності, очікуючи помсти Ірану. Ізраїльська El Al Airlines призупинила всі польоти з і до Ізраїлю.

За даним Axios, у Ізраїлі кажуть, що отримали від США зелене світло на удари по Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав удари Ізраїлю по Ірану "відмінними".

Американський президент підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь. Як повідомляє AP, Сполучені Штати перекидають військові сили на Близький Схід.

"Іран не повинен мати ядерної бомби, і ми сподіваємося знову повернутись за стіл переговорів… Є кілька осіб з керівництва, які вже не повернуться", – сказав Трамп.

Він закликав Іран укласти ядерну угоду.

"Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, доки ще не все втрачено, і врятувати те, що колись було відомо як Іранська імперія. Досить смертей, досить руйнувань", – написав у своїй соцмережі Truth Social президент Сполучених Штатів.

Удари Ізраїлю по Ірану викликали в американських розвідувальних колах підозри, що вони можуть бути підштовхуванням до зміни іранського режиму, повідомляє телеканал CNN.

Реакція Європи на удар Ізраїлю

Лідери Євросоюзу закликали до деескалації і дипломатичного врегулювання на Близькому Сході.

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції під час спільної телефонної розмови у пʼятницю обговорили останні ізраїльські удари по Ірану та закликали до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав повідомлення про ізраїльські удари "такими, що викликають стурбованість".

За даними The Telegraph, Британія не планує захищати Ізраїль від можливих ударів Ірану у відповідь. Однак, додають джерела, ситуація може змінитись.

У Німеччині посилили охорону ізраїльських об’єктів після атаки на Іран.

У Норвегії вважають, що удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід.

Туреччина різко розкритикувала Ізраїль за удари по Ірану.

"Ми рішуче засуджуємо цю незаконну атаку. Вона не має жодної легітимності чи виправдання – це акт варварської агресії. Увесь світ має дослухатися до попереджень нашого президента щодо наслідків геноцидної політики уряду Нетаньягу" – йдеться у заяві керівної в Туреччині Партії справедливості та розвитку (ПСР).

А Нідерланди і Швеція, як повідомляє агентство Bloomberg, наполягають на санкціях ЄС проти міністрів з Ізраїлю у зв'язку з війною в Газі.

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