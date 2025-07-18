Пакет "сильных" санкций ЕС, соглашение о дронах с США, 20 евро за въезд в Шенген: новости дня

У центрі уваги п’ятниці, безумовно, – ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який блокували Словаччина і Мальта. Кая Каллас назвала цю порцію обмежень однією з найпотужніших. 18 пакет санкцій Євросоюзу навіть розкритикував Китай.

Литва закликала США завдати нищівного санкційного удару по Росії: "час для ідеального шторму настав". Тим часом Трамп, за даними Financial Times, підвищує ставки в торговельній війні з ЄС.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 18 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Пакет "сильних" санкцій ЄС

Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

А пізніше Рада ЄС остаточно схвалила один із "найжорстокіших" пакетів санкцій проти Росії.

У Словаччині кажуть про "певну домовленість", через яку припинили блокування санкцій.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро натякнув на вирішальну роль Парижа у погодженні нових санкцій.

"Франція зіграла вирішальну роль. Разом із США ми примусимо Владіміра Путіна до припинення вогню", – зазначив він.

Барро назвав 18-й санкційний пакет "безпрецедентним" і зауважив, що йдеться про заходи і проти Росії, і проти країн, які її підтримують.

У Китаї розкритикували ЄС за санкції проти компаній країни через співпрацю з РФ.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з найпотужніших з усіх, застосованих проти Росії.

"Ми ще більше обрізаємо бюджет Кремля на фінансування війни, включивши у списки ще 105 суден "тіньового флоту" і тих, хто їм сприяє, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. "Північний потік" буде під забороною. Це також нижча цінова стеля на нафту", – розповіла Кая Каллас.

За її словами, санкційний пакет забезпечить додатковий тиск на російський ВПК, китайські банки, які допомагають РФ обходити санкції, та створить додаткові перешкоди для імпорту до Росії компонентів, що використовуються у військових БПЛА.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що наразі стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС складатиме 47,6 долара.

Британія разом з ЄС знижує "стелю цін" на російську нафту.

Більше деталей про новий пакет санкцій – у новині.

Огляд Естонії щодо стану РФ

На щотижневому брифінгу Міністерства оборони Естонії голова військової поліції країни Тоомас Велі повідомив, що ситуація в Росії стає все більш складною як в економічному, так і у внутрішньополітичному плані.

"Я хотів би звернути увагу на те, що в російській економіці зараз відбуваються процеси, які, за словами навіть проурядових коментаторів, починають даватися взнаки: санкції починають боліти, державний бюджет рухається до дефіциту, а жирні резерви країни практично вичерпані", – сказав він.

За словами військового, за останні два роки в економіці Росії "не було розпочато жодних нових проєктів у сфері нерухомості, а малі підприємства тихо банкрутують".

"На Московській фондовій біржі зараз спостерігається відносно висока паніка. Інфляція почала зростати, попри зусилля російського центрального банку утримати її під контролем", – сказав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав США задати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує.

"ЄС проклав шлях. Тепер настав час для ідеального шторму – Сенат США має проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії, що накладає нищівний тягар на російську економіку і тих, хто підживлює російську загарбницьку війну", – повідомив він.

Тим часом, за даними Financial Times, президент США Дональд Трамп підвищує ставки в торговельній війні з ЄС.

Щодо санкцій слід додати, що Естонія наклала санкції на ще 19 посадовців Грузії.

Угода про дрони з США

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна та США ведуть детальні переговори щодо угоди про американські інвестиції у виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні.

"Ми плануємо підписати "угоду про безпілотники" зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників", – сказала вона.

Крім того, Румунія та Україна, за даними ЗМІ, ведуть переговори про спільне виробництво дронів.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall також веде переговори з Румунією щодо створення спільного підприємства.

А президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Францією щодо підготовки на винищувачах Mirage більшої кількості українських пілотів – паралельно з тими, які вже навчаються.

До речі, наступне засідання у форматі "Рамштайн" (Контактна групи з оборони України) відбудеться у понеділок, 21 липня.

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

Стефанішина і євроінтеграція

Ольга Стефанішина в першому після звільнення з посади віцепрем’єрки інтерв'ю "Європейській правді" підтвердила, що на 18 липня готувалося відкриття першого кластера перемовин про вступ України в ЄС.

"Ця історія, думаю, посприяла тому, що президент остаточно ухвалив рішення, що за умов, коли немає цього політичного елемента всередині ЄС, варто переспрямувати мої зусилля на напрямок США", – пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США. Очікується, що Стефанішина повинна обійняти посаду посла України в Вашингтоні.

За її словами, президент очікує від неї підсилення кількох напрямків.

"Перше – це втілення так званої мінеральної угоди. Друге – це організація механізму закупівлі американської зброї", – зазначила Стефанішина.

"Безумовно, це не всі задачі. Безумовно, буде питання НАТО, буде взаємодія з Конгресом тощо", – додала Стефанішина.

Вона також повідомила, що завдання української влади в процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року не змінилося.

"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року", – сказала вона.

Стефанішина не вважає, що ситуація, пов'язана з Угорщиною, яка блокує євроінтеграцію України, – це щось, що їй "не вдалося" на посаді.

"Для нас був дуже корисний досвід "входження в стратосферу" Євросоюзу, коли всі в ЄС врешті-решт зрозуміли: "О, то українці вже тут, вони реально стають частиною Європейського Союзу". Ось тоді ми почали отримувати найбільші удари саме від країн-сусідів", – зазначила вона.

Нагадаємо, навесні наступного року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. На тлі виборів Орбан будує для себе імідж захисника угорців України, а Україні створює імідж "держави-ворога угорської нації".

В ефірі радіо Kossuth угорський прем’єр почав лякати угорців, що 20-25% бюджету ЄС відійдуть Україні.

"Цей бюджет має лише одну мету: хитро і приховано прийняти Україну до Європейського Союзу", – сказав Орбан, який вважає, що з українцями слід встановлювати відносини співпраці, а не членства.

Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що Україна вступить в ЄС до 2034 року.

А ще радник Орбана заявив, що Україну "не просили воювати" з Росією від імені Угорщини.

Кібератаки РФ

Британія звинуватила російську військову розвідку у кібершпигунстві проти Заходу.

НАТО засудив кібератаки Росії та підтвердив готовність до колективної відповіді.

У п’ятницю Альянс висловив солідарність із Естонією, Францією, Великою Британією, США, Німеччиною та Чехією, які раніше публічно звинуватили російське ГРУ та підконтрольне йому хакерське угруповання APT 28 у атаках проти членів НАТО, України та інших країн.

А у прокуратурі Нідерландів відключили інтернет через вразливість ІТ-системи.

Щодо питань міграції в ЄС

У квітні в ЄС третій місяць поспіль зменшувалась кількість клопотань про притулок.

Але в Євросоюзі не зупиняються на досягнутому.

Міністри внутрішніх справ шести країн ЄС домовилися про жорсткіші правила притулку та депортації.

А Рада ЄС сьогодні остаточно схвалила розгортання нової системи в'їзду в Євросоюз.

EES буде в цифровому вигляді реєструвати в'їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не є членами ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

"Надійний захист наших зовнішніх кордонів є життєво важливим для Європейського Союзу", – сказав Кааре Дибвад Бек, міністр з питань імміграції та інтеграції Данії, яка головує в Раді ЄС.

Крім того, у ЄС пропонують потроїти збір за вʼїзд для іноземців – до 20 євро.

Політика Трампа

У Раді Європи кажуть, що дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям.

У Трампа американським дипломатам заборонили висловлювати думки щодо виборів за кордоном.

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