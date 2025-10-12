Новая система въезда в ЕС, два разговора Трамп-Зеленский, скандал в Чехии: новости выходных

Зеленський двічі за два дні говорив з Трампом, а також поговорив з Макроном. Axios пише, що обговорювали і ракети Tomahawk. У Кремлі занепокоєні, але не вважають, що ці далекобійні ракети можуть змінити ситуацію на фронтах.

В Естонії побачили певне збільшення російського підрозділу поряд з їхнім кордоном. Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил Білорусі.

У Києві відкрили оборонний кластер для компаній з Нідерландів. Британія та Україна створять групу для координації проєктів у сфері технологій для поля бою.

Все важливе і цікаве за вихідні, 11 та 12 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Дві розмови Зеленський-Трамп

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у суботу говорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом про його успіх у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході і останні удари РФ по українській енергетиці.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", – підкреслив він.

За даними Axios, президенти говорили про ракети Tomahawk.

В Москві заявили, що тема "Томагавків" викликає "серйозне занепокоєння".

При цьому речник Кремля Дмитрій Пєсков стверджує, що ця зброя "не може змінити стан справ на фронтах".

Він сказав, що зараз драматичний момент, оскільки з усіх боків "нагнітається напруженість".

Крім того, як пише Financial Times, Сполучені Штати вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських НПЗ.

А сьогодні вдень український президент повідомив, що мав другу за два дні розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", – написав Зеленський.

Він повідомив, що у розмові обговорили "захист життя в нашій країні та посилення" – і щодо ППО, і щодо стійкості, і щодо далекобійності.

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – написав Зеленський.

Розмова з Макроном і зміна фокусу

Після першої розмови з Трампом Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Український президент поінформував Макрона про першочергові потреби України, передусім щодо ППО.

Він підкреслив, що російські удари по Україні стали більш підлими.

"Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", – повідомив президент, маючи на увазі ініціативу закупівлі державами НАТО зброї у США для України.

Також лідери скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. "Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", – підкреслив президент.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія нестиме відповідальність, якщо продовжить відмовлятися від мирних переговорів щодо України.

Володимир Зеленський у неділю у своїх соцмережах закликав спільноту до тиску на РФ паралельно із процесом встановлення миру на Близькому Сході.

Він підкреслив, що Росія дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, аби забезпечити мир на Близькому Сході.

До речі, президент США Дональд Трамп відвідає Ізраїль та Єгипет, щоб відзначити історичну мирну угоду.

Слід також додати, що Україна закликає світ визнати дії РФ та "Росатому" на ЗАЕС незаконними і небезпечними.

Щодо допомоги Україні і співпраці

Британія та Україна створять групу для координації проєктів у сфері технологій для поля бою.

У Києві відкрили оборонний кластер для компаній з Нідерландів.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Одеси в неділю обговорив реалізацію пакета підтримки на суму 400 млн євро для зміцнення морської безпеки України.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив збір підписів проти "воєнного плану Брюсселя" щодо підтримки України.

Підозріла активність РФ на Балтії

У п'ятницю ввечері, 10 жовтня, Естонія закрила дорогу, що проходить територією РФ, через активність військових.

Мова йде про дорогу через так званий "чобіт Саатсе" – російську територію, яка врізається у територію Естонії.

Прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай, військовий підрозділ.

Міністр закордоннихх справ Естонії Маргус Тсахкна назвав перебільшеними повідомлення про напружену ситуацію на кордоні з Росією, що поширились у мережі після закриття відрізка дороги, що проходить російською територією у районі села Саатсе.

"Нинішня ситуація є історичною аномалією. Щоб було зрозуміло: на кордоні не відбувається нічого надзвичайного. Росіяни діють дещо більш впевнено і помітно, ніж раніше, але ситуація залишається під контролем", – написав Тсахкна.

Також він відзначив, що новий уряд Німеччини змінив безпекову політику Європи.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни. Нагадаємо, що Білорусь разом з Росією утворюють так звану союзну державу.

До речі, Польща фіксує зростання кількості кібератак на критичну інфраструктуру.

Перепризначення прем’єра Франції

Французький президент Емманюель Макрон перепризначив Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

"У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх", – сказав Лекорню.

За його словами, він ставить перед собою "чітке завдання", маючи на увазі термін подання бюджету.

Себастьєн Лекорню заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.

"Необхідно покласти край цій політичній кризі, яка викликає роздратування французів, і цій нестабільності, яка завдає шкоди іміджу Франції та її інтересам", – підкреслив він.

Нова система вʼїзду в ЄС

ЄС у неділю почав впроваджувати нову систему в’їзду.

Зокрема, з сьогоднішнього дня на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

Різне щодо США

США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю.

Крім того, президент Трамп пригрозив Китаю введенням експортного контролю на деталі для Boeing.

Китай закликав Сполучені Штати відмовитися від погроз щодо мит і продовжити переговори.

Президент США Дональд Трамп пройшов медогляд і "молодший серцем на 14 років" – висновок лікарів.

Білий дім скоротив понад 4 тисячі співробітників під час шатдауну.

Решта новин

У Чехії скандал через расистські й ксенофобні публікації кандидата на пост глави МЗС.

Міноборони Фінляндії помилково розкрило журналістам секретну інформацію.

У Нідерландах лідер ультраправих Вілдерс призупинив передвиборчу кампанію після погроз.

Троє людей отримали поранення у стрілянині в центральній Німеччині.