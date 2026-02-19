Арест в семье короля, помощь украинцам в Польше, новые угрозы Орбана: новости дня

В Єврокомісії наголошують, що Росія не готова до миру, а європейські розвідки сумніваються в припиненні війни цього року.

Трамп продовжив на рік деякі санкції США проти РФ, а уряд Швеції схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні.

В Угорщині пригрозили припинити постачання електрики та газу Україні, а чеський спікер парламенту Томіо Окамура звинуватив українців у зниженні зарплат.

Все важливе і цікаве за четвер, 19 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

ЄС: "Росія не готова до миру"

У Єврокомісії наголошують, що Росія не демонструє волі для встановлення миру в Україні.

"Ми бачимо, що Росія продовжує свої невпинні атаки на Україну. Це свідчить про те, що Росія не готова до миру", – підкреслив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Він пояснив, що у ЄС досі "не бачать відчутних ознак того, що Росія серйозно залучена до мирного процесу".

Reuters пише, що у європейських розвідках сумніваються в припиненні війни РФ проти України цьогоріч.

Тим часом президент Дональд Трамп продовжив на рік деякі санкції США проти РФ через її агресію проти України.

Великий пакет допомоги зі Швеції

Уряд Швеції у четвер, 19 лютого, схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні вартістю 1,2 млрд євро.

Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.

Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.

Решта – понад 280 млн євро – будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Гуманітарна допомога Україні з ЄС

Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українцям.

Документ передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Крім того, підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

Франція надасть понад 70 млн євро грантової фінансової підтримки Україні.

Європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна", що енергетична допомога від ЄС допомогла забезпечити світлом приблизно 9 млн українців, що еквівалентно населенню Австрії.

За її словами, з ЄС в Україну доставили понад 11 тисяч генераторів, великих і малих, і близько тисячі – лише за останній місяць.

Також Лябіб зазначила, що ЄС допоміг евакуювати 5 тисяч важкопоранених українців на лікування у 22 країни.

Різне щодо України

У столиці Фінляндії піднімуть українські прапори до 4-ї річниці повномасштабної війни.

Молдова і Україна розслідують наміри РФ вбити українських публічних осіб.

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив державної нагороди соратника Януковича – ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Українець на BMW врізався у кортеж прем’єр-міністра Чорногорії.

Нові погрози Орбана

В Європейському Союзі заявили, що не підштовхують, не тиснуть і не встановлюють Україні жодних часових рамок для поновлення транзиту російської нафти через "Дружбу".

"Щодо відновлення Україною нафтопроводу "Дружба", я хочу дуже чітко заявити, що ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами влади України, щоб отримати роз'яснення щодо термінів ремонту", – заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Тим часом в Угорщині пригрозили припинити постачання електрики та газу Україні, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

"Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід "Дружба" на підставі неправдивих аргументів", – заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

За словами президента Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайла Гончара, угорський прем'єр Віктор Орбан, незважаючи на можливості купівлі нафти за ринковою ціною у інших постачальників, хоче саме російську нафту і саме по "Дружбі".

Нафтопровід, який пролягає територією України, дозволяє Орбану отримувати російську нафту "по спеціальній ціні для слуг Кремля". Транспортування цієї нафти морем через Хорватію "зʼїсть" майже усю знижку від Путіна на сировину.

"А в Орбана вже вибори у квітні. Непевно почувається і Фіцо під тиском опозиції. Звідси і старі платівки з Будапешта і Братислави під диригуванням з Москви – "в усьому винна Україна", "Україна перервала транзит", – пише автор колонки.

Угорщина готується до парламентських виборів, які заплановані на 12 квітня 2026 року.

До речі, партія "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана поширює передвиборчий ролик, у якому угорців страчують на війні, в яку Будапешт нібито втягує ЄС.

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що цим відеороликом партія Орбана "перейшла всі межі". Він закликав "Фідес" видалити відео та попросити вибачення перед громадянами Угорщини.

"Те, що зараз зробив Орбан та його партія, зневажає найосновніші людські та моральні норми. Грати з дітьми, стратами, нагнітанням страху – це не політика, це бездушне маніпулювання! Це огидно, непростимо і глибоко обурливо. Немає виправдання тому, щоб за допомогою зображень невинних дітей і жахливих сцен страти сіяти страх у всій країні", – написав політик.

Тим часом лідер антиукраїнської партії Чехії Томіо Окамура заявив, що через українців сталось зниження зарплат.

Бойкот Паралімпійських ігор

Уряд Італії виступив категорично проти росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді.

Прем'єрка Литви бойкотує Паралімпійські ігри через участь росіян і білорусів.

Тиск США на НАТО

Politico пише, що Сполучені Штати тиснуть на союзників по НАТО і наполягають, щоб Україна і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону не брали формальної участі в щорічному саміті Альянсу, який у липні відбудеться в Анкарі.

Як зазначили виданню дипломати, США тиснуть на союзників, щоб не запрошувати Україну, Австралію, Нову Зеландію, Японію і Південну Корею на офіційні засідання під час липневого саміту в Анкарі.

Водночас ці країни все ж можуть бути запрошені на супутні заходи. Частково це обґрунтовують прагненням зменшити кількість зустрічей у межах саміту.

Крім того, за даними Politico, США тиснуть на НАТО, щоб блок скоротив свої закордонні операції у двох країнах – зокрема, ключову місію в Іраку та миротворчі операції в Косові.

Нагадаємо, в Європі похитнулася впевненість у надійності США як союзника.

Через це, як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розкритикував європейських лідерів за те, що вони занадто багато говорять про ядерну зброю.

"Щодо ядерного стримування, я справді не розумію, чому європейські лідери так багато говорять. Це нерозумно. Будь ласка, тримайте язик за зубами", – написав Франкен у X.

Ризик ескалації між США і Іраном

Президент США Дональд Трамп обіцяє рішення щодо Ірану протягом 10 днів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав поляків в Ірані негайно виїздити.

За даними Spiegel, Німеччина вже скоротила військову присутність в Іраку до мінімуму через ризик військової ескалації між США та Іраном.

Тим часом Євросоюз остаточно затвердив внесення Корпусу вартових Ісламської революції до списку терористів.

Данія затримала контейнеровоз під прапором Ірану через проблеми з реєстрацією.

Перше засідання Ради миру

Перше засідання Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа відбулося 19 лютого у Вашингтоні. За його результатами, Трамп оголосив про внесок понад 7 млрд доларів на відновлення сектору Гази та анонсував "нагляд" за Організацією Об’єднаних Націй.

За словами американського президента, Індонезія, Марокко, Албанія, Косово та Казахстан виділять військових та поліцію для стабілізації ситуації в Газі.

У Франції здивувались рішенню Єврокомісії відвідати зустріч Ради миру.

Арешт брата короля Британії

У Британії заарештували брата короля. Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Він повернув Норвегії вручений йому державний орден.

Король Британії Чарльз III сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із "занепокоєнням", а також висловив сподівання на справедливий процес.

Решта новин

У США перефарбують президентський літак згідно з побажаннями Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час прочитання своєї промови на Раді миру йому здалося, що Норвегія оголосила про надання йому Нобелівської премії миру.