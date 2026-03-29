Требования Трампа к НАТО, делегация России в США, Фицо угрожает Украине: новости выходных

Трамп натякнув, що США можуть відмовитись від захисту союзників по НАТО, Рубіо бурхливо посперечався з Каллас, а російська делегація гуляла Капітолієм.

На передвиборчому мітингу у місті Дьєр Орбан зіткнувся з рекордним числом контрдемонстрантів і зірвався на крик, а Фіцо погрожує блокуванням санкцій через "Дружбу".

Молдова вперше перейшла на літній час cинхронізовано з ЄС та Україною.

Все важливе і цікаве за вихідні, 28 та 29 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Зеленський про гарантії США

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення від держсекретаря США Марко Рубіо у брехні. Нагадаємо, Рубіо назвав брехнею заяву українського президента про те, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки лише за умови її виходу з Донецької та Луганської областей.

"Більшу частину айсберга не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто", – прокоментував слова держсекретаря США президент України у суботу.

За його словами, всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те… "що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу".

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за те, що Європа взяла на себе більше відповідальності за проведення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Також Зеленський повідомив, що США поки не перенаправляли зброю для України на Близький Схід.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що його країна перевірить, чи зброя, оплачена країнами НАТО для української армії, дійсно потрапляє за призначенням.

У Фінляндії у неділю вдень впали два невідомих дрони. Припускають, що це українські дрони.

Згодом Повітряні сили Фінляндії повідомили, що ідентифікували український дрон як Ан-196 "Лютий".

Нагадаємо, під час серії останніх атак України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

США і Росія

Державний секретар США Марко Рубіо, за даними Axios, різко відповів топ-дипломатці ЄС Каї Каллас, яка запитала про жорсткі дії проти Росії.

Зазначається, що через це запитання Рубіо був помітно роздратованим. "Ми робимо все, що в наших силах, щоб припинити війну. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще, то вперед. Ми відступимо", – відрізав він, підвищивши голос.

А 26 березня Анна Пауліна Луна опублікувала у соцмережі Х світлини, на яких також фігурують законодавці Елай Крейн, Деррік Ван Орден і Енді Оглз. Вони зустрілися з російською делегацією, до якої входив В’ячеслав Ніконов, онук В’ячеслава Молотова, а також кілька членів комітету з міжнародних справ Державної думи Росії.

Вони сфотографувалися біля Інститут миру Сполучених Штатів, названого на честь Трампа, та були помічені під час прогулянки залом статуй Капітолію.

Кілька членів Конгресу розкритикували сам факт проведення цієї зустрічі.

"Цей "візит" відкрив двері для масштабної загрози безпеці для спікера, для нашого Конгресу та для самої демократії", – написав член Палати представників від Демократичної партії Майк Квіглі у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Депутати Європарламенту закликали ЄС не допустити участі Росії у Венеційській бієнале.

Трамп і союзники

Газета The Washington Post повідомляє, що Пентагон готується до кількатижневих наземних операцій в Ірані.

До речі, за даними видання The New York Post, президент США Дональд Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь.

А ще Трамп дав зрозуміти у п’ятницю, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

У своїх заявах Трамп посилив свою словесну атаку на Альянс на тлі його розчарування тим, що європейські лідери не зробили істотного внеску у його війну проти Ірану.

"Чому ми маємо бути поруч з ними? Якщо вони не поруч з нами", – заявив президент США.

Крім того, як пише видання The Telegraph, Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО з метою покарання членів Альянсу, які не виконують вимоги щодо фінансування.

Латвія, Естонія та Литва заявили, що нещодавні інциденти із падінням українських дронів на їхній території свідчать про важливість подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

Передвиборча Угорщина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на передвиборчому мітингу у місті Дьєр у п’ятницю зіткнувся з рекордним числом контрдемонстрантів і зірвався на крик.

Велика кількість свисту та вигуків змусила Віктора Орбана змінити звичний тон виступу. Замість традиційно спокійного викладу пропагандистських тез, прем’єр кілька разів зривався на крик, що нагадувало, за оцінкою видання HVG, "перелякане верещання", а не рішучі дії.

Тим часом уряд Угорщини оприлюднив відеофрагмент з допиту колишнього IT-фахівця опозиційної партії "Тиса" та заявив, що допитаний зізнався у спробі вербування Україною, хоча цього не було на записі.

Орбан за два тижні до парламентських виборів виступив із закликом до угорців підтримати національну петицію, яка "відкидає вимоги президента Зеленського".

"Україна хоче назавжди відрізати Угорщину від російської нафти та газу, які нам легко та дешево доступні. Якщо воля президента Зеленського переможе, то не буде захищених цін на заправках, не буде знижених цін на комунальні послуги з рахунків за газ та електроенергію, і знову почнеться інфляція воєнного часу", – сказано у листі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прирівняв підтримку на парламентських виборах в Угорщині Віктора Орбана до допомоги Росії.

Мер угорського міста Батоньтереньє йде з партії влади і закликає голосувати за опозиційну "Тису", а угорський журналіст Саболч Пані звинуватив спецслужби у шпигуванні за ним.

Різне щодо України

На Рівненщині завершили пошукові роботи, не знайшовши масових поховань поляків.

Норвегія продовжить медичну евакуацію українців до країн Європи до кінця 2027 року.

Решта новин

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Єврокомісії блокуванням санкцій через "Дружбу".

У Чехії затримали четвертого підозрюваного у підпалі збройового складу компанії LPP Holding, яка виготовляє дрони для України.

У суботу у Лондоні десятки тисяч людей виходили на протест проти ультраправих у Лондоні. В Уельсі кандидат ультраправих до парламенту знявся з перегонів через нацистське вітання.

Німецька залізниця торік зазнала збитків на понад 2 млрд євро.

Молдова вперше перейшла на літній час cинхронізовано з ЄС та Україною.

У Британії водій наїхав на групу пішоходів, семеро людей поранені.