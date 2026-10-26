Смена власти в Сербии, диверсанты из РФ в Румынии, Перемышль "накажет" Львов: новости дня

Reuters пише, що нафтопереробні підприємства РФ збільшили виробництво дизпального після угоди зі США. За даними Bloomberg, демократи просять банки Сполучених Штатів зберігати записи щодо експорту дизелю з РФ для розслідування.

Тим часом Україна, за словами Зеленського, вже майже місяць очікує на затвердження постачань від США перехоплювачів.

Багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проведе найбільші навчання за свою історію, а Румунія викрила диверсійну мережу з РФ, причетну до спроби підпалу збройного заводу.

Тарас Качка вважає, що обмеження ЄС для української металургії вдасться подолати цього року.

Все важливе і цікаве за понеділок, 26 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Росія хоче говорити з Європою

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між російськими, українськими та американськими посадовцями.

Видання The Telegraph з посиланням на джерела повідомило, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Зазначається, що очільник Кремля Владімір Путін, ймовірно, вимагатиме, щоб присутність НАТО в Європі була скорочена до рівня 1997 року.

Це потенційно може означати, як пише видання, виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також з Фінляндії.

Політика Трампа щодо Росії

Reuters пише, що нафтопереробні підприємства РФ збільшили виробництво дизпального після угоди зі США.

Джерела в галузі повідомили, що виробництво дизельного пального в Росії в першій половині жовтня знизилося до приблизно 160 000 тонн на добу з 175 000 тонн на добу у вересні. Після затвердження нових експортних квот у середині місяця обсяги виробництва почали зростати до 180 000 тонн на добу.

За даними Bloomberg, демократи просять банки США зберігати записи щодо експорту дизелю з РФ для розслідування.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.

"Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", – наголосив Зеленський.

Співпраця з Молдовою

Молдовський прем’єр-міністр Василе Тофан сьогодні прибув із робочим візитом у Київ.

Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво.

Київ запропонував Кишиневу розширити співпрацю у Коаліції з розмінування, а також в інших форматах співробітництва.

"Маємо й інші робочі формати. Це Міжурядова комісія з торгівельно-економічного співробітництва та "Одеський трикутник", який об'єднує три країни – Молдова, Румунія та Україна", – розповів український прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Український президент Володимир Зеленський також обговорив євроінтеграцію та безпеку з прем’єром Молдови. До речі, він також обговорив з новою президенткою Естонії допомогу українській енергетиці та залізниці.

У понеділок у Молдові заявили про порушення повітряного простору мотопарапланом з України. Українець, що залетів в Молдову, попросив там притулку.

За словами очільника уряду Молдови Тофана, від початку війни в Україні повітряний простір їхньої країни порушили понад 100 разів.

Сьогодні також до української столиці прибув спікер Сейму Литви Юозас Олекас.

Європа готується до викликів

З 26 жовтня по 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проведе наймасштабніші на сьогодні військові навчання з розгортання сил Resolute Reforger 2026.

У понеділок у Німеччині представили нову систему протиповітряної оборони Contra, здатну перехоплювати реактивні дрони.

Як зазначили в німецькій компанії Helsing, Contra – це автономна система, керована штучним інтелектом. Вона призначена для захисту країн від масштабних атак дронів та ракет.

Крім того, за даними видання Financial Times, Німеччина вперше закупить для своєї армії ракети "Барс" українського виробництва.

Протидія впливу Росії

Румунія викрила диверсійну мережу з РФ, причетну до спроби підпалу збройного заводу.

Литва вимагає перевірок, щоб крадене Росією в Україні зерно не вивозилось через ЄС, а Естонія хоче повністю заборонити транзит російського зерна через свої порти.

Зміна влади в Сербії

Республіканська виборча комісія Сербії після обробки даних з майже усіх виборчих дільниць повідомляє, що на дострокових парламентських виборах "Студентський список" набрав 52,65% голосів.

Список "Об’єднана Сербія", сформований навколо Сербської прогресивної партії Александара Вучича, набрав 39,22% голосів.

У Белграді відбулось масове святкування після поразки експрезидента Вучича на виборах.

У партії-переможиці виборів вже заявили, що не планують вводити санкції проти РФ.

Про те, чого слід очікувати після виборів у Сербії та чи спричинить зміна влади в цій країні проблеми для України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запевнив лідерів "Студентського списку" у підтримці з боку Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога на дострокових парламентських виборах у Сербії опозиційного "Студентського списку" відкриває нову сторінку історії країни.

"Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані", – додав Зеленський.

У Європейському Союзі також привітали Сербію з перемогою опозиційного блоку "Студентський список" на дострокових парламентських виборах.

"Двері до ЄС відкриті, і ми готові рухатися вперед разом", – наголосила єврокомісарка з питань розширення Марти Кос.

За її словами, ЄС готовий підтримати новий уряд Сербії на шляху до Євросоюзу.

В Кремлі висловили сподівання на подальшу співпрацю з експрезидентом Александаром Вучичем навіть після його поразки.

Переговори Словаччини з Росією

Слід зауважити, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо особисто підтримав політсилу вже колишнього президента Сербії Александара Вучича. Під час передвиборчої кампанії Фіцо прибув до Сербії і виступив в Новому Саді в підтримку Вучича. Заради цього словацький прем’єр навіть достроково покинув засідання Європейської ради.

Після поразки Вучича на дострокових виборах міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар поїхав до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії та зустрівся з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Підкреслимо, що поїздку до Москви словацькі посадовці планували заздалегідь – ще до того, як були відомі результати виборів.

Словацька та російська делегації обговорювали двосторонні відносини, економічне та енергетичне співробітництво, а також війну в Україні та зусилля щодо якнайшвидшого її припинення.

Словацькі опозиційні політики розкритикували міністра закордонних справ Юрая Бланара, який вирушив до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії.

Як зазначив депутат від партії "Свобода і солідарність" Юрай Крупа, Бланар поїхав до Москви, щоб донести, що Словаччина є поступливою державою, яка представляє інтереси Росії в ЄС.

"Це жахливо, це справді неприємно, бо те, що тут відбувається, є підготовкою до певної колаборації та зради національно-державних інтересів Словаччини. Цього ми, безумовно, не можемо допустити", – заявив він.

Вибори в Болгарії

У Болгарії в другому турі президентських виборів, що пройдуть у неділю, 1 листопада, змагатимуться Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

За результатами опрацювання 98,99% протоколів дільничних виборчих комісій, Йотова набрала 34,699% голосів, а Гюров – 31,984%.

Таким чином, розрив між двома лідерами президентських перегонів становить близько 2,72 відсоткового пункту.

Орбана лобіюють в генсеки ООН?

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

Один зі співробітників Держдепартаменту Сполучених Штатів повідомив, що Росія та Китай нібито підтримують цю ідею, і план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає кумедними повідомлення про можливість висунення кандидатури експрем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Перемишль "покарає" Львів

Депутати міської ради польського Перемишля у понеділок погодилися призупинити співпрацю зі Львовом через нещодавнє рішення Львівської облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії та Романа Шухевича.

Водночас в ухваленій постанові передбачається, що співпраця між містами буде відновлена, якщо Львівська обласна рада остаточно скасує або офіційно відкличе резолюцію, а влада Львова однозначно відмежується від ініціатив, що "прославляють структури, відповідальні за злочини проти цивільного населення".

Сеймик Люблінського воєводства Польщі у понеділок одноголосно схвалив рішення про розірвання партнерства з Львівською областю через рішення обласної ради проголосити 2027-й роком УПА.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року роком УПА і Романа Шухевича.

Решта новин

Представник України при Європейському Союзі Тарас Качка вважає, що обмеження ЄС для української металургії вдасться подолати цього року.

Американський президент Дональд Трамп обурився тим, що не отримав Нобелівську премію миру та заявив, що Норвегія, де буде проходити вручення, перетворилася на країну-смітник. Глава норвезького МЗС Еспен Барт Ейде у відповідь нагадав, що Нобелівський комітет є незалежним.

У Грузії опозиція оголосила про старт нової кампанії протестів.