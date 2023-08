Ще одна країна дає F-16, сумніви Заходу щодо Пригожина, ракети Patriot з Німеччини: новини дня

Дві топ-теми дня – День незалежності України та реакція Заходу на події довкола Пригожина.

Сьогоднішній день був наповнений вітаннями та переговорами. Ще одна країна оголосила про плани передати Україні американські винищувачі. Німеччина відзвітувала про передачу ЗСУ чергової партії військової допомоги. А ще Литва до Дня незалежності України надсилає зброї на 41 млн євро.

У Європі та США впродовж дня закликали не робити швидких висновків довкола Євгенія Пригожина і інциденту з літаком, тож стримано реагували на ситуацію і кажуть, що сумніваються у будь-якій інформації, яку оголошують в РФ.

Також в Євросоюзі є сумніви і стосовно України. Голова комітету ЄС з військових справ засумнівалися в шансах України звільнити всю територію.

Брехня у Європі. У Польщі суд визнав, що партія влади поширювала брехню про безробіття за часів Туска, а прем’єра Британії визнали винним у брехні щодо декларування бізнесу дружини.

Вітання з Європи

З самого ранку 24 серпня європейські лідери почали вітати Україну з Днем незалежності.

Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим. Зокрема, будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту та зовнішньополітичної служби ЄС.

Також у Гаазі в Нідерландах до Дня незалежності України підняли українські прапори.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба до Дня незалежності запустив у Twitter флешмоб, у межах якого його колеги з інших держав по черзі публікують рядки з гімну України. Про те, хто долучився і як він проходив читайте у новині.

Україну зі святом привітали канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, голова Євроради Шарль Мішель, президент Албанії Байрам Бегай, а також президент Польщі.

Президентка Молдови Мая Санду додала до привітання зворушливий відеоролик з піснею "Червона калина" у виконанні дитячого хору. У Британії також підготували музичні вітання для українців до Дня незалежності.

Відеозвернення з нагоди Дня незалежності України також записали прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Україна змінює себе за допомогою ключових реформ і просувається на шляху свого членства у Європейському Союзі. Це майбутнє України, і ми у Європейському Союзі підтримуємо Україну. ЄС – разом з Україною, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно. Слава Україні", – наголосив голова європейської дипломатії Боррель.

Частина лідерів країн Європи особисто взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві.

Президенти Литви та Португалії виступили українською мовою. Окрім них, до українців зверталися прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшіч. Всі вони, крім прем’єра Норвегії, брали участь у вчорашньому III саміті Кримської платформи. Росія пригрозила Боснії за участь у тому саміті, але "не помітила" долучення до нього Сербії.

Винищувачі і не тільки

Не обійшлося у цей день і без подарунків. Литва до Дня незалежності України надсилає пакет військової допомоги на 41 млн євро: боєприпаси, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, генератори, антидронні системи та ін.

Португалія підтвердила готовність взяти участь у підготовці українських пілотів на F-16, а Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16 разом з Нідерландами і Данією. За даними норвезького суспільного мовника NRK, може йтись про п'ять-десять літаків.

До речі, Пентагон планує розпочати підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16 у США вже у вересні.

Крім того, Норвегія передає Україні ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T а ще може прийняти один із наступних раундів переговорів про українську "формулу миру".

Слід також додати, що норвезька поліція передасть Україні списану табельну зброю.

Нові санкції США

Та одне з найперших привітань пролунало від держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"США і надалі стоятимуть поруч з вами і працюватимуть з нашими союзниками і партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення і процвітання", – запевнив Блінкен.

Згодом пресслужба Білого дому оприлюднила заяву президента США з нагоди Дня незалежності України.

За словами Байдена, Сполучені Штати продовжуватимуть роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб підтримати здатність України захистити себе від російської агресії, відстоювати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, успішне і незалежне майбутнє.

Він повідомив, що сьогодні Сполучені Штати оголошують про нові санкції для притягнення до відповідальності причетних до примусового вивезення українських дітей до РФ.

США запровадили санкції проти матері Кадирова, директора "Артеку" та інших.

Сумніви Заходу щодо інциденту в РФ

У Європі та США впродовж дня закликали не робити швидких висновків довкола Євгенія Пригожина і інциденту з літаком, тож стримано реагували на ситуацію і кажуть, що сумніваються у будь-якій інформації, яку оголошують в РФ.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Президент США Джо Байден вранці повідомив, що поки не має достатньо інформації про ситуацію з ватажком групи Вагнера Євгенієм Пригожиним. Але припускає, що за катастрофою літака може стояти президент РФ Владімір Путін: "В Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін".

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт вважає, що за смертю ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, якщо вона підтвердиться, найімовірніше, стоїть президент РФ.

В ЄС не мають можливості перевірити інформацію про авіакатастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в РФ і не хочуть спекулювати щодо наслідків цієї події.

"Наряд чи якась інформація, яка надходить від Росії у ці дні, варта довіри", – сказав представник Єврокомісії Петер Стано.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також застерегла від спекуляцій щодо авіакатастрофи з Пригожиним.

Французький уряд не поспішає робити висновки, за яких обставин міг загинути ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин.

За словами речника уряду Франції Олів'є Верана, існують "обґрунтовані сумніви" щодо "обставин" авіакатастрофи, в якій, як вважають, загинув Пригожин.

Він також погодився зі словами президента США Джо Байдена, що в Росії "мало що відбувається без участі Путіна", сказавши, що "це правда, яку можна встановити".

Джерела Reuters у Сполучених Штатах повідомили, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК "Вагнер", ймовірно, збила ракета "земля-повітря" з території Росії.

Співрозмовники наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.

The New York Times та Associated Press з посиланням на обізнаних співрозмовників пишуть, що західні розвідки вважають ймовірною причиною катастрофи літака з керівником ПВК "Вагнер" вибух на борту.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ймовірна загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не особливо впливає на безпекову ситуацію.

А от у Польщі вважають навпаки. Прем’єр країни боїться, що після смерті Пригожина група Вагнера стане небезпечнішою.

Ввечері Владімір Путін побічно підтвердив загибель Євгенія Пригожина.

"Первинні дані говорять про те, що в літаку знаходилися співробітники компанії "Вагнер", – сказав Путін. Він згадав про Пригожина і говорив про нього вже як про загиблого.

Війна з РФ і переговори

У ЄС засумнівалися в шансах України звільнити всю територію.

Голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер заявив, що Росія здатна ще тривалий час вести війну в Україні.

За словами австрійського генерала, "залишається під питанням, чи можна відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами".

"Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони", – додав Брігер.

На його думку, кількість бригад, наявних у розпорядженні Києва для наступу, "невелика". З іншого боку, зазначив він, у Росії "були місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії".

А президент Франції висловив сподівання, що наступ Збройних сил України зробить можливим переговори з Росією.

На думку глави французької держави, український наступ "поверне всіх за стіл переговорів", але уточнив, що "хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці".

Сенатор Сполучених Штатів від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що українці мають повне моральне право атакувати російську територію своєю зброєю. Раніше Держдеп Сполучених Штатів заявив, що не заохочує і не підтримує атаки безпілотників всередині Росії.

Цікаво, що віцеканцлер Німеччини розкритикував розвідку за помилки щодо війни в Україні.

За його словами, на відміну від спецслужб Великої Британії та США, "інші спецслужби говорили: "це навчання, до найгіршого не дійде", але дійшло до найгіршого". Він уточнив, що має на увазі німецьку BND.

До речі, Німеччина вперше передала Україні ракети до ЗРК Patriot. Але, цього тижня німці передали ЗСУ не тільки ці ракети.

А Фінляндія обговорює виробництво своєї бронетехніки в Україні.

Інше щодо України

У Сенаті США вважають, що вибори в Україні мають відбутися навіть в умовах війни.

Угорщина погрожує самостійно продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Між Україною та Молдовою спростили процедуру перетину кордону для вантажних поїздів.

Решта новин дня

Уряд Німеччини схвалив спрощення зміни гендеру.

Чеська поліція затримала підозрюваного у жорстокому побитті українок.

Пожежа на сході Греції стала найгіршою в історії всього ЄС.

У Польщі суд визнав, що партія влади поширювала брехню про безробіття за часів Туска, а прем’єра Британії визнали винним у брехні щодо декларування бізнесу дружини.

Норвегія полагодить загорожу на кордоні, щоб її олені не паслись у Росії.