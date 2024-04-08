Реакція на "план Трампа" по Україні, Бундесвер захищатиме Литву, іноагенти в Грузії: новини дня
Новини — Понеділок, 8 квітня 2024, 21:15
Вже у червні в Швейцарії може відбутися український Саміт миру, на який Китай хоче затягнути Росію.
Сполучені Штати стурбовані тим, що китайські компанії підтримують РФ у війні проти України, але відзначають деяке покращення у відносинах з Пекіном.
Канцлер Німеччини Шольц наступного тижня їде до Китаю, де також говоритиме про війну в Україні.
Тим часом, "друг Путіна", який очолює угорський уряд, готується до головування у Раді Євросоюзу. Звісно, від нього слід очікувати неприємних сюрпризів.
ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями, а Данія виділить понад 5 млн євро на відбудову енергосектора України.
Все важливе і цікаве за понеділок, 8 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".
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Саміт миру і "план Трампа"
Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16-17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.
Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай, додали співрозмовники агентства. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.
Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією", – додав речник.
Кілька країн наполягали на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі у Швейцарії, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.
Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, під час "саміту миру" у Швейцарії. В іншому разі Пекін погрожує бойкотувати такі зустрічі.
Тим часом, у Трампа назвали фейком повідомлення The Washington Post про "мирний план" зі здачею територій України.
Вплив Китаю
Сполучені Штати стурбовані тим, що китайські компанії підтримують Росію у війні проти України.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну.
"Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР [Китайській Народній Республіці], не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", – сказала вона.
Разом з тим вона вважає, що за рік їхні відносини з Китаєм поліпшилися. Хоча і визнає, що серйозні розбіжності залишаються.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, в межах якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема російської агресії проти України.
В країнах Європи, наприклад в Норвегії, зазначають, що Китай, Росія і Північна Корея становлять значну розвідувальну загрозу.
Швеція висилає китайську журналістку, що прожила в країні майже 20 років.
За висновками шведських спецслужб, жінка більш як 10 років займалася діяльністю, що створює загрози для нацбезпеки Швеції.
Ця журналістка працювала також у низці країн Північної Європи.
Жінка прожила в країні майже 20 років, одружена зі шведом та має в країні родину.
Рішення про депортацію було ухвалене ще восени, а минулого тижня остаточно відхилили апеляцію на нього.
Орбан і євроінтеграція України
Молдова, як і Україна, сподівається почати переговори з ЄС до кінця червня.
Посол Молдови при ЄС Данієла Морар вважає, що її країна рухається до ЄС швидше, ніж країни Західних Балкан.
Вже 1 липня Угорщина очолить Раду Євросоюзу на пів року.
Politico дізналося, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.
Як очікується, Будапешт зосередиться на прагненнях країн Західних Балкан, а не України, вступ якої він погрожує блокувати.
У своїй щорічній промові перед парламентом Угорщини в лютому Орбан зазначив, що головування Угорщини в ЄС збігатиметься з виборами президента США. "Зробимо Європу знову великою! Там MAGA, тут MEGA", – заявив Орбан, натякаючи на своє прихильне ставлення до потенційного кандидата республіканців Дональда Трампа.
Нещодавно, під час візиту у Сараєво, Орбан пообіцяв докласти максимум зусиль під час угорського головування у Раді ЄС для того, щоб наблизити вступ Боснії і Герцеговини до ЄС.
На тему Угорщини додамо, що Україна погодила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.
А щодо вступу Боснії і Герцеговини в НАТО, то генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країна може стати членом НАТО, але за виконання двох умов.
Перша – реформи, друга – те, що членства в НАТО має хотіти народ та політична влада країни.
Минулого року генеральний секретар НАТО висловив стурбованість сепаратистською риторикою в Боснії і Герцеговині, а також іноземним втручанням в країні, зокрема Росії.
Різне щодо допомоги Україні
Представники ключових інституцій Європейського Союзу 8 квітня погодили продовження дії угоди про пільгову торгівлю з Україною, яка містить жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції.
Тепер вони ще мають бути окремо проголосовані європейськими парламентарями.
Так звана ІТ-коаліція в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") сформувала експертні підгрупи, а двоє її учасниць – Естонія та Люксембург – оголосили про нові фінансові внески.
Данія виділить понад 5 млн євро на відбудову енергосектора України на тлі атак РФ, а Норвегія запустить мовні онлайн-курси, щоб полегшити працевлаштування українців.
Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку та надання Україні додаткових Patriot.
Бундесвер захищатиме Литву
Перші військові німецької бригади прибули у Вільнюс. У Кремлі напружилися.
До речі, на вихідних в столиці Литви двічі кинули "коктейлем Молотова" в будівлю посольства РФ.
Місцеві вибори в Польщі
Часткові офіційні результати місцевих виборів у Польщі підтверджують перемогу опозиційної партії "Право і справедливість".
За даними з 12 із 16 воєводств, "Право і справедливість" займає перше місце, а "Громадянська коаліція" прем’єра Дональда Туска відстає на понад чотири відсоткові пункти.
Прем’єр Польщі закликав "не скиглити" і закликав до роботи.
Між тим, у Варшаві переміг у першому турі чинний мер Рафал Тшасковський, один з найважливіших політиків у партії Туска "Громадянська платформа".
Через два тижні має відбутися другий тур голосування там, де кандидати не набрали більше 50% голосів.
Цікавий курйоз стався в гміні Вільковиці, де чинний голова Януш Земанек був єдиним кандидатом і не зміг отримати й 40% голосів підтримки.
Якщо кандидат не набирає необхідну кількість голосів, голову громади обирає шляхом таємного голосування абсолютна більшість від статутного складу органу самоврядування.
Проєкт про "іноагентів" в Грузії
Парламент Грузії розгляне законопроєкт про "іноагентів" наступного тижня.
У парламенті Грузії зареєстрували скандальний законопроєкт про "іноагентів".
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У Тбілісі пройде марш проти закону про "іноагентів".
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