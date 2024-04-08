Реакция на "план Трампа" по Украине, Бундесвер на страже Литвы, иноагенты в Грузии: новости дня

Вже у червні в Швейцарії може відбутися український Саміт миру, на який Китай хоче затягнути Росію.

Сполучені Штати стурбовані тим, що китайські компанії підтримують РФ у війні проти України, але відзначають деяке покращення у відносинах з Пекіном.

Канцлер Німеччини Шольц наступного тижня їде до Китаю, де також говоритиме про війну в Україні.

Тим часом, "друг Путіна", який очолює угорський уряд, готується до головування у Раді Євросоюзу. Звісно, від нього слід очікувати неприємних сюрпризів.

ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з обмеженнями, а Данія виділить понад 5 млн євро на відбудову енергосектора України.

Все важливе і цікаве за понеділок, 8 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Саміт миру і "план Трампа"

Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16-17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай, додали співрозмовники агентства. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією", – додав речник.

Кілька країн наполягали на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі у Швейцарії, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.

Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, під час "саміту миру" у Швейцарії. В іншому разі Пекін погрожує бойкотувати такі зустрічі.

Тим часом, у Трампа назвали фейком повідомлення The Washington Post про "мирний план" зі здачею територій України.

Вплив Китаю

Сполучені Штати стурбовані тим, що китайські компанії підтримують Росію у війні проти України.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну.

"Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР [Китайській Народній Республіці], не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", – сказала вона.

Разом з тим вона вважає, що за рік їхні відносини з Китаєм поліпшилися. Хоча і визнає, що серйозні розбіжності залишаються.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю, в межах якого зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення зокрема російської агресії проти України.

В країнах Європи, наприклад в Норвегії, зазначають, що Китай, Росія і Північна Корея становлять значну розвідувальну загрозу.

Швеція висилає китайську журналістку, що прожила в країні майже 20 років.

За висновками шведських спецслужб, жінка більш як 10 років займалася діяльністю, що створює загрози для нацбезпеки Швеції.

Ця журналістка працювала також у низці країн Північної Європи.

Жінка прожила в країні майже 20 років, одружена зі шведом та має в країні родину.

Рішення про депортацію було ухвалене ще восени, а минулого тижня остаточно відхилили апеляцію на нього.

Орбан і євроінтеграція України

Молдова, як і Україна, сподівається почати переговори з ЄС до кінця червня.

Посол Молдови при ЄС Данієла Морар вважає, що її країна рухається до ЄС швидше, ніж країни Західних Балкан.

Вже 1 липня Угорщина очолить Раду Євросоюзу на пів року.

Politico дізналося, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Як очікується, Будапешт зосередиться на прагненнях країн Західних Балкан, а не України, вступ якої він погрожує блокувати.

У своїй щорічній промові перед парламентом Угорщини в лютому Орбан зазначив, що головування Угорщини в ЄС збігатиметься з виборами президента США. "Зробимо Європу знову великою! Там MAGA, тут MEGA", – заявив Орбан, натякаючи на своє прихильне ставлення до потенційного кандидата республіканців Дональда Трампа.

Нещодавно, під час візиту у Сараєво, Орбан пообіцяв докласти максимум зусиль під час угорського головування у Раді ЄС для того, щоб наблизити вступ Боснії і Герцеговини до ЄС.

На тему Угорщини додамо, що Україна погодила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

А щодо вступу Боснії і Герцеговини в НАТО, то генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країна може стати членом НАТО, але за виконання двох умов.

Перша – реформи, друга – те, що членства в НАТО має хотіти народ та політична влада країни.

Минулого року генеральний секретар НАТО висловив стурбованість сепаратистською риторикою в Боснії і Герцеговині, а також іноземним втручанням в країні, зокрема Росії.

Продовження пільгової торгівлі і ракети ППО

Представники ключових інституцій Європейського Союзу 8 квітня погодили продовження дії угоди про пільгову торгівлю з Україною, яка містить жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції.

Тепер вони ще мають бути окремо проголосовані європейськими парламентарями.

Так звана ІТ-коаліція в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") сформувала експертні підгрупи, а двоє її учасниць – Естонія та Люксембург – оголосили про нові фінансові внески.

Данія виділить понад 5 млн євро на відбудову енергосектора України на тлі атак РФ, а Норвегія запустить мовні онлайн-курси, щоб полегшити працевлаштування українців.

Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку та надання Україні додаткових Patriot.

Вже надвечір стало відомо, що лідери Франції та Британії домовились збільшити постачання снарядів і ППО для України.

Бундесвер захищатиме Литву

Перші військові німецької бригади прибули у Вільнюс. У Кремлі напружилися.

До речі, на вихідних в столиці Литви двічі кинули "коктейлем Молотова" в будівлю посольства РФ.

Місцеві вибори в Польщі

Часткові офіційні результати місцевих виборів у Польщі підтверджують перемогу опозиційної партії "Право і справедливість".

За даними з 12 із 16 воєводств, "Право і справедливість" займає перше місце, а "Громадянська коаліція" прем’єра Дональда Туска відстає на понад чотири відсоткові пункти.

Прем’єр Польщі закликав "не скиглити" і закликав до роботи.

Між тим, у Варшаві переміг у першому турі чинний мер Рафал Тшасковський, один з найважливіших політиків у партії Туска "Громадянська платформа".

Через два тижні має відбутися другий тур голосування там, де кандидати не набрали більше 50% голосів.

Цікавий курйоз стався в гміні Вільковиці, де чинний голова Януш Земанек був єдиним кандидатом і не зміг отримати й 40% голосів підтримки.

Якщо кандидат не набирає необхідну кількість голосів, голову громади обирає шляхом таємного голосування абсолютна більшість від статутного складу органу самоврядування.

Проєкт про "іноагентів" в Грузії

У парламенті Грузії зареєстрували скандальний законопроєкт про "іноагентів". Його планують розглянути наступного тижня.

У Тбілісі пройде марш проти закону про "іноагентів".

А ще у Грузії анулювали реєстрацію прокремлівської партії Alt-Info. На початку року представники партії влаштували акцію протесту через "осквернення" ікони із зображенням радянського диктатора Сталіна.

Решта новин

У Британії страйкують машиністи потягів на низці важливих маршрутів, а у Німеччині домовились про припинення страйків в аеропортах.

Суд ООН почав розгляд позову, в якому Нікарагуа вимагає заборонити ФРН допомагати Ізраїлю. Німеччина відкинула звинувачення про підтримку геноциду в Газі.

А канцлер країни приєднався до TikTok: "Обіцяю не танцювати".

Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість.

У Франції у домівці мера містечка виявили десятки кілограмів канабісу.

У найбільшому аеропорту Італії затримали члена ІДІЛ.

У Румунії поїзд наїхав на авто з працівниками іноземного посольства.