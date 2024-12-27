Санкції проти "господаря Грузії", Азербайджан звинувачує РФ, розпуск Бундестага: новини дня

Зеленський каже, що Сполучені Штати збільшують обсяги поставок зброї, а генсек НАТО повідомив про посилення присутності Альянсу у Балтійському морі.

В Азербайджані вважають, що саме через вплив зброї зазнав катастрофи літак їхніх авіаліній.

У Швеції в квартирі стався потужний вибух, а прем’єрка Данії розповіла, що запаслась консервами на випадок кризи.

Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 27 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо позиції Трампа і зброї з США

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що припинення війни в Україні можливе, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані.

Таку оцінку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю німецькому виданню t-online.

"Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані", – сказав він.

Шольц висловив впевненість, що, "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".

До речі, опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що майже половина українців впевнена – перемога Трампа наближає мир.

А, поки, адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надсилати Україні військову допомогу. За словами президента Володимира Зеленського, США зараз збільшують обсяги поставок військової допомоги.

"Дуже важливо, що Сполучені Штати зараз збільшують обсяги поставок – ця підтримка необхідна для стабілізації ситуації", – наголосив глава української держави.

Спекуляції довкола переговорів з РФ

Тим часом Кремль не полишає спроб посварити Україну з партнерами. У тому числі, завдяки темі переговорів на тлі війни.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав брехнею твердження глави російського МЗС Сергєя Лаврова про нібито спроби Франції вести переговори про Україну без неї самої.

"Мета цих коментарів зрозуміла: посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною і союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно притримуються", – сказав він.

Речник МЗС назвав Лаврова злочинцем, винним у злочині російської агресії проти України, а також "патологічним брехуном".

"Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян у Бучі – це постановки, фейки. Мені здається, що після цих усіх слів сприймати його одкровення – це не поважати себе", – підсумував Тихий.

У четвер, 26 грудня, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Словаччина готова надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні і "Росія не проти цього".

Тоді ж він заявив, що у 2025 році РФ продовжить "досягати всіх цілей" війни в Україні, і що це "першочергове завдання".

У неділю прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з Путіним. Вони вели переговори щодо транзиту газу у Словаччину через територію України, а також перебігу подій у війні з Росією

У МЗС України заявили, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики Фіцо створюють загрози для всієї Європи.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що словацька дипломатія "готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною".

Тим часом, генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна.

Скаргу з вимогою провести перевірку дій словацького прем’єра подало громадське об’єднання "Мир Україні" (Mier Ukrajine).

В об’єднанні вважають, що прем'єр-міністр Фіцо давно легітимізує Путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт. Словаччина також вважається Російською Федерацією ворожою країною, підкреслюють активісти, тому таким чином Фіцо зустрівся з ворогом.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість здійснити візит в Україну у 2025 році.

"Я скажу дуже відверто, що я також почекаю, чим закінчаться переговори щодо транзиту газу для Словацької Республіки та інших питань у відносинах між Україною та Словаччиною, а також як буде розвиватися військовий конфлікт у найближчі тижні та місяці. Тоді наступного року ми переглянемо мій можливий візит в Україну", – розповів він в інтерв'ю словацькому агентству TASR.

Спроби дестабілізації Балтики

У Фінляндії заявили про те, що були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з’єднують країну із Естонією та Німеччиною – про три з них раніше інформували в Естонії.

В Естонії у четвер, 26 грудня, заявили, що крім несправності Estlink 2, компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC повідомили про збої в роботі трьох морських кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією: два з них належать концерну Elisa, ще один – компанії CITIC Telecom. Інформацію про пошкодження цих кабелів тепер підтверджують у Фінляндії.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, вночі правоохоронці зайшли на борт для слідчих дій. Розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Про те, чому розриви кабелів на Балтиці не є випадковістю і хто за цим може стояти, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець.

Зранку 27 грудня Естонія вивела патрульний корабель для забезпечення енергетичного з'єднання з Фінляндією. Литва та Швеція також посилюють заходи безпеки в Балтійському морі.

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.

Азербайджан звинувачує РФ

Компанія "Азербайджанські авіалінії" з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст після катастрофи їхнього літака.

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані 25 грудня, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання, встановить слідство.

Президент України Володимир Зеленський заявив про все більшу кількість доказів, які підтверджують відповідальність Росії за аварію літака.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", – підкреслив президент.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака та закликав до справедливого розслідування авіатрощі.

"Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину", – вважає він.

Агентство Reuters також повідомляло, з посиланням на співрозмовників, обізнаних з попереднім розслідуванням, що Азербайджан очікує, що Росія визнає збиття пасажирського літака.

Санкції проти "господаря Грузії"

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти почесного президента партії влади Грузії, олігарха Бідзіну Іванішвілі.

Грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що ці санкції нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.

Представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу застеріг почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі від інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Вілсон заявив, що новообраний американський президент Дональд Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, як він ставиться до самопроголошених ворогів Америки".

"Якщо Бідзіна Іванішвілі здійснить свій план знищення грузинської демократії 29 грудня, йому слід очікувати такої відповіді, якої він навіть не уявляв", – застеріг він.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Чинна прзидентка країни Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Зурабішвілі пообіцяла 29 грудня, в день інавгурації призначеного "президента" Михеїла Кавелашвілі, оприлюднити свій план дій на період після його інавгурації.

Прем’єр Грузії знову погрожує опозиційній президентці в’язницею. Франція назвала неприйнятними такі погрози.

А ще прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не очікує, що після інавгурації Європейський Союз піде на ескалацію стосунків з офіційним Тбілісі та вживе "ірраціональних дій".

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