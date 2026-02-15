Вступ до ЄС у 2027 році, Мюнхенська безпекова конференція, як вбили Навального: все за вихідні

У центрі уваги вихідних – Мюнхенська конференція з безпеки. Там працювали наші кореспонденти й дізналися чимало цікавого.

Все важливе і цікаве за вихідні, 14 та 15 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Ключова перешкода на шляху до миру

Сьогодні завершилася триденна Мюнхенська конференція з безпеки.

Президент України та генсек НАТО, що у суботу взяли участь у спільній панелі Мюнхенської безпекової конференції, скептично оцінили нинішні наміри РФ вести реальні переговори, і застерегли Захід від помилки у його оцінці.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що зміна переговорника з боку РФ у тристоронньому діалозі свідчить, що зараз Путін не прагне досягти домовленості про мир.

"Ну хіба Путін серйозно до цього ставиться? Путін знову надсилає на переговори в Женеву цього "історика" про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне", – аргументував Марк Рютте, посилаючись на призначення Мединського головою делегації РФ на наступний раунд переговорів, який запланований на 17-18 лютого.

На думку Володимира Зеленського, Владімір Путін сподівається повторити Мюнхен 1938 року.

"Було б ілюзією вірити, що цю війну можна надійно закінчити, розділивши Україну, так само як було ілюзією вірити, що пожертвувавши Чехословаччиною, Європа врятує себе від великої війни", – заявив український президент.

Зеленський, утім, запевнив, що Україна готова продовжувати переговори і сподівається, що Захід своїм тиском зможе примусити Росію до миру.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найбільша загроза, яку представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою.

"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні.", – заявила вона.

За словами Каллас, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини – це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона дійсно прагне миру.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що саме небажання Росії завершувати війну є ключовою проблемою і у мирних переговорах.

"І ми маємо чинити сильніший тиск на Росію, коли йдеться про економіку, коли йдеться про санкції. Інакше Росія не сяде за стіл переговорів", – заявила прем'єрка.

Президент Литви Гітанас Науседа також не бачить ознак того, що Росія за теперішніх обставин налаштована на реальні перемовини про припинення війни.

Про пастки переговорів

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала "не потрапляти у пастку" наративу про те, ніби Україна може чи має ближчим часом провести вибори.

"Коли останній раз були чесні вибори у Росії? Коли ми будемо спроможні сказати, що коли на міста падають бомби, не можна змушувати цих людей, у яких вдома немає світла, йти на виборчі дільниці? Це цинічна пастка, у яку ми потрапляємо – і ми в жодному разі не маємо цього робити", – наголосила Роберта Метсола.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечними пропозиції для України без бою вийти з Донеччини – зокрема через те, що, на його переконання, реальні амбіції РФ досі виходять за межі володіння цим регіоном.

Зеленський каже, що російська сторона переконує США, що "якщо Україна самостійно виведе війська з Донбасу, мир настане якнайшвидше", і наполягає, що це фактично єдина їхня вимога.

"Це була історична помилка, що ніхто не відповів на дії Путіна в 2014 році… Тоді його армія прийшла без російської форми. Це означає, що вони ще боялися. У 2022 році вони прийшли вже у формі, з ракетами… Якщо ми дамо йому цю можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить", – сказав Зеленський, зазначивши, що доносив ці аргументи до американської сторони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що майбутні гарантії безпеки для України не мають повторити долю Будапештського меморандуму.

"Ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми – усі, і Європа, і США – маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок", – сказав Пісторіус.

Рубіо щодо переговорів з РФ

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо.

Вони обговорили дипломатичний процес та тристоронні зустрічі переговорних команд України, США та Росії, зокрема майбутні переговори у Женеві, які відбудуться 17-18 лютого.

Державний секретар США під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 у Мюнхен запевнив їх, що Вашингтон продовжить свою участь у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Рубіо вважає, що наразі не зрозуміло, чи серйозно росіяни налаштовані закінчити війну.

"Вони (Росія. – Ред.) кажуть, що зацікавлені. І на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, прийнятні для України, з якими Росія завжди погодиться, але ми будемо продовжувати перевіряти це", – зазначив він.

Заклики США до Європи

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що під керівництвом Дональда Трампа США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.

У Мюнхені американський держсекретар Марко Рубіо вкотре намагався заспокоїти європейських союзників щодо прихильності Вашингтона до Європи, одночасно попередивши, що лідери континенту повинні повернутися до традицій і цінностей, які вони поділяють із США.

"Що нас об'єднує? Зрештою, це те, що ми обидва є спадкоємцями однієї цивілізації, і це велика цивілізація. Ми повинні пишатися нею", – додав він.

Цьогорічна промова Рубіо у Мюнхені різко контрастувала із виступом віцепрезидента США Джей Ді Венса минулого року.

В інтерв'ю агентству Bloomberg держсекретар США сказав, що він не відмовляється від послання Венса, але хоче допомогти пояснити, чому команда президента Дональда Трампа відчула необхідність його озвучити.

Також Рубіо зазначив, що Сполучені Штати не прагнуть мати Європу як васала, а хочуть сильного партнерства.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що критика Європи стала дуже "модною" та відкинула звинувачення адміністрації США в обмеженні свободи слова у ЄС.

"Кожен раз, коли я чую цю критику Європи, яка зараз дуже модна, я думаю про те, яка є альтернатива, і маю на увазі все найкраще і хороше, що ми отримали від Європи, і все хороше, що Європа насправді представляє. Коли я подорожую світом, я бачу, що країни рівняються на нас, тому що ми представляємо цінності, які все ще є високими. Тому мені дуже важко повірити в ці звинувачення", – заявила дипломатка.

Вона також додала, що "цікаво" чути критику щодо свободи слова від США, враховуючи місце цієї країни у світовому рейтингу свободи преси.

Водночас глава дипломатії ЄС переконана, що Європа та США здатні працювати разом, попри всі розбіжності.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував адміністрацію Трампа за втручання у вибори.

Він зазначив, що раніше існувала негласна згода не втручатися я в політичні суперечки союзників, однак Трамп порушив це правило, коли підтримав кандидатуру Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі.

"Раніше ми не втручалися, але втручалися в ім'я демократії в політику автократії, а зараз все навпаки. Це абсолютно обурливо. І в Польщі, наприклад, це ірраціонально", – заявив Сікорський.

США і Китай

Посол США при НАТО Метью Вітакер переконаний, що Китай надає вирішальну підтримку агресії Росії в Україні і може покласти край війні одним телефонним дзвінком.

Крім того, за його словами, Китай міг би припинити закупівлі російської нафти і газу.

До речі, військові США затримали ще один підсанкційний танкер. Країни Європи, за даними ЗМІ, обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ.

Держсекретар США Марко Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї.

За даними китайського державного інформаційного агентства Сіньхуа, Ван Ї закликав зробити 2026 рік роком, в якому Китай і США будуть рухатися до взаємної поваги.

Обидві сторони погодилися зміцнювати діалог і співпрацю в різних областях і сприяти стабільному розвитку відносин.

Зустріч відбулася на тлі підготовки до запланованої поїздки президента США Дональда Трампа до Китаю для проведення саміту з президентом Сі Цзіньпіном у квітні.

Швидкий вступ в ЄС

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос не виключила вступ України у ЄС в 2027 році, але наголошує, що треба знайти шлях для такого швидкого "геополітичного" вступу.

Вона визнала, що дискусії про це вже розпочалися, але утрималася від їхньої деталізації.

Вона також наголосила, що вступ України до Європейського Союзу варто сприймати не лише як розширення, а й як геополітичну необхідність. "Це – об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно, об'єднати Європу. І це набагато важливіше, ніж просто розширення", – заявила єврокомісарка.

Очільник уряду Хорватії Андрей Пленкович вважає, що розробка нового підходу щодо вступу України в ЄС є можливою, але не можна недооцінювати складність цього процесу.

"Для цього потрібно прийняти політичне рішення. І це буде реально прорив, рішення з великим значенням, бо воно буде не про Україну. Бо якщо буде запроваджений "прискорений підхід", то це відкриє дискусію щодо всіх інших країн-кандидатів", – заявив Андрей Пленкович.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фіксація дати вступу України в ЄС важлива для подолання російського впливу на Європу у рамках звичайного вступного процесу.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що між державами-членами ЄС не має згоди щодо конкретної дати вступу України до ЄС, яка може бути закріплена у потенційній мирній угоді.

Посилення Європи

Politico пише, що кілька країн ЄС хочуть долучилися до переговорів про європейське ядерне стримування.

В п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо спільного ядерного стримування у Європі.

Канада приєдналася до програми ЄС з переозброєння.

Німеччина та Норвегія підписали угоду про оборонну співпрацю.

А ще у Німеччині кажуть, що їхня система охорони здоров’я не готова до воєнного часу.

Зеленський наїхав на Орбана

Президент України Володимир Зеленський знову підвищив градус протистояння з угорським лідером через нерозуміння урядом російської загрози.

Президент, серед іншого, нагадав, що завдяки пожертві українських воїнів держави Європи можуть насолоджуватися мирним життям.

"Один Віктор може думати про те, як виростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернутися на вулиці Будапешта", – заявив президент.

Як відомо, за останні роки прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який тривалий час зберігав добру фізичну форму – суттєво набрав вагу.

Володимир Зеленський, втім, нагадав, що Україна хотіла би завершити цю війну. "Жоден з наших людей не вибирає бути таким героєм. Україна не вибирала цю війну… Українці – це люди, а не термінатори. Наші люди теж гинуть", – наголосив він.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на нові випади проти нього з боку президента України: "Дорогий Володимире, дякую за ще одну промову на підтримку вступу України у ЄС. Це дуже допоможе угорцям краще розібратися у ситуації. Але дещо ви не розумієте: це дебати не про мене і не про вас. Це про майбутнє Угорщини, України і Європи. І саме тому ви не можете бути членом ЄС".

Зеленський згадав Орбана і на церемонії вручення премії імені Евальда фон Кляйста "сміливому українському народу".

Президент України звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України.

У цьому переліку він згадав і прем’єра Угорщини. Зеленський назвав його "Віктором", заявивши, що він мотивує всіх в Європі ставати кращими, аби не перетворитися на нього.

"І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе забула про значення слова сором", – сказав Зеленський.

Фіцо пожалівся Рубіо

Після Мюнхена державний секретар США Марко Рубіо прибув з візитом до Братислави, де він зустрівся зі словацькими посадовцями, зокрема прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Фіцо звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, 27 січня саме Росія вдарила по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", зупинивши транзит нафти.

Водночас прем’єр Словаччини заявив, що Україна може затримувати відновлення постачання, щоб змусити Угорщину відмовитися від своєї позиції щодо її членства в Європейському Союзі.

"Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію Угорщини щодо членства України в ЄС", – сказав Фіцо після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Братиславі.

Фіцо і Рубіо домовилися про співпрацю в енергетиці та обороні.

Решта новин

П’ять країн Європи звинуватили владу РФ в отруєнні Навального у в'язниці.

В одному з регіонів Польщі сталось масштабне відключення електроенергії.