Орбан блокує 90 млрд, тарифи Трампа скасовані, замах з Молдови на топ-українців: новини дня

Мелоні: ще далеко до врегулювання

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відзначила прогрес у роботі над гарантіями безпеки для України, але нагадала, що до врегулювання головного питання – про території – ще дуже далеко.

"Ми дуже далекі від вирішення головного питання, а саме питання територій, де Росія продовжує висувати вимоги, які, на мою думку, є абсолютно необґрунтованими", – зауважила вона.

За її словами, було зроблено дуже хорошу роботу щодо гарантій безпеки для Києва, а також ведеться робота над відновленням України.

До речі, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати будуть головними у моніторингу припинення бойових дій після досягнення мирної угоди з Росією.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає, що Росія затягує мирні переговори і не має політичної волі до припинення війни.

Зеленський допускає, що до кінця лютого може відбутися ще один раунд перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

За його словами, "українські відповіді на найскладніші питання напередодні наступної зустрічі готові" і пріоритети для українських перемовників вже визначені.

Річниця розстрілів на Майдані

20 лютого низка західних дипломатичних місій в Україні опублікували пам’ятні дописи до річниці розстрілів на Майдані під час Революції гідності.

А 24 лютого у Європарламенті розглянуть резолюцію "Щодо четвертої річниці загарбницької війни РФ проти України та внеску Європи у досягнення справедливого миру і сталої безпеки для України".

З нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.

Крім того, 24 лютого відбудеться засідання "коаліції рішучих".

Підготовка санкцій ЄС проти Росії

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у п’ятницю, 20 лютого, не зміг домовитися щодо змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що ставить під загрозу його затвердження до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Посли держав ЄС в Брюсселі не змогли попередньо узгодити зміст нового, 20-го пакета санкцій проти Росії, який планується ухвалити 23 лютого.

"Засідання Coreper цього ранку закінчилося без домовленості щодо пакета санкцій проти Росії. Дата наступного засідання ще не підтверджена", – заявив один з дипломатів.

Тим часом Єврокомісія дозволила уряду Німеччини отримати повний контроль над активами "Роснефти".

Орбан блокує 90 млрд через "Дружбу"?

Угорщина оголосила, що блокуватиме виділення Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС, доки не буде відновлено поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна шантажує Угорщину, "зупинивши транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підняти ціни на пальне перед виборами".

Він стверджує, що, блокуючи транзит нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба", Україна порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною. "Ми не піддамося цьому шантажу", – заявив Сійярто.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українців в тому, що вони перекрили нафтопровід "Дружба".

"Нафтопровід "Дружба" був закритий тими, хто підірвав "Північний потік": це українці", – сказав він і висловив думку, що Брюссель повинен підтримати своїх двох членів, Угорщину та Словаччину, проти України в питанні нафтопроводу "Дружба".

Орбан вважає, що немає жодних технічних причин, які б перешкоджали транзиту нафти.

Угорщина очікує, що Європейська комісія "викличе та допитає" українців щодо того, що він назвав порушенням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. "Дві держави-члени ЄС опинилися в небезпеці через їхнє рішення", – сказав він.

В Єврокомісія наголосили, що рішення про те, чи ремонтувати нафтопровід "Дружба", залишається за Україною.

"Ми б вітали відновлення роботи трубопроводу, але рішення про те, чи ремонтувати його і коли саме, залишається виключно за Україною", – заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, Єврокомісія скликала спеціальну (ad hoc) групу з координації постачання нафти на наступну середу, щоб мати вичерпне розуміння ситуації.

А ще прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нормалізація українсько-угорських відносин можлива лише після припинення війни.

Енергетична допомога Україні

Україна отримає обладнання від шести європейських ТЕС та ТЕЦ, а Швейцарія відправила Україні партію енергетичного обладнанння.

Посилення Європи

Німеччина, Франція, Італія, Польща та Велика Британія в п'ятницю заявили, що будуть спільно розробляти нові недорогі автономні дрони, оскільки НАТО намагається посилити свою протиповітряну оборону проти Росії.

Крім того, Польща офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Польща продовжує фінансувати роботу майже 30 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink в Україні.

В уряді Данії попередили, що зараз їхня країна – "перед найсерйознішими ризиками і спектром загроз з часів Другої світової війни".

Міністр з надзвичайних ситуацій Торстен Шак Педерсен заявив про потребу налагодити систему "тотальної готовності" до надзвичайних ситуацій – аби кожен у суспільстві та кожна структура знали, що робити у тому чи іншому випадку.

Як повідомляє DR, Данія поки відстає від інших країн Північної Європи у підготовці такої стратегії.

До речі, в одному з містечок данської Західної Ютландії кажуть, що з радістю приймуть більшу кількість українців з тимчасовим захистом.

Тарифи Трампа скасовані

Верховний суд США визнав незаконними глобальні тарифи Трампа.

Рішенням шести проти трьох суд постановив, що президента США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, посилаючись на федеральний закон про надзвичайні повноваження для запровадження своїх "взаємних" тарифів по всьому світу, а також цільових імпортних податків, які адміністрація пояснює "боротьбою з торгівлею фентанілом".

За даними CNN, американський президент назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів "ганьбою".

ЄС "ретельно аналізує" рішення Верховного суду США щодо мит Трампа, а євродепутати у понеділок проведуть у понеділок екстрене засідання, щоб переглянути торговельну угоду зі США.

Замах з Молдови на топ-українців

Молдовська поліція та українські правоохоронні органи в рамках спільної слідчої групи проводять кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що в рамках справи затримали 10 осіб: в Україні – семеро і троє, в тому числі організатор, у Молдові.

За даними слідства, учасники мережі діяли під кураторством спецслужб Російської Федерації. Вони збирали інформацію про пересування, місця проживання та спосіб життя потенційних жертв, щоб організувати їх подальшу фізичну ліквідацію за грошову винагороду.

Правоохоронці встановили, що група планувала вбивство щонайменше п’яти публічних осіб. Зокрема, один із потенційних жертв − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За їхніми даними, реалізація цих злочинів могла спричинити значний суспільний резонанс і бути використаною державою-агресором для дестабілізації безпекової ситуації в Україні.

Ввечері трьох осіб, затриманих у Молдові у справі про підготовку замовних вбивств в Україні, помістили під попередній арешт на 30 діб.

Трамп готується вдарити по Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість обмежених ударів по Ірану.

Як повідомляє Sky News, Велика Британія відмовилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх баз на острові Дієго-Гарсія та в Глостерширі для ударів по Ірану.

Іран попередив ООН, що атакуватиме американські бази, якщо США застосують силу.

Тим часом Норвегія виводить частину військових з Іраку через ймовірність війни у регіоні.

Решта новин

На тлі скандалу з "файлами Епштейна" Трамп доручив оприлюднити "X-файли" про НЛО.

Литва заборонила в'їзд грузинському реперу, який виступав у Росії.

Аеропорти Мюнхена і Відня призупиняли роботу через снігопад.

У Хорватії протестуватимуть проти будівництва птахофабрики українським бізнесменом.

Кореспондента Deutsche Welle заарештували в Туреччині.