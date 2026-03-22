Теракт у Чехії, план замаху на Орбана, ультиматум Трампа Ірану: новини вихідних

Трамп напередодні виборів в Угорщині заявив про підтримку Орбана. Польський президент завтра планує відвідати Будапешт на підтримку угорського прем’єра. ЗМІ повідомляють, що розвідка РФ планувала інсценувати замах на Орбана, щоб вплинути на результат виборів.

У Чехії підпалили підприємство, яке виготовляє дрони для України.

Дональд Трамп заявив, що США не користуються Ормузькою протокою, тому не будуть її захищати, але згодом пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той не розблокує протоку.

Все важливе і цікаве за вихідні, 21 та 22 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо переговорів в США

Американська та українська сторона пізно увечері 21 березня повідомили про результати першого дня роботи переговорних команд у Флориді у межах переговорного процесу для припинення російсько-української війни.

Ключовий перемовник з американського боку, спецпредставник президента США Стів Віткофф у своєму X заявив, що зустріч з українською командою була "конструктивною" і зосереджувалась на "вирішенні питань, які ще залишаються, для наближення до комплексної мирної угоди".

Секретар РНБО Рустем Умєров у своєму X заявив, що "ми продовжили обговорювати ключові питання й наступні кроки у переговорному треку".

"Особливу увагу звернули на узгодження підходів для подальшого руху до практичних результатів… Ми продовжимо роботу завтра", – розповів Умєров.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз ключове завдання у переговорах стосовно російсько-української війни – розуміти, наскільки Москва справді готова думати про її завершення.

"Дипломатія триває, ми працюємо над завершенням війни Росії проти України. Ніхто не хоче цієї війни… Зараз ключове – зрозуміти, наскільки готова Росія рухатись до реального завершення війни (...), особливо зараз, на тлі зростання геополітичної напруги через ситуацію довкола Ірану", – прокоментував президент.

Трамп, Путін, Навроцький – за Орбана

Президент США Дональд Трамп вчергове висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні виборів, побажавши йому перемоги "з великим відривом".

Парламентські вибори в Угорщині пройдуть 12 квітня.

"Я сподіваюся, що він переможе, і сподіваюся, що він переможе з великим відривом", – заявив президент США, додавши, що Орбан перемагає, попри "всі атаки", спрямовані проти нього.

Журналіст-розслідувач Сабольч Паньї повідомив, що президент Польщі Кароль Навроцький планує відвідати Будапешт у понеділок, 23 березня, для підтримки Віктора Орбана напередодні виборів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував президента за ці плани.

"Президент Навроцький у понеділок перебуватиме в Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у передвиборчій кампанії. Того самого, який блокує 20-й пакет санкцій проти Росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, яке польська армія передала Україні. У кампанії, в якій Орбан лякає нібито вторгненням України, у чому його підтримує спеціальна команда ГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації – ред.)", – написав польський міністр на платформі X.

Ба більше, видання The Washington Post дізналося, що Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) запропонувала інсценувати замах на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб покращити його результат на парламентських виборах у квітні.

Нагадаємо, влітку 2024 року, на передвиборчому мітингу, стався замах на Дональда Трампа.

Американська газета також повідомила, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергєю Лаврову у перервах між засіданнями Ради ЄС та звітував йому про перебіг обговорень.

В польського прем’єр-міністра Дональда Туска це не викликало здивувань.

"Ми вже давно мали на це підозри. Саме тому я беру слово лише тоді, коли це дійсно необхідно, і кажу лише те, що потрібно", – наголосив він.

Останніми тижнями Орбан та його партія "Фідес" дедалі більше намагаються перенаправити увагу угорців з економічних проблем на ймовірні зовнішні загрози безпеці. Серед них – припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", в чому Будапешт звинувачує Україну, а також нібито погрози від Києва на адресу прем’єр-міністра.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

"В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони будуть змушені запустити трубопровід "Дружба", і транспортування відновиться ввечері 13 квітня", – заявив він.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжує блокувати ухвалення кредиту для України на 90 млрд євро, аргументуючи це зупиненням постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість того, що в майбутньому він приєднається до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України.

У Празі у суботу відбувся масштабний мітинг проти уряду союзника Орбана Андрія Бабіша, організатори нарахували 250 тисяч.

Пожежа у Чехії і вибух у Туреччині

В Чехії група протестувальників заявила, що підпалила "ключовий виробничий центр" ізраїльської зброї в Пардубіце, щоб покласти край його ролі в "геноциді в Газі".

За даними Denik, промисловий комплекс в чеському Пардубіце, де напередодні сталася пожежа, виготовляв дрони для постачання Україні.

Зазначається, що у будівлі знаходиться виробництво компанії LPP Holding, яка співпрацює з ізраїльською компанією Elbit Systems з розробки та виробництва дронів. Деякі з них, зокрема БпЛА Divoká svině, постачають до України в рамках волонтерських зборів ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Організатори ініціативи заявили, що пожежа, за попередніми даними, не вплинула на постачання безпілотників Україні.

Відповідальність за інцидент взяла на себе група "Фракція землетрусів", яка протестує проти ізраїльської зброї.

Угорщина посилила заходи безпеки на оборонних заводах після теракту в Чехії.

У центрі Стамбула сильний вибух вщент зруйнував дві будівлі, а у Римі обвалились три будинки через вибух газу.

Трамп і Ормузька протока

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не користуються Ормузькою протокою, тому не будуть її захищати.

Згодом він пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.

В Ірані заявили, що якщо США битимуть по паливно-енергетичній інфраструктурі Ірану, то Іран у відповідь битиме "по усій енергетичній, інформаційній інфраструктурі, інфраструктурі з опріснення води, що належить США і режиму у регіоні".

У США заявили, що намагаються знищити укріплення Ірану уздовж Ормузької протоки.

Міністр фінансів Скотт Бессент виступив на захист войовничої риторики президента Дональда Трампа щодо Ірану, заявивши, що Тегеран розуміє лише мову сили: "Іноді для деескалації ситуації доводиться йти на ескалацію".

Американський президент назвав допомогу, яку надає Україна країнам Близького Сходу, "політичним піаром" президента Володимира Зеленського.

У МЗС Фінляндії запевнили, що країна не братиме участі в операції в Ормузькій протоці.

За даними CBS News, президент США Дональд Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану.

Щодо використання баз проти Ірану

Іран, як повідомляє The Wall Street Journal, випустив дві ракети по британсько-американській військовій базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Ракети не досягли цілей.

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила, що Лондон продовжує підтримувати оборонні дії проти Ірану, та заперечила втягнення країни у війну.

Напередодні уряд Британії дав дозвіл США на використання своїх авіабаз Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.

Кіпр заявив, що Велика Британія не дозволила США використовувати її бази на острові для атак.

А сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом перемістити американські літаки з Іспанії через її заборону використовувати свої бази для атак по Ірану.

Наслідки війни в Ірані

Сполучені Штати послабили санкції проти іранської нафти, яка вже перебуває в морі.

Такий крок, за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, допоможе стабілізувати світові ціни на енергетичному ринку. Загалом США розраховують, що це виведе на світові ринки близько 140 млн барелів нафти.

За даними Financial Times, Єврокомісія закликала держави ЄС прискорити заповнення своїх газових сховищ.

Reuters пише, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня скличе екстрену зустріч старших міністрів та голови Банку Англії Ендрю Бейлі для обговорення планів допомоги населенню у боротьбі зі стрімким зростанням вартості життя, спричиненим війною в Ірані.

Решта новин

Україну вперше за час повномасштабної війни відвідала делегація НАТО високого рівня.

У Литві скасували концерти соліста Modern Talking через його висловлювання про Росію.

Дрон порушив роботу аеропорту Таллінна, а контрабандні метеокулі порушили роботу аеропорту Вільнюса.

У Фінляндії оновили інструкції для резервістів збройних сил та дозволили приходити на точки збору із власною зброєю у разі загрози війни.

У Франції відбувся вирішальний тур місцевих виборів. Близько 150 кандидатів підписали заяву на підтримку України.