Нове загострення Україна-Польща, британські ракети для ЗСУ, літак для Трампа: новини вихідних

У центрі уваги вихідних – нове загострення у польсько-українських відносинах. Як на рішення президента Навроцького про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла відреагували в Україні і в Польщі?

Трамп знову атакував італійську прем’єрку.

Венс каже про "значний прогрес" у переговорах з Іраном.

Все важливе і цікаве за вихідні, 20 та 21 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Навроцький забирає орден в Зеленського

У п’ятницю ввечері стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

"Ми – горда польська нація і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", – зазначив Кароль Навроцький.

58% поляків вважають, що президент України Володимир Зеленський негативно ставиться до Польщі, свідчать результати нового опитування United Surveys.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, який напередодні вирішив позбавити цієї нагороди українського лідера.

"Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", – заявив Зеленський.

Україна, додав він, вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль "у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії".

Через рішення Навроцького про повернення польських нагород оголосили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, очільник Офісу президента України Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, а також посол України у Польщі Василь Боднар.

Сибіга назвав крок Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький вважає, що помилки у рішенні польського президента немає.

"З боку президента Кароля Навроцького немає (помилки). Ця помилка була допущена з українського боку, коли президент Зеленський вирішив назвати один з важливих підрозділів України на честь злочинців УПА", – сказав керівник канцелярії президента Польщі в ефірі телеканалу wPolsce24.

Другий президент України Леонід Кучма також вирішив відмовитися від цього ордену, яким його нагородили у 1997 році: "Не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену".

"Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати", – заявив Леонід Кучма.

Загалом усі президенти України, які мали орден Білого Орла, відмовилися від нього.

Двічі міністр закордонних справ, колишній представник України при Раді Європи Борис Тарасюк також вирішив повернути Великий хрест ордена Заслуг Республіки Польща, яким був нагороджений.

Тарасюк, український дипломат і багаторічний депутат, зазначив, що вирішив зробити це "на знак протесту проти антиукраїнської істерії" президента Польщі Кароля Навроцького.

Колишній посол України у Польщі Василь Зварич також повідомив про рішення відмовитися від польського ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

Колишній прем’єр України Володимир Гройсман повернув Польщі лицарський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща, який він отримав будучи на посаді мера Вінниці, яка нещодавно теж опинилася в центрі польсько-українського скандалу.

Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що фашистський лідер Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ досі є кавалерами ордену, якого президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського.

"Не тих б’єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький. Українці, зберігаймо спокій. На все свій час", – додав Кулеба.

Про те, що змусило Навроцького ухвалити таке рішення і який сигнал надіслала Україна у відповідь, – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.

Участь у конференції під питанням

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський у понеділок прийме рішення щодо участі в Конференції з питань відновлення України 25-26 червня у Гданську.

"В понеділок будемо доповідати президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення. За результатами цього президент ухвалить рішення", – сказав глава МЗС.

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий вважає, що президент України Володимир Зеленський на тлі скандалу не приїде у Гданськ на Конференцію з питань відновлення України.

Він називає дурістю рішення Києва про присвоєння підрозділу найменування на честь героїв УПА, але підкреслює необхідність співпраці, бо від ескалації виграє лише Росія.

Реакція у Польщі

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".

"Завданням президентів Зеленського та Навроцького є заспокоєння емоцій, а не розпалювання напруги. Лінія фронту пролягає в іншому місці", – зазначив Дональд Туск.

На його думку, "втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації".

"А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", – написав він в Х.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму X звернув увагу на допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва. Медведєв, коментуючи рішення Навроцького щодо відкликання ордена у Зеленського, заявив, що це "нарешті" сталося.

"Є підтримка, президенте Навроцький", – прокоментував заяву Медведєва очільник МЗС Польщі.

Пізніше Сікорський поширив коментар журналіста і колумніста видання Onet Вітольда Юраша у своєму акаунті в Х та написав: "Переможцем у історично-орденній війні може бути лише Москва".

"Президент Навроцький, замість того щоб займатися дипломатією, займається антидипломатією", – пише у своїй колонці Юраш.

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький на тлі скандалу з відкликанням нагороди президента України Володимира Зеленського закликав до стриманості.

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Каролю Навроцькому нагороду – на знак протесту проти позбавлення президента України ордена Білого Орла.

Представники ліберально-демократичної частини польського суспільства вирішили нагородити Зеленського власним орденом.

"Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", – йдеться у повідомленні.

До речі, на Львівщині завершилися пошуки останків жертв Волинської трагедії.

Сибіга подякував полякам, які виступили проти ескалації напруженості з Україною.

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У неділю стало відомо, що у польському Харнові у Поморському воєводстві горить завод з виробництва аерозолів. Чорний стовп диму видно з відстані багатьох кілометрів.

Нова атака Трампа на Мелоні

Президент США Дональд Трамп знову атакував прем'єрку Італії Джорджу Мелоні.

"Її рейтинг популярності в Італії зараз низький, можливо, через те, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки – країні, яка щиро любить і захищає Італію, – коли йшлося про те, щоб не допустити Іран до отримання чи розробки ядерної зброї… Вона навіть не дозволила нам скористатися італійськими злітно-посадковими смугами, що спричинило великі логістичні незручності", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він додав, що Мелоні пішла на це попри те, що "США щороку виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших "так званих" союзників по НАТО".

"Тепер, після того як Сполучені Штати військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, аби "підняти свої рейтинги". Ні, дякую!!!" – написав американський лідер.

Напередодні в інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції.

Прем’єрка Італії зазначила, що дружба з Трампом не допомогла її популярності і "вона не залежить від моїх стосунків з тобою".

"Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і саме це я завжди й робила", – написала Мелоні на своїй сторінці у Facebook.

Стармер за крок до відставки

За даними видання Observer, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня може оголосити про відставку.

Sky News повідомляє, що міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер закликала прем'єра Стармера піти у відставку.

Переговори з Іраном

У суботу Іран заявив, що угоду зі США порушено і оголосив закриття Ормузької протоки.

А у неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Швейцарії для перемовин з Іраном.

Він заявив про "значний прогрес" у переговорах з Іраном.

Заборона на польоти у зв’язку з переговорами щодо Ірану спричинила збій в аеропорту Цюриха.

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