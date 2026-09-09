"Атака" на літак Зеленського, удар по кордону Молдови, словаки блокують санкції: новини дня

Прем’єр Норвегії повідомив, що у літак українського президента мало не поцілили дроном, а по міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче" влучив російський дрон.

В Міноборони України повідомили про результати засідання у форматі "Рамштайн", а в Сполучених Штатах думають покласти на директора ЦРУ провідну роль у переговорах щодо війни в Україні.

Все важливе і цікаве за середу, 9 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Атака" на літак Зеленського

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що у літак президента України і першої леді мало не поцілили дроном, коли він вилітав з Молдови до Осло.

Прем’єр також сказав, що у короткій ранковій розмові питав Володимира Зеленського, як у нього минула ніч, і український президент відповів, що не може її назвати доброю – тому що отримував звістки про те, що куди влучило внаслідок чергових російських ударів.

Вчора ввечері стало відомо, що український президент з першою леді прибули до Норвегії на похорон короля Гаральда.

У середу Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії зустрілися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів.

За словами Зеленського, головною темою була антибалістична програма "Фрея", "яка здатна забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії".

"Спільно з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", – додав український президент.

Результати "Рамштайну"

В Міноборони України повідомили, що за підсумками 36-го засідання в форматі "Рамштайн" партнери оголосили про нові внески для посилення України на полі бою.

Німеччина оголосила нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів.

Велика Британія спрямує 100 млн фунтів на постачання американського озброєння через механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Також Британія забезпечить постачання додаткових 95 тисяч дронів до кінця року та десятків тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн.

Нідерланди оголосили $300 млн внеску у проєкт "Лінія дронів" та передачу 300 ракет проти БпЛА.

Норвегія передасть оголошений раніше пакет у розмірі $200 млн на закупівлю ракет Patriot.

Іспанія спрямує 2 млн євро на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Також іспанська підтримка включатиме поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів.

Литва оголосила $10 млн внеску в PURL.

Швеція передасть пакет підтримки на $28 млн. Він включає внесок у розмірі $14 млн у PURL.

В уряді Німеччини закликають Україну купувати більше озброєння у їхніх компаній.

RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини передали енергетичне обладнання для Черкаської та Чернігівської областей, а також Києва.

Тим часом у Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують шлях, як віддати Україні заморожені кошти Росії через ЄСПЛ.

Удар по кордону Молдови

В ніч проти 9 вересня Росія вдарила по міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою.

Молдова засудила атаку РФ, в результаті якої загинули двоє. Крім того, серед постраждалих – громадянин Молдови.

Президентка країни Мая Санду закликала допомогти Україні з посиленням протиповітряної оборони.

До речі, під час поїздки до Києва делегацію на чолі з міністром внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Мануелем Хагелем евакуювали з поїзда незадовго до прибуття на головний вокзал, оскільки в місті пролунала сирена повітряної тривоги.

Переговори і директор ЦРУ

Bloomberg пише, що Росія навряд чи почне серйозні переговори з Україною раніше 2027 року.

Зазначається, що європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме й наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із правителем Росії Владіміром Путіним.

Financial Times повідомляє, що директор ЦРУ може перебрати провідну роль у переговорах США щодо війни в Україні. Зазначається, що Білий дім розглядає можливість скоротити участь спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, які дотепер відігравали ключову роль у контактах із Москвою та Києвом.

У Кремлі кажуть, що Трамп сподівається на відновлення відносин між США і Росією, і що Москва залишається відкритою до розвитку зв’язків з Угорщиною.

Посилення Європи

Понад половину європейців вважають, що майбутнє континенту "під загрозою".

Польща підписала кредитну угоду зі США на 4 млрд доларів, а 10-11 вересня зі Сполученими Штатами проведуть переговори про створення військової бази у Польщі.

Майже 80% поляків – за допомогу країнам Балтії у разі нападу РФ.

Словаччина закупить додаткові винищувачі F-16 у США.

У Британії чоловіка звинуватили у співпраці з угрупованням, пов’язаним із розвідкою РФ.

Словаччина блокує санкції

Словаччина все ще блокує продовження санкцій проти росіян, дедлайн – 15 вересня.

Братислава продовжує наполягати на шестимісячному подовженні санкцій замість запропонованого річного. Також Словаччина не зняла вимоги щодо вилучення з існуючого санкційного списку кількох прізвищ, які дипломати наразі не розголошують через конфіденційність процесу.

Ультраправі Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" у "гротескному перевертанні ролей кривдника та жертви" у її політиці щодо України.

За його словами, Україна також захищає свободу Німеччини, а "АдН" намагається перекласти відповідальність на жертву агресії.

Президент США Дональд Трамп привітав високі результати ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

"Популістська партія в Німеччині щойно провела справді знаменну ніч. Люди нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно зашкодили Німеччині", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"ВОНИ НАБИРАЮТЬ СИЛУ і більше не збираються це терпіти!" – заявив він.

"MGGA!!!" – додав Трамп, зробивши німецьку варіацію свого слогана MAGA (Make America Great Again, "Зробимо Америку знову великою").

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що країни-кандидати на вступ до ЄС мають відмежуватися від руху MAGA (Make America Great Again) президента США Дональда Трампа.

Запланована на середу, 9 вересня, телефонна розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента США Дональда Трампа несподівано не відбулася.

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