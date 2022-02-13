Остановка полетов в Украину, переговоры США-РФ, посольства эвакуируют во Львов: новости выходных

Переговори президента США Джо Байден президента РФ Владіміра Путіна; країни Заходу закликають виїжджати з України та переносять посольства до Львова; авіакомпанії припиняють польоти до України; МЗС України закликало зберігати спокій; російський посол у Швеції в інтервю заявив, що "ми срали на ваші санкції"; Латвія та Польща готуються приймати біженців; Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС; Штайнмаєра обрали президентом Німеччини на другий термін.

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Байден-Путін та інші перемовини

Через загрозу вторгнення РФ в Україну перемовини політиків продовжувалися і на вихідних. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Співрозмовники обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах Нормандського формату.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ввечері 11 лютого провів телефонні розмови з держсекретарем США, головним дипломатом ЄС та німецькою колегою Анналеною Бербок.

У розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювали спільну протидію загрозам з боку РФ. У центрі розмови з Жозепом Боррелем також була безпекова ситуація. Боррель підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. З міністеркою закордонних справ Німеччини також обговорювали безпекову ситуацію та майбутній візит до України канцлера Олафа Шольца, що запланований на 14 лютого.

Ввечері 13 лютого президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський мають провести телефонну розмову.

За день до цього, 12 лютого телефоном говорили президенти США та Росії.

Президент США Джо Байден попередив російського колегу Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разу вторгнення до України.

Як повідомляють у Білому домі, президент Байден чітко повідомив, що у разі, якщо Росія вдасться до подальшого вторгнення до України, США разом із союзниками та партнерами продемонструє рішучу відповідь, яка завдасть Росії швидких та серйозних втрат.

Байден також попередив про наслідки для Росії, ще не пов’язані напряму з діями США, а виходять власне з потенційної агресії Росії. За його словами, новий напад РФ "призведе до значних людських страждань, що погіршать становище Росії".

Офіційне повідомлення підкреслює, що США хотіли би віддати перевагу дипломатичному рішенню, але "рівним чином готові до інших сценаріїв".

Також Білий дім затвітив заклик Байдена до Путіна обрати "деескалацію та дипломатію".

Крім того, телефонну розмову щодо України провели держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сєргєй Лавров.

Як зазначають у комюніке Держдепу, Блінкен висловив Лаврову побоювання США з приводу того, що Росія може почати нову збройну агресію проти України найближчими днями.

У повідомленні МЗС РФ за підсумками розмови зазначають, що Лавров звинуватив США у "пропагандистській кампанії" та підбурюванні України до силового повернення окупованих територій на Донбасі.

"Відчутний подих Мюнхена"

А міністр оборони Британії Бен Воллес порівняв дипломатичні зусилля з метою запобігти російському вторгненню в Україну з політикою замирення Адольфа Гітлера.

На думку міністра, який цього тижня відвідав Москву, "вельми ймовірно" Владімір Путін віддасть наказ про напад, незважаючи на узгоджені зусилля, спрямовані на запобігання війни.

Воллес сказав, що в повітрі відчувається "подих Мюнхена", посилаючись на угоду, яка дозволяла Німеччині анексію Судетів у 1938 році, але не змогла запобігти Другій світовій війні.

Тим часом міністр Північної Ірландії Брендон Льюїс заявив, що Захід повинен усвідомити, що Росія може "діяти дуже швидко", незважаючи на постійні дипломатичні зусилля щодо запобігання вторгненню в Україну.

Перед Другою світовою війною "було багато дипломатичних зусиль, люди думали, що є прогрес, але це виявилося не так", – сказав Льюїс у неділю. Сполучене Королівство сподівається на "дипломатичний результат", але "може статися щось набагато трагічніше", стурбований він.

Переїзд посольств до Львова та прохання виїжджати з України

Велика Британія, Латвія, Данія, Фінляндія та Норвегія порадили своїм громадянам негайно виїздити з України у зв’язку з непередбачуваністю ситуації. Згодом Італія, Швеція та Чехія приєдналися до країн, які рекомендували своїм громадянам в Україні виїхати через загрозу військової ескалації.

Також Німеччина рекомендувала своїм громадянам виїздити з України.

Держдеп США наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства.

А дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що лишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Канада також тимчасово переносить діяльність посольства з Києва до Львова.

Крім того, Пентагон вивозить з України службовців Нацгвардії США, а Британія - своїх військових інструкторів.

А от посол Євросоюза в Україні Матті Маасікас залишиться у Києві. Частині персоналу дозволили виїхати.

Також посол Британії залишається у Києві з основною командою співробітників.

Високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дипломатичні представництва Євросоюзу у Києві не закриваються.

Авіакомпанії зупиняють польоти

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак деякі авіакомпанії вимушені припинити польоти, хоча про закриття авіапростору не йдеться.

Повідомляється, що таке рішення страхові компанії прийняли через безпрецедентну інформаційну напругу у світових ЗМІ стосовно потенційної загрози для України з боку РФ.

Всі літаки українських та міжнародних авіакомпаній вимушені припинити польоти через вимоги лізингодавців (власників літаків), базувати літаки поза Україною на час кризи.

Нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ після того як уряд Нідерландів закликав громадян не їздити до України, бо це надто небезпечно.

Авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ і не літатиме в авіапросторі України.

KLM скасувала навіть вечірній рейс до Києва 12 лютого. Зазвичай авіакомпанія здійснює рейси до Києва двічі на день.

Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

Український перевізник заявив, що був змушений відмовитися від повернення на власну базу у Київ через загострення безпекової ситуації та вимоги власника літака.

Згодом стало відомо, що чотири автобуси з пассажирами рейсу авіакомпанії SkyUp, який був змушений сісти в Кишиневі на вимогу лізингодавця, вирушили до України.

Тим часом, Україна не бачить сенсу закривати авіапростір на тлі російської загрози.

МЗС: "Зберігаємо спокій"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує "різну інформацію" щодо ризиків поточної ситуації, та вважає за необхідне бути готовим до поганих сценаріїв "у будь-який день".

Міністерство закордонних справ України закликало зберігати спокій на тлі ризиків нової російської агресії та запевнило, що країна робить усе можливе, щоб відвернути найгірші сценарії.

Тим часом, Україна отримала від Литви ракетні комплекси Stinger.

Крім того, до Києва зі США прибули ще два літаки з боєприпасами та зарядами для гранатометів.

Посол РФ: "Ми срали на ваші санкції"

Російський посол у Швеції Віктор Татаринцев недипломатично заявив про відсутність в РФ страху перед потенційними санкціями Заходу за подальше вторгнення в Україну.

В інтерв’ю шведському виданню Aftonbladet Татаринцев вибачився за мову і сказав, що "ми срали на всі їхні санкції".

За його словами, Росія вже мала так багато санкцій, і багато в чому вони, нібито, позитивно вплинули на їхню економіку та сільське господарство.

За його словами, нові санкції, які ЄС і США можуть запровадити у разі російського вторгнення в Україну, не є позитивними, але й не такими небезпечними, як це намагається представити Захід.

Татаринцев каже, що західний світ не зрозумів російського менталітету.

Інше: торгівля Німеччини-РФ, санкції проти Білорусі

Латвія у разі потреби готова прийняти до 10 тисяч біженців з України. У Польщі також готуються до хвилі біженців.

Німеччина в умовах санкцій ЄС поставила РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро – ЗМІ.

У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України.

Штайнмаєра обрали президентом Німеччини на другий термін.

Орбан вперше натякнув на можливість виходу Угорщини з ЄС.

Це лише частина цікавих новин 12 та 13 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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