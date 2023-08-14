Новое оружие из США, антидроны из Норвегии, Германия хочет финансировать ВСУ до 2027: новости дня
Понедельник, 14 августа 2023, 20:30
У фокусі понеділка – новини щодо підтримки України. Вперше з початку повномасштабного вторгнення Київ відвідав міністр фінансів Німеччини, який запевнив у подальшій підтримці України і оголосив про підготовку багаторічного фінансування для ЗСУ.
США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги, який включатиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.
А ще Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам CORTEX Typhon.
Стало відомо, що найближчими днями Путін відвідає Туреччину, а після цього Ердоган вирушить до Угорщини.
Порівняно багато повідомлень сьогодні надходило про перехоплення російських літаків, негоду та різні інциденти.
Ну а "героєм" дня став заступник глави МЗС Литви, якого спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Він подав у відставку.
Все важливе і цікаве за 14 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".
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Німеччина готує фінансування ЗСУ
До Києва вперше з початку війни прибув міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Він запевнив у подальшій підтримці України і оголосив про наміри виділяти Україні щороку по п’ять мільярдів євро військової підтримки на період до 2027 року.
Очільник Мінфіну Німеччини уточнив, що рішення про виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України ще має затвердити німецький парламент.
"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", – цитує німецького міністра Forbes Україна.
А ще міністр фінансів Німеччини висловився за постачання Україні ракет Taurus.
Більше зброї для України
Сполучені Штати Америки в понеділок оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на $200 мільйонів.
До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування, уточнив Блінкен. Докладніше за посиланням.
Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам CORTEX Typhon.
CORTEX Typhon C-UAS базується на перевіреному в польових умовах програмному та апаратному забезпеченні Teledyne Flir та KONGSBERG, що включає систему спостереження та збройну станцію дистанційного керування KONGSBERG (RWS) і інтегроване бойове рішення CORTEX (ICS).
Збройні сили Норвегії передали Україні автомобілі Dingo, кулемети і боєприпаси для цієї системи.
Люксембурзький журналіст проїхав на велосипеді 2725 км, щоб зібрати кошти для України, а міністр уряду Данії зустрівся в Орхусі з українцями, які постраждали від війни.
Російські шпигуни
Частина дипломатів і співробітників російського посольства в Молдові 14 серпня вже вилетіли з Кишинева в Росію.
Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.
Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.
Росія після видворення "дипломатів" із Молдови скорочує діяльність представництв у Кишиневі.
А у Польщі затримали двох росіян за звинуваченням у шпигунстві, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера.
Минулого тижня у Кракові з’явилися наклейки із закликом приєднатися до групи Вагнера.
Провокація РФ і візит Путіна до Туреччини
Росія продовжує не тільки шпигувати, а й здійснювати провокації.
Офіційний Київ засудив провокативні дії РФ 13 серпня щодо турецького цивільного судна Sukru Okan, яке прямувало у порт Ізмаїла. Корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау.
"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі", – заявили в МЗС.
Там висловили підтримку та солідарність із Туреччиною як стратегічному партнеру та закликали міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі.
Тим часом, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган очікує на візит президента РФ Владіміра Путіна, який має прибути до країни найближчими днями.
Це буде перший візит Путіна до країни-члена НАТО з початку розв’язаної Росією війни проти України.
Після цього, 20 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Будапешт на запрошення прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Переговори Ердогана і Орбана стосуватимуться питань безпеки, оборонної промисловості та економічної співпраці.
Примітно, що з усіх членів НАТО лише Туреччина та Угорщина ще не ратифікували вступ Швеції до Альянсу. Тож угорська преса коментує візит з точки зору блокування двома країнами приєднання Швеції до НАТО.
Також Туреччину сьогодні згадували через вибух на судноремонтному заводі Стамбула, внаслідок чого загинула одна людина.
Вибух у Румунії
Зранку у понеділок, 14 серпня, у Румунії поблизу курортного селища Костінешті у морі вибухнула морська міна, яка вдарилася об пірс.
Румунія направляла корабель і вертоліт для пошуку мін у Чорному морі, а Болгарія через інцидент у Румунії посилює патрулювання в Чорному морі.
Негоди, аварії та інциденти
Італійське містечко під кордоном з Францією накрило "цунамі" з грязюки. На щастя, без загиблих.
А от у Грузії продовжують знаходити тіла загиблих внаслідок зсуву ґрунту 3 серпня. Зокрема, кількість загиблих зросла до 25, ще 8 людей шукають.
Відшкодування після буревію у Литві перевищили рекордну суму.
У Німеччині після удару блискавки в пивному садку загинув чоловік, а у Норвегії після сильних дощів обвалився залізничний міст.
Коаліційна криза у Латвії
У дружній нам Латвії розпалася парламентська коаліція – наприкінці минулого тижня це стало остаточно зрозуміло.
Тепер на Латвію чекають нова коаліціада та створення нового уряду.
Політична криза здатна ослабити голос Риги у зовнішньополітичних питаннях, що явно не на користь Києву.
Про те, як Латвія увійшла у політичну кризу і якою може бути нова коаліція, читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Токсичний олігарх отримує вплив на Латвію: чим загрожує політична криза у друзів України.
Сьогодні же прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив, що складе прем’єрські повноваження у зв’язку з коаліційною кризою та офіційно подасть заяву президенту у четвер.
Президент Латвії оголосив про подальші дії після відставки прем'єра.
Активізація авіації РФ
Данія та Нідерланди піднімали F-16 для перехоплення російських бомбардувальників. Військові літаки РФ біля Шотландії сьогодні також перехоплювали британські винищувачі.
Крім того, США за два дні перехопили чотири російські бомбардувальники в районі Аляски.
Решта новин дня
У Вірменії трагічно загинув в.о. посла України.
Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту українського зерна через свою територію.
Заступник глави МЗС Литви подав у відставку через п’яне водіння.
Фонд Сороса згортає діяльність у ЄС, в Угорщині чекають виходу "окупаційних військ".