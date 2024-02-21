Польша угрожает ограничениями, европейцы не верят в победу, первые пилоты F-16: новости дня

Триває епопея із блокадою українського кордону, Зеленський закликав до діалогу.

Посли Євросоюзу схвалили пільги ще на рік для української продукції, а також нові санкції проти РФ. Ці рішення мають бути остаточно схвалені пізніше.

Канада готова профінансувати снаряди для ЗСУ, а от США провалили підготовку техобслуговування зброї для України.

Болгарські ультраправі депутати відвідали Москву на запрошення партії Путіна, а на телефонах членів оборонного комітету Європарламенту виявили шпигунські програми.

Всі важливі і цікаві новини середи, 21 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Польща погрожує новими обмеженнями

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак на тлі протестів польських фермерів на кордоні з Україною не виключив подальших обмежень українського імпорту.

"М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів" – заявив він.

Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

Колодзейчак повідомив, що міністр сільського господарства Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу.

Представник польського міністерства також оголосив, що переговори з фермерами-протестувальниками почнуться з наступного тижня.

Крім того, він підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається у країні, і що "протестувати можна було би на іншому кордоні".

Але і тут Міхал Колодзейчак скаржиться, що українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.

За його словами, слід запровадити квоти на товари з України, що надходять до ЄС, а також зробити більш ефективним їх транспортування за межі ЄС. "Наразі ми даємо себе витіснити із західноєвропейських ринків, і це факт", – підсумував він.

Зеленський закликав до діалогу

Тим часом, генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич рішуче засудила дії польських фермерів на польсько-українському кордоні і перепросила "у воюючої України".

Нагадаємо, 20 лютого протести польських фермерів на кордоні загострилися.

Серед іншого, вони перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, що стало вже другим подібним випадком.

Єврокомісія нагадує, що польська влада повинна забезпечувати правопорядок під час протестів на кордоні.

Про це, зокрема, йдеться у документі, ухваленому за підсумками 12-ї зустрічі Координаційної платформи щодо експорту і транзиту української агропродукції, яка відбулася 20 лютого під егідою Єврокомісії.

Сторони погодилися провести наступну зустріч Координаційної платформи "протягом тижнів" та продовжити обмін інформацією на технічному рівні щодо розвитку ситуації на ринку сільськогосподарської продукції.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич назвав перемовини "непростими".

За його словами, польська сторона озвучила вимоги фермерів-протестувальників, які наполягають на обмеженнях для української агропродукції та пом'якшенні вимог Європейського зеленого курсу, і за цими побажаннями прочитувалася також вимога щодо дотацій для польських фермерів. Дмитрасевич додав, що вимоги щодо Зеленого курсу і дотацій – зрозумілі вимоги фермерів загалом по Європі.

До речі, іспанські фермери пригнали сотні тракторів на протест до Мадрида.

"Але, як на мене, саме в ситуації з Польщею вимоги до України вельми політизовані. Адже потрібно розуміти: вже рік експорт за сімома категоріями продуктів з України до Польщі практично не здійснюється, є транзит", – зазначив заступник міністра.

Президент Володимир Зеленський 21 лютого заявив про доручення уряду "найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні" між Україною та Польщею. Зеленський уточнив, що там буде присутній увесь склад українського уряду, включно з прем'єром і міністром оборони.

"І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", – додав він.

"І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", – сказав президент.

У Зеленського кажуть, що почали з Польщею обговорювати формат зустрічі на кордоні.

Пільги для України і санкції для РФ

Незважаючи на протести фермерів, 21 лютого постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України без змін.

Вона, нагадаємо, передбачає призупинення ввізних мит та квот ще на один рік – до 5 червня 2025 року, але водночас містить запобіжні заходи для сільськогосподарської продукції, аби захищати ринок ЄС від падіння цін.

Далі пропозиція має бути погоджена Європарламентом.

Потім регламент має бути ухвалений Радою ЄС, підписаний представниками Ради ЄС та Європарламенту та опублікований в Офіційному віснику ЄС.

Крім того, посли Євросоюзу сьогодні також схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ, який теж ще мають остаточно затвердити.

"Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 імен та найменувань у списках, ми продовжуємо чинити тиск на Кремль. Ми також продовжуємо обмежувати доступ Росії до безпілотників", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Новий пакет санкцій ЄС передбачає обмежувальні заходи проти 193 фізичних та юридичних осіб, повідомила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

"Санкції спрямовані, серед іншого, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, поставок зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей", – зазначила глава МЗС Нідерландів.

Пакет також передбачає експортні обмеження для 27 компаній, причетних до обходу санкцій.

За даними ЗМІ, Угорщина хотіла виключити зі списку російських олігархів Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитрія Мазєпіна-молодшого, але знову зазнала невдачі.

Швейцарія створила групу, яка протидіятиме обходу санкцій проти РФ.

А, за даними західних медіа, ЄС готується зняти санкції зі співзасновника "Яндекса".

Минулого року росіянин Аркадій Волож назвав війну Росії в Україні "варварською" і попросив ЄС зняти з нього санкції.

Також Волож має намір розірвати зв'язки з російським бізнесом "Яндекса" після того, як на початку лютого консорціум інвесторів погодився купити російські активи нідерландської холдингової компанії Yandex NV.

Щодо євроінтеграції України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде готова швидше, і її затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина зазначила, що Єврокомісія не повідомляла про труднощі з підготовкою переговорної рамки до березня.

"Відповідно до рішення Європейської ради у грудні минулого року, Європейська комісія має до березня підготувати звіт щодо прогресу України у виконанні додаткових кроків, за яким слідує розгляд рішення щодо переговорної рамки", – сказала Стефанішина.

Пілоти F-16 і снаряди

Перша група українських пілотів завершить навчання на американських F-16 до літа.

Як повідомило CBC News, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

А от США провалили підготовку техобслуговування зброї для України, як повідомив генінспектор Пентагону.

Вплив РФ і протидія загрозам

Агентство Reuters повідомило, що Росія вже отримала від Ірану близько 400 балістичних ракет.

З іншого боку, на Заході вважають, що Росія не може виробляти достатньо снарядів для війни в Україні.

Болгарські ультраправі депутати відвідали Москву на запрошення партії Путіна, а на телефонах членів оборонного комітету Європарламенту виявили шпигунські програми.

Служба безпеки Швеції назвала РФ головною загрозою для безпеки країни.

Тим часом, у Британії провалилося випробування ядерного стримування.

А економічні дослідники порахували, що війна РФ проти України вже коштувала Німеччині понад 200 мільярдів євро.

Різне щодо України і українців

У Молдові знову затримали групу українців, які незаконно перетнули кордон.

Литва продовжила тимчасовий захист для українців та поступку щодо знання мови.

Понад 300 тисяч українських біженців залишили Німеччину.

Настрої в Європі і в Україні

Лише 10% європейців вірять в перемогу України у війні, але підтримка українців залишається широкою.

Про це свідчать результати січневого опитування YouGov в 12 країнах-членах ЄС.

У Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%) респонденти були більш схильні вважати, що Європа повинна допомогти Україні дати відсіч, тоді як в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) вони віддавали перевагу тиску на Київ, щоб він погодився на врегулювання.

У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

До речі, голова європейського комітету в німецькому Бундестазі Антон Хофрайтер не вірить, що Україна зможе розпочати наступ у 2024 році.

"Вкрай важливо, щоб українська армія зуміла утримати фронт цього року", – заявив політик "Зелених".

А 10-11 лютого група "Рейтинг" провела опитування серед українців "Оцінка дружності країн".

США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми. Третю позицію зайняла Німеччина (80%), четверту розділяють Польща і Литва (по 79%), на п’ятій – Канада, далі йдуть Франція і Японія.

Показник щодо Польщі суттєво зменшився. При цьому, опитування майже не охопило останній виток напруги на українсько-польському кордоні через протести фермерів.

А Угорщина опинилася у п’ятірці країн, які українці вважають ворожими.

На першому місці у цьому рейтингу зрозуміло, що Росія (97%), на другому – Білорусь (90%), на третьому – Іран (75%), на четвертому – Китай (58%).

Санкції за Навального

Чехія та Румунія викликали послів РФ через смерть Навального.

Британія першою ввела санкції через смерть Навального.

Дружина російського опозиціонера виступить у Європарламенті.

Тим часом, дипломати Євросоюзу у Мінську засудили переслідування опозиційного католицького священника, а у Словаччині тисячі людей вшанували річницю вбивства журналіста Куцяка.

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