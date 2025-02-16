Зеленский отказал Трампу, кризисный саммит лидеров ЕС, вето от Орбана: новости выходных

На тлі резонансної промови віцепрезидента США у Мюнхені і листа європейцям щодо підготовки пропозицій гарантій безпеки Україні французький президент збирає саміт лідерів Європи.

Після переговорів з українською делегацією американці вирушили до Саудівської Аравії на переговори з представниками Росії.

Зеленський вважає, що мета Путіна – виміняти припинення вогню на послаблення санкцій. Більш того, за даними ЗМІ, Трамп хоче запропонувати і Лукашенку послаблення санкцій в обмін на звільнення політв’язнів.

Президент України пояснив, чому не дозволив підписати з США угоду про надра, а також закликав Європу до створення спільної армії.

Тим часом прем’єр Угорщини намагається переконати Євросоюз покинути Україну.

Більше важливого і цікавого за вихідні, 15 та 16 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Сполучені Штати прощаються з Європою?

Президент США Дональд Трамп назвав "чудовою" промову віцепрезидента США Джей Ді Венса під час Мюнхенської безпекової конференції. До речі, у Німеччині працював і кореспондент "Європейської правди".

Джей Ді Венс, по суті оголосив, що США і Європа у її нинішньому вигляді більше на поділяють спільні цінності.

Джей ді Венс у 2025 році, по суті оголосив про кінець союзу США і Європи.

Він виставив до Європи вимоги, які та може лише відкинути. Серед них, наприклад – зупинка боротьби з пропагандою і дезінформацією. І надалі протягом конференції чимало європейських політиків вже заявили, що не приймають вимоги віцепрезидента США.

Повний текстовий виклад його промови можна прочитати на нашому сайті.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в суботу виступив на захист європейської політики.

Барро зазначив, що в Європі свобода слова є гарантованою.

"Ніхто не зобов'язаний приймати нашу модель, але ніхто не може нав'язувати нам свою", – додав очільник МЗС Франції.

Серед іншого віцепрезидент США відкрито оголосив про підтримку європейських ультраправих і виступив з вимогами на їхню користь – підтримавши той підхід, який від США настільки відкрито втілював хіба що Ілон Маск.

Того ж дня Венс зустрівся з кандидаткою в канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.

Німецький канцлер Олаф Шольц різко розкритикував іноземне втручання у вибори до Бундестагу.

У свої промові він заявив, що переважна більшість населення країни рішуче виступає проти тих, хто "прославляє або виправдовує злочинний націонал-соціалізм".

Шольц наголосив, що зобов'язання "ніколи більше не повторитися" не може бути сумісним з підтримкою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

"З цієї причини ми не змиримося з тим, що люди, які дивляться на Німеччину ззовні, втручаються в нашу демократію на наших виборах і в демократичний процес формування громадської думки в інтересах цієї партії. Це не заважає нам", – сказав він.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц також різко розкритикував іноземне втручання у вибори до Бундестагу.

"Ми поважаємо президентські вибори і вибори до Конгресу в США і очікуємо, що США зроблять те ж саме цього року", – заявив він.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловив обурення тим, що США втручаються у німецьку політику.

Звертаючись до Венса, він сказав: "Це не ваша справа. Займайтеся своїми справами, у США і так вистачає справ".

Тим часом Аліса Вайдель, лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", якій прогнозують друге місце на парламентських виборах 23 лютого, заявила, що її політсила прагне "мати дуже добрі відносини" з великими державами – зокрема, з Росією.

Кризовий саміт лідерів ЄС

Сьогодні вранці міністри закордонних справ країн ЄС вранці зібрались на термінове обговорення після резонансної промови віцепрезидента США.

"Закриваємо Мюнхенську конференцію-2025 хорошою дискусією між міністрами закородонних справ країн ЄС, які ще у Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро ми вийдемо з новими ініціативами", – написала Каллас.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи зустріч, зазначила, що Європа об’єднано підтримує Україну і рішуче віддана ідеї захисту вільного світу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європі доведеться зробити жорсткий вибір і піти на жертви, щоб впоратися із загрозами, що стоять перед нею, і забезпечити свою безпеку.

"Нам доведеться зіткнутися з важкими днями, ухвалювати складні рішення і навіть іти на жертви, яких ми досі не очікували, щоб забезпечити цю безпеку", – сказав Барро журналістам.

Він заявив, що президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів у понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

За словами глави французького МЗС, президент Франції збере у Парижі "головні європейські країни" для обговорення "європейської безпеки".

У французьку столицю їдуть президенти Євроради і Єврокомісії, генсек НАТО. Відомо, що на "кризову" зустріч прибуде і прем’єр-міністр Британїі Кір Стармер.

Саміт скликають також на тлі повідомлень про те, що США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Про це, зокрема, дізналася газета Financial Times.

За словами співрозмовників видання, які ознайомились з документом, відповідний запит був надісланий цього тижня.

Держдепартамент запросив подробиці про військову техніку, яку європейські столиці могли б надати Україні, і про кількість бригад військ, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

Запит надійшов напередодні турне посланника президента США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога європейськими столицями.

Агентство Reuters пише, Сполучені Штати також запитали союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації таких заходів з безпеки.

Також відомо, що прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запропонував провести термінове засідання Європейської ради, щоб виробити спільну позицію щодо місця Європи у мирних переговорах щодо війни РФ проти України.

Переговорна тактика США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США поділилися з ним своїми планами щодо України – й польський міністр зазначив, що американська тактика дає "надію".

"Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі", – додав польський міністр.

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа із питань України та Росії генерал Кіт Келлог на "Українському ланчі" розповів, як президент Трамп розподілив ролі щодо підготовки "мирних переговорів" серед посадовців, що опікуються цим питанням.

За його словами, спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стівен Віткофф працює більше по американсько-російській лінії.

"Та я працюю також, на американсько-українсько-європейській лінії", – пояснив Келлог.

Втім, генерал Келлог наголосив, що він не ухвалюватиме жодних рішень, його задача – сформувати фундамент для рішень Трампа.

"Одна з причин, чому я тут – це обговорити з членами НАТО, почути, що вони вважають безпековими гарантіями. І тоді я передаю цю інформацію людині, яка ухвалює рішення – а це президент Трамп. Кіт Келлог не ухвалюватиме рішення. Я не рухатиму історію", – пояснив він.

Президент Зеленський розраховує, що під час візиту до України Кіт Келлог відвідає військових на лінії фронту.

"Американській стороні треба зрозуміти реалії, самім зрозуміти, побачити", – заявив він.

Також Келлог каже, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спеціальний посланник щодо України, щоб забезпечити європейцям значущу роль у будь-якому мирному процесі, який буде відбуватися.

Тим часом Сполучені Штати також підтримують контакти із Росією.

Нагадаємо, у п’ятницю у Мюнхені відбулися переговори української і американської сторін.

Днями, за даними агентства Reuters, делегація США зустрінеться з делегацією РФ у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну. Посадовці Трампа вилітають в неділю.

Один український посадовець сказав виданню Politico, що повідомлення про саудівські переговори стало несподіванкою для Києва, і наразі не планується відправляти українську делегацію.

Агентство Bloomberg зазначає, що мета перемовин у Саудівській Аравії – призначити дату зустрічі Трампа і Путіна до початку священного місяця Рамадан у березні.

Раніше американський президент заявляв, що українці братимуть участь у саміті.

А ще президент України Володимир Зеленський каже, що не має запевнення від Трампа про те, що їхня зустріч передуватиме зустрічі Трампа з Путіним.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергеєм Лавровим, що стало першою такою взаємодією за роки повномасштабної війни.

До речі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає помилкою дзвінок президента США Дональда Трампа кремлівському правителю Владіміру Путіну.

РФ хоче зняття санкцій в обмін на перемир’я?

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустрічей з росіянами не було і не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.

На Мюнхенській безпековій конференції український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на жодні угоди без її участі і таке ж правило має застосовуватися щодо всієї Європи.

Президент України повідомив, що коли Дональд Трамп поділився з ним змістом його розмови з Владіміром Путіним, то той жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за столом переговорів.

Крім того, Зеленський розповів, що спілкувався з американським президентом і його командою щодо ядерної енергетики та окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підкреслив, що як Україна, так і Європа повинні мати місце за столом переговорів.

"Погана угода без участі України та Європи – це не варіант. Це буде винагородою за російську агресію і запрошенням до подальшої агресії. Росія не повинна вийти з цієї війни переможницею", – заявив прем’єр Нідерландів.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не підтримає продиктований мир.

В інтерв’ю NBC News у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Зеленський заявив, що мета участі Путіна в переговорах – не закінчення війни, а укладення угоди про припинення вогню.

За його словами, ця угода допоможе зняти з Росії міжнародні санкції й дозволить їй перегрупуватися.

До речі, за даними The New York Times, Дональд Трамп запропонує президенту Білорусі Лукашенку послаблення санкцій в обмін на звільнення політв’язнів.

За даними Bloomberg, адміністрація американського президента хоче припинити вогонь в Україні до Великодня.

Угода про надра і безпекові гарантії

Україна не підписала зі Сполученими Штатами угоду про ресурси.

Володимир Зеленський пояснив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, але наразі документ не готовий до підписання.

"Я не дав згоду на підписання угоди, тому що вона ще не готова", – повідомив він.

Описуючи очікування від документа, президент Зеленський пояснив, що у ній не може йтися лише про надра – а має йтися також про те, що є вигідним для України, згадавши безпекові гарантії.

"Це про інвестиції. І можна думати про те, як можна розподіляти прибутки, коли зрозумілі гарантії безпеки. Поки я цього там не побачив", – пояснив він.

За словами одного з нинішніх і одного з колишніх українських високопосадовців, пропозиція США не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки натомість.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз зазначив, що "президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

NBC News повідомило, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності всіх рідкоземельних корисних копалин країни.

А також американці нібито дали зрозуміти, що готові розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде укладена угода з Росією про припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО має бути основою гарантій безпеки для України, однак він зазначив, що якщо не це – потрібні умови, які дозволять побудувати інше НАТО в Україні.

"Моя пропозиція: Східний кордон України, східний кордон Білорусі, східні кордони країн Балтії, східний кордон Фінляндії. Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас в Європі, тому що це лінія міжнародного права", – акцентував він.

В Україні одним із складників гарантій безпеки розглядають миротворчу місію.

Зеленський зазначив, що Україна у рамках миротворчої місії потребуватиме присутності різних родів військ, але для України критично, щоби у цій миротворчій місії брали участь не лише європейські, а й американські військові.

Щодо європейської армії

Президент України вважає, що ситуація у відносинах Європи та США дійшла того моменту, коли ЄС має замислитися про створення "європейської армії".

"Давайте говорити чесно: ми не можемо виключити можливість того, що Америка скаже "Ні" Європі у питаннях, які Європі загрожують", – заявив він, нагадавши про жорстку промову віцепрезидента США з критикою Європи.

За його словами, у цьому питанні Україна зможе допомогти Європі.

У Польщі заявили, що про об’єднання європейських армій домовлятись не будуть. Президент Фінляндії вважає недоцільним створювати європейську армію.

Щодо допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 14 лютого, що Україні буде "дуже важко" вижити без військової підтримки США у війні проти Росії.

Український президент зазначив, що "не хоче думати про" боротьбу з Росією без американської підтримки.

"Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами", – додав він.

Тим часом Європа продовжує запевняти Київ у стабільній підтримці.

На полях Мюнхенської безпекової конференції Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре співпрацю у виробництві зброї.

Очільник ХДС та найімовірніший кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

"Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей", – заявив імовірний майбутній канцлер Німеччини.

Вето від Орбана

Тим часом прем’єр Угорщини намагається переконати Євросоюз покинути Україну.

Він порівняв російсько-українську війну з "Афганістаном" для ЄС.

За словами угорського прем’єр-міністра, війна в Україні може перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу – виснажливу і дорогу операцію, з якої "немає виходу".

А ще Угорщина заблокувала процес вступу України до ЄС.

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