Киев выполняет требования ЕС, два Patriot Германии, "попытка переворота" в Сербии: новости дня

Трамп, після "безглуздих та провокаційних заяв" Медвєдєва, наказав відправити дві ядерні субмарини "у відповідні регіони".

У Франції вважають, що до 2030 року Росія становитиме реальну загрозу для Європи, а у Литві нарешті знайшли дрон, який ще на початку тижня залетів на територію країни з Білорусі.

В Іспанії зафіксували новий рекорд за кількістю туристів, а в Німеччині продажі пива впали до нового мінімуму.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 1 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

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Політика США по Україні

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями Росії, коли його спитали про останні масовані ракетні удари по Україні.

"Я вважаю, що те, що вони (росіяни. – Ред.) роблять, огидно. Я вважаю, що це огидно… я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно", – сказав він у відповідь.

Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить з візитом до Росії.

Тим часом Комітет Сенату США з питань асигнувань підтримав виділення допомоги Україні на $1 млрд.

За словами посла України у США Оксани Маркарової, згідно із процедурою, наступними кроками стануть розгляд документа всім складом Сенату, узгоджувальна конференція між двома палатами, на якій буде затверджено консолідований текст законопроєкту та його остаточне ухвалення.

Крім того, сенатори Джин Шахін та Ліза Мурковскі подали на розгляд двопартійний законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, який передбачає багатомільярдну допомогу Україні.

За словами Маркарової, згідно із проєктом, допомога США у сфері безпеки, що надається Україні, здійснюється у вигляді внесків США до Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до положень міжурядової українсько-американської угоди.

Як зазначила посол, у законопроєкті на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні, а також більш менші внески за іншими напрямками.

До речі, Німеччина після досягнення угоди зі Сполученими Штатами анонсувала передачу Україні додаткових двох систем Patriot. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте позитивно оцінив це рішення.

Дані Трампа про втрати

Глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що у червні зросла кількість смертей серед цивільного українського населення внаслідок масштабних російських обстрілів.

Він додав, що попри багаторазову перевагу росіян у техніці та чисельності, вони не досягли жодних помітних успіхів на оперативно-тактичному рівні в останні місяці і навіть за останній тиждень.

До речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні вперше публічно поділився даними про російські та українські втрати у війні.

За словами Трампа, з початку року Україна втратила "приблизно 8000 солдатів, причому це число не охоплює зниклих безвісти".

А Росія, за його словами, з початку року втратила 112 500 солдатів.

"Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ!", – наголосив Трамп.

Відповідь Путіна Трампу

28 липня Дональд Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Перед цим президент США заявив про своє розчарування господарем Кремля Владіміром Путіним.

Сьогодні ватажок Кремля, під час візиту на російський острів Валаам біля Фінляндії, дав перший публічний коментар щодо переговорів про припинення агресії проти України та ультиматум Дональда Трампа.

"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило", – сказав кремлівський лідер.

За його словами, для припинення російської агресії проти України потрібно "вести ґрунтовні розмови – і не на публіці, а "спокійно, в тиші переговорного процесу".

Президент України Володимир Зеленський після заяв Путіна знову запропонував зустріч на рівні лідерів.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який також прибув на острів Валаам, знову закликав Євросоюз відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Якби об'єднати, це була б сила. Вони (політики в ЄС. – ред.) цього не розуміють", – сказав він.

Трамп розгортає ядерні субмарини

А ввечері президент США повідомив, що наказав відправити два атомних підводних човни "у відповідні регіони" після провокаційних заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва.

"Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами", – додав він.

Нагадаємо, заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.

Загроза для Європи

Начальник генштабу Франції Тьєррі Буркхард вважає, що до 2030 року Росія може стати "реальною загрозою" для Європи.

Він вважає, що в конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас".

"Його досвід, величезна чисельність і витривалість роблять російську армію ефективною... і, отже, небезпечною", – зазначив генерал.

Він звертає увагу, що сьогодні всі армії мають безпілотні літальні апарати, але найефективнішими будуть ті, хто зможе поєднати їх "на землі, в повітрі і на морі".

Тим часом у Литві нарешті знайшли безпілотник, що залетів з Білорусі, ймовірно, ще 28 липня.

Його виявили на полігоні Гайжунай в Йонавському районі.

"За попередніми висновками, це "Гербера" – але інформація уточнюється… Буде проведено перевірки щодо того, чи становить він небезпеку, після чого буде задіяно такі ж процедури, як і у випадку з першою "Герберою" на початку липня", – йдеться у повідомленні Збройних сил Литви.

Литва викликала посла Білорусі через дрон, що порушив її кордон.

А ще у Литві знайшли росіянина, який півтора місяця тому втік з поїзда до Калінінграда.

У Німеччині виявили нові пошкодження на залізниці, де підозрюють диверсію, а у Польщі арештували російського шпигуна з країни колишнього СРСР.

До речі, Польща закупить ще 180 корейських танків К2 на 6,7 мільярда доларів.

Мита Трампа

Президент США 31 липня підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.

А товари, перевантажені в іншу країну з метою уникнення нових мит, будуть обкладатися перевантажувальним збором у розмірі 40%.

Цей крок Вашингтон частково пов'язав із тим, що Канада не зупинила контрабанду фентанілу.

Прем'єр Канади Марк Карні висловив розчарування рішенням Дональда Трампа.

Угорський прем’єр Віктор Орбан накинувся на ЄС з черговою порцією критики через укладену торгову угоду зі США.

"Це жахлива економічна угода, економічний автогол", – сказав Орбан.

Він зазначив: "Ми такі, які ми є. Слабкі, безглузді, галасливі, ми повчаємо інших, тоді як у нас немає сили, коли справа доходить до переговорів, ми не виявляємо таланту та здібностей, тому це найгірше поєднання".

27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

А Косово скасувало тарифи на товари зі США.

"Спроба перевороту" в Сербії

Президент Сербії скликає на завтра екстрене засідання ради безпеки.

Причина зустрічі не зазначається, однак видання Vecernje Novosti дізналося про триваючу "масову спробу держперевороту" у країні, нібито керованого "європейцями".

"Триває масштабна спроба державного перевороту, яку, як кажуть, здійснюють європейці через спеціального прокурора прокуратури з організованої злочинності Младена Ненадіча, прокурора прокуратури з організованої злочинності Ясміну Ганіч, частину поліції", – йдеться у повідомленні.

Перед цим, вранці 1 серпня стало відомо про затримання ексміністра торгівлі Сербії Томіслава Моміровича.

Тим часом Апеляційний суд Боснії і Герцеговини (БіГ) підтвердив попереднє рішення суду, за яким президента Республіки Сербської Мілорада Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Республіка Сербська (її підтримує Сербія) входить до складу Боснії і Герцеговини.

Сепаратистський президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що ігноруватиме рішення суду Боснії і Герцеговини, який підтвердив його кримінальний вирок за непокору рішенням Високого представника БіГ.

"Я не приймаю цей вирок. Я звернуся по допомогу до Росії і напишу листа адміністрації США", – анонсував він.

Уряд виконує вимоги ЄС

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня розраховує на "відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу" Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Вона опублікувала відповідний допис за підсумками зустрічі з Олександром Цивінським – переможцем конкурсу на посаду керівника БЕБ.

"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства", – зазначила прем'єрка.

За словами Свириденко, вони із Цивінським погодили, "як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа".

Призначення Цивінського заблокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський каже, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Щодо визнання Палестини

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 1 серпня відвідає сектор Гази, щоб оглянути центри розподілу гуманітарної допомоги.

У Білому домі зазначили, що Віткофф і посол США в Ізраїлі Майк Хакабі будуть намагатися "забезпечити план доставки додаткового продовольства і зустрітися з місцевими жителями Гази, щоб з перших вуст дізнатися про жахливу ситуацію на місці"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив Ізраїль, що йому загрожує міжнародна ізоляція, якщо гуманітарна ситуація в Газі не покращиться.

Німеччина почала скидати допомогу в секторі Гази, а також надасть 5 млн євро на підтримку його мешканців.

Франція скинула гуманітарну допомогу над сектором Гази, а Італія приєднається до "повітряного моста" для постачання допомоги цивільним у секторі Гази.

Словенія першою в ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем.

Тим часом адміністрація американського президента Дональда Трампа критикує західних союзників, які готуються визнати Палестинську державу.

Держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що рішення низки європейських країн щодо визнання Палестинської держави не матиме значення, оскільки таку державу неможливо створити без згоди Ізраїлю.

Латвія не планує визнавати Палестину.

Франція призупиняє прийом палестинців з Гази після антисемітського скандалу.

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У Латвії почали діяти нові умови продажу алкоголю.

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