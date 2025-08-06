Новый президент Польши, правительство назначило главу БЭБ, наказание Додика: новости дня

Сьогодні спецпосланець Трампа провів переговори з господарем Кремля у Москві. У РФ розмову назвали "конструктивною", а Трамп знову заявив про "значний прогрес".

Тим часом Сполучені Штати нарощують військову присутність у Фінляндії.

Все важливе і цікаве за середу, 6 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Візит "останньої надії"?

Сьогодні у Москві спецпосланець президента США Стів Віткофф провів зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Але після зустрічі поки жодної конкретики.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, на переговорах, які тривали три години, Путін і Віткофф говорили про російсько-українську війну, а також про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією.

Ушаков назвав розмову "дуже корисною і конструктивною".

За словами президента США Дональда Трампа, зустріч Віткоффа з Путіним була "дуже продуктивною" і на ній "було досягнуто значного прогресу", але деталей він не уточнив.

Він також зазначив, що повідомив "деяким європейським союзникам" про результати переговорів у Кремлі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Трампом.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", – зазначив він.

Зброя з США і посилення Фінляндії

Тим часом Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні і нарощують військову присутність у Фінляндії.

Держдеп США схвалив ще два контракти щодо озброєння Україні.

Один з контрактів передбачає продаж Україні військового обладнання, послуг з ремонту та технічної підтримки гаубиць M777 і супутнього обладнання на суму близько 104 мільйонів доларів.

Ще один контракт передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг та супутнього обладнання на суму близько 99,5 млн доларів.

Перші надходження зброї та боєприпасів з США у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) розпочнуться вже наступними тижнями. Ініціатива передбачає постачання Україні американської зброї за рахунок європейських держав-членів НАТО.

"У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів", – повідомив кореспондентці "Європейської правди" обізнаний з питанням посадовець НАТО.

Тарифи Трампа для Індії

Президент США Дональд Трамп запровадив додатковий тариф у 25% щодо Індії через імпорт нею російських енергоносіїв.

МЗС Індії назвало дії США "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними" і пообіцяло вжити "всіх необхідних заходів" для захисту національних інтересів.

За даними Bloomberg, Швейцарія не домоглась зниження тарифів США на термінових переговорах.

Канада розглядає скасування деяких мит щодо США.

Щодо санкцій проти РФ

У Єврокомісії повідомили, що нова, динамічна стеля ціни на російську нафту, встановлена 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії, почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року.

У 18-му пакеті було погоджено нову, динамічну формулу обчислення стелі ціни на російську нафту, яка становитиме 15% від середньоринкової ціни на нафту за останні три місяці – станом на зараз ця сума становить приблизно 47,6 дол.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Financial Times пише, що президент США Дональд Трампа готує свої перші санкції проти російського "тіньового флоту".

У США виставляють на аукціон конфісковану елітну яхту росолігарха Сулеймана Керімова, а у Латвії вп’яте виставили на аукціон Будинок Москви, виторг з якого хочуть передати Україні.

Новий президент Польщі

Сьогодні Кароль Навроцький, за яким стоїть опозиційна партія "Право і справедливість" ("ПіС"), офіційно став президентом Польщі.

Вчора ввечері президент Польщі Анджей Дуда, який залишає посаду, виступив з останнім зверненням, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.

"Сьогодні немає жодних сумнівів, що Польща є значно заможнішою та безпечнішою країною, ніж це було ще десять років тому. Тому, закінчуючи свою каденцію на посаді президента Республіки Польща, я можу дивитися вам прямо в очі і з повною впевненістю сказати, що це були десять дуже хороших років для Польщі", – підкреслив Дуда.

До речі, за результатами опитування SW Research, більшість жителів Польщі вважають Александра Квасневського найкращим президентом в історії країни.

Квасневський обіймав цю посаду у період з 1995 по 2005 роки.

До речі, колишній віцеміністр освіти та науки Польщі Мацей Гдула вважає, що Александр Квасневський може стати ідеальною заміною для Дональда Туска, який наразі очолює польський уряд. Таким чином, парламентська коаліція Польщі може посилити позиції на тлі обрання президентом їхнього опонента Кароля Навроцького і напередодні парламентських виборів 2027 року.

Польський прем’єр Дональд Туск у день інавгурації нового президента Кароля Навроцького опублікував різке відеозвернення, у якому звернувся до тих поляків, для яких "цей день став сумним і таким, що розчаровує".

Він закликав своїх прихильників "не здаватися", "не втрачати віри" і перегрупуватися перед парламентськими виборами 2027 року.

"Давайте зробимо все, що в наших силах, щоб через два роки нас стало ще більше. І нехай сьогоднішній день тільки зміцнить нашу рішучість. Бо наші біло-червоні серця справді непереможні", – резюмував очільник уряду.

Близько 10 ранку за польським часом новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду.

"Як у переговорах з польським урядом, так і на міжнародній арені я, звичайно, буду дипломатично підтримувати відносини в рамках Європейського Союзу. Але я ніколи не погоджуся на те, щоб Європейський Союз відібрав у Польщі повноваження, особливо в питаннях, які не закріплені в європейських договорах, і вони не повинні змінюватися", – заявив він у першій промові на посаді.

Описуючи свою програму, Навроцький також зазначив, що як президент скаже "ні нелегальній міграції, так польському злотому, ні приєднанню до євро", і що він блокуватиме будь-які спроби підвищити пенсійний вік.

А ще новий президент анонсував зміну конституції Польщі.

У нового президента Польщі розповіли про особливий подарунок від Трампа у день інавгурації.

До речі, невдовзі Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі.

Уряд призначив голову БЕБ

Сьогодні уряд України ухвалив довгоочікуване рішення про призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу.

Єврокомісарка з питань розширення, посол ЄС в Україні і посли країн "Групи семи" привітали довгоочікуване призначення.

"Це важливий крок з боку Кабінету міністрів України на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", – наголосили посли G7 у спільній заяві.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що "прогрес має тривати".

Щодо судових рішень

У Грузії медійницю засудили до 2 років в'язниці за ляпас поліцейському під час протесту. Мзія Агломабелі стверджує, що ляпасу передували образи з боку Дгебуадзе і він плюнув їй в обличчя, після чого вона інстинктивно відреагувала. Адвокати журналістки будуть подавати апеляцію.

Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської (входить до складу Боснії і Герцеговини). Рішення ще не є остаточним. Воно остаточно набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, що може зайняти місяць-два через адміністративні процедури.

Додік після позбавлення мандата президента Республіки Сербської анонсував референдум.

Решта новин

У Німеччині підготували рішення скоротити допомогу новоприбулим біженцям з України.

Euractiv повідомляє, що у Єврокомісії спостерігають за нетиповими рейсами з Білорусі до Лівії, які потенційно можуть бути провісником нової хвилі нелегальної міграції до Європи.

Придністров’я продовжило надзвичайний стан в економіці через ситуацію з газом, а Молдова послала Росію з її істерикою через вирок главі Гагаузії.

МЗС Білорусі викликало польського дипломата через "Марш свободи" у Варшаві.

У Румунії прощаються з першим постдиктаторським президентом країни.

Керівна партія Литви нарешті визначилась з кандидатом на посаду премʼєра.

За даними El Pais, Іспанія передумала купувати американські F-35.