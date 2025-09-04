26 стран в "коалиции решительных", катастрофа в Лиссабоне, Фицо едет в Украину: новости дня

Сьогодні у Парижі провели чергове засідання "коаліції рішучих", на якому обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України.

За словами Макрона, 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Дональд Трамп закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

За даними Financial Times, Сполучені Штати уріжуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією.

Тим часом, польський повітряний простір порушили два безпілотники, а Швеція заявила про збільшення російського втручання у роботу GPS у 2025 році.

Все важливе і цікаве за четвер, 4 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Засідання у Парижі

Сьогодні у французькій столиці пройшло засідання "коаліції рішучих".

Зустріч стартувала близько 11:45 за київським часом.

Лідери-учасники засідання коаліції почали прибувати до Єлисейського палацу після 11:30, де вже перебували президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський.

На зустріч, зокрема, приїхали прем’єр Бельгії Барт де Вевер, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, а також прем’єр Польщі Дональд Туск.

Крім того, в засіданні брали участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, а також спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Іспанський прем’єр Педро Санчес не прилетів до французької столиці через несправність літака.

Дистанційно участь у зустрічі взяли генсек НАТО Марк Рютте та лідери близько двох десятків держав з Європи та з інших континентів. Зокрема, прем’єр Канади Марк Карні, прем’єр Японії Сігеру Ісіба, прем’єр Австралії Ентоні Албаніз, а також прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше залишив засідання "коаліції рішучих". У "Єлисейському палаці" повідомили кореспондентці "ЄвроПравди", що такий розвиток подій був запланованим.

Вочевидь, він взяв участь в переговорах з безпековими радниками лідерів ключових держав ЄС та України.

У Парижі пройшли переговори з Віткоффом на рівні безпекових радників.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував повідомлення про зустріч близько 12:45 за Києвом, не уточнюючи, коли саме відбулось обговорення.

"Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей", – розповів керівник Офісу президента України.

Приблизно о 14:00 стало відомо, що зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі.

26 країн у "коаліції рішучих"

За словами президента України Володимира Зеленського, учасники засідання "коаліції рішучих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", – зазначив Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Деталі щодо гарантій безпеки

Напередодні зустрічі президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

За його словами, підхід коаліції до гарантій складається з двох елементів.

По-перше, йдеться про відсутність обмежень для формату української армії та її спроможностей. Учасники коаліції хочуть надати Україні можливості відновити армію для того, щоб вона могла стримувати будь-яку потенційну агресію.

Другий елемент, за словами президента Франції, – це сили гарантування безпеки, мета яких не вести війну проти Росії, а гарантувати мир і послати стратегічний сигнал, щоб запобігти відновленню боїв.

"Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися", – додав Макрон.

За даними Financial Times, країни, які входять до так званої "коаліції рішучих", поділились на умовні три табори щодо того, які гарантії безпеки слід надати Україні.

За словами поінформованих осіб, перша група, до якої, зокрема належить Велика Британія, готові до розгортання військ в Україні. Країни з іншої групи, до якої входить Італія, вирішили цього не робити.

А більшість країн ще не визначилась. До таких країн, зокрема, належить Німеччина.

Тим часом Spiegel дізнався, яким може бути внесок Німеччини у безпекові гарантії для України.

Берлін пропонує як свій основний внесок посилення української протиповітряної оборони. План передбачає збільшення підтримки, що надається, на 20% на рік.

Також планується внесок у покращення далекобійних спроможностей України – зокрема, у питанні виробництві крилатих ракет, що здійснюється на території України із фінансовою і технічною підтримкою партнерів.

Крім того, Німеччина готова озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік.

Reuters пише, що Німеччина прийме рішення щодо подальших військових зобов'язань лише після того, як будуть визначені загальні умови.

Зеленський також повідомив, що членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки.

Розмова з Трампом

Учасники "коаліції рішучих" після засідання поговорили з президентом США Дональдом Трампом.

Український лідер повідомив, що з Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.

"Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", – розповів Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що внесок США в "коаліцію рішучих" визначать у найближчі тижні.

За його словами, на зустрічі все прояснили: внески європейських країн і країн азійсько-тихоокеанського регіону, а також Канади.

"Ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання, для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом", – наголосив він.

Макрон також повідомив, що з президентом США погодили запровадження нових санкцій проти РФ, якщо вона і далі зволікатиме з конкретними перемовинами про мир.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "коаліції рішучих" висловив сумнів щодо можливості швидкої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Владіміром Путіним.

Дональд Трамп, у свою чергу, закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

Щодо активів РФ і допомоги Україні

Британія спрямувала $1,3 млрд доходів від активів РФ на допомогу Україні.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв назвав "англійським придурком" міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі, який оголосив, що Британія надала Україні військову допомогу на понад $1,3 млрд за рахунок заморожених російських активів.

"Ну це означає одне: британські злодії передали російські гроші неонацистам. Наслідки? Британія вчинила правопорушення, а у Росії виникло, як кажуть юристи, право вимоги до неї і нинішньої бандерівської України", – написав російський політик.

А от щодо використання самих заморожених активів Росії у ЄС скептичні, повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Загрози для Європи

Financial Times дізналося, що США уріжуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією.

В ніч на 3 вересня польський повітряний простір порушили два безпілотники. У Польщі заявили, що їх не збивали, бо вони не становили небезпеки.

Швеція заявила про збільшення російського втручання у роботу GPS у 2025 році.

До речі, у Болгарії двічі змінили позицію щодо втручання РФ у посадку літака з фон дер Ляєн.

Зокрема, болгарський уряд протягом доби спершу відкинув можливу причетність Росії до проблем із навігацією літака з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на своїй території, а потім заперечив власні ж слова.

Тим часом в Україні Росія вбила двох працівників данського гуманітарного проєкту. Глава МЗС Данії засудив удар РФ по працівниках данського гуманітарного проєкту.

А ще РФ висилає естонського дипломата.

Фіцо їде в Україну

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у пʼятницю в Ужгороді.

Під час зустрічі з Зеленським Фіцо планує зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури.

Вони не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.

Китайський лідер Сі Цзіньпін похвалив Словаччину за "відданість" дружбі з Китаєм і висловив сподівання, що країна й надалі допомагатиме Пекіну у налагодженні відносин з Європейським Союзом.

Решта новин

МЗС: Україна отримала офіційні переклади ключових міжнародно-правових документів.

Вчора ввечері у Лісабоні сталася аварія на фунікулері. Щонайменше 23 постраждалих, з них 17 загиблих. Серед загиблих – українець.

У Франції оштрафували китайський інтернет-магазин Shein на 150 млн євро.

Понад половина поляків – проти підтримки Польщею вступу України в НАТО.

У Берліні авто в'їхало в натовп: постраждали діти.