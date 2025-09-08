ЕС и США готовят санкции, отставка кабмина Франции, Латвия высылает россиян: новости дня

Трамп натякає на посилення санкцій проти Росії, а німецький канцлер застеріг Європу від "хибної ностальгії" щодо відносин із США.

РФ вчергове порушила повітряний простір Естонії, до Польщі залетів невідомий дрон.

Соратник Фіцо порівняв Україну з ХАМАС і його нападом на Ізраїль, хоча сам прем’єр Словаччини докорінно змінив риторику щодо України.

Росія почала вихід з Європейської конвенції про запобігання катуванням, а Латвія попросила понад 800 росіян до середини жовтня залишити країну.

Все важливе і цікаве за понеділок, 8 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

ЄС та США узгоджують санкції

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до "другої фази" санкцій проти РФ.

Як пише Reuters, це дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.

У німецькому уряді вітають "натяки" Трампа щодо санкцій проти РФ.

Американський президент повідомив, що окремі європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не планує їхати у Вашингтон цього тижня на анонсовану Трампом зустріч щодо України.

Нагадаємо, міністр фінансів Скотт Бессент заявив у неділю, що США і Європейський Союз можуть обкласти "вторинними тарифами країни, які купують російську нафту", поставивши російську економіку на межу колапсу і змусивши правителя Росії Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що відмова ЄС від нафти й газу РФ підштовхне Вашингтон до жорсткіших санкцій.

За даними Bloomberg, цього тижня делегація ЄС відвідає Вашингтон, щоб обговорити можливість спільних дій.

Європейський Союз розглядає можливість введення нових санкцій проти близько шести російських банків та енергетичних компаній.

За словами джерел, майбутній пакет обмежень ЄС передбачає посилення санкцій щодо російських суден "тіньового флоту", нафтотрейдерів у третіх країнах і може передбачати заборону на перестрахування танкерів, що перебувають у списку.

За даними агентства AFP, Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла".

Німецький канцлер Мерц застеріг Європу від "хибної ностальгії" щодо відносин із США, а також Мерц попередив, що Китай готовий скористатися "торговельною вразливістю" Німеччини.

Посол ЄС: по Кабміну вдарили "Іскандером"

Сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поінформував держсекретаря США Марко Рубіо про постійні удари росіян по українських регіонах.

Також вони обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із партнерами.

Українська прем’єр-міністерка Юлія Свириденко напередодні опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що будівлю Кабінету міністрів України було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".

Вона розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем’єрка Юлія Свириденко, а також очільники МЗС та МВС супроводжували делегацію дипломатів.

"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди – в саме серце українського уряду", – заявила посол.

Вона розповіла, що дипломатам показали значні уламки самої ракети, а також безліч шрапнелі від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер".

"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не була знищена вщент", – додала посол.

Ще один дрон залетів у Польщу

Сьогодні вранці польська поліція повідомила про виявлення "залишків непізнаного летючого об'єкта" в районі прикордонного переходу Тересполь у селі Полатичі Люблінського воєводства.

Поліцію про виявлення рештків безпілотника поінформували у неділю близько 22:00.

В польській прокуратурі повідомили, що це рештки дрона без вибухової частини.

"Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею", – повідомила в понеділок прокуратура.

Як повідомляє Polsat News, Україна попереджала польських прикордонників про появу дрона.

А 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії.

У понеділок Міністерство закордонних справ Естонії висловило протест Росії щодо порушення повітряного простору країни.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це був ще один серйозний і прикрий інцидент, особливо з огляду на те, що це вже третє таке порушення цього року.

До речі, у Німеччині обшукали вантажне судно, з якого могли запустити дрон-шпигун, а Румунія, Угорщина і Чехія викрили білоруську розвідувальну мережу в Європі.

У вересні відбудуться російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".

Щодо Словаччини і України

Соратник Фіцо порівняв Україну з ХАМАС і його нападом на Ізраїль.

Заступник голови керівної словацької партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар порівняв Україну з ХАМАС і заявив, що Росію спровокували.

"Це спровокована агресія", – сказав Гашпар.

Пізніше депутат порівняв Україну з ХАМАС і його нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно таким самим чином", – зазначив заступник голови керівної словацької партії Smer.

Під час нападу ХАМАС загинуло 1200 ізраїльтян.

"Ви ж не серйозно? ХАМАС вбив тисячу людей. Ви хочете сказати, що українці вторглися в Росію і вбили тисячу цивільних осіб?"– запитав його голова опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка.

До речі, президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС, щоб той прийняв угоду про звільнення заручників.

Хоча сам очільник словацького уряду Роберт Фіцо докорінно змінив риторику щодо України. Настільки, що це навіть викликало обурення у його партнерів по коаліції.

Докладніше про це – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Розворот Фіцо: що змусило лідера Словаччини змінити політику щодо України.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що найближчими днями проведе переговори з українським візаві Андрієм Сибігою в Будапешті.

Відставка уряду Франції

Парламент Франції висловив недовіру уряду Франсуа Байру.

Результати були прогнозованими після того, як ультраправе "Національне обʼєднання" та Соціалістична партія відмовились підтримувати уряд – саме їхні голоси були вирішальними для забезпечення більшості.

Президент Франції Емманюель Макрон може або обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

Макрон призначить наступного премʼєра Франції "найближчими днями".

У Франції лідерка парламентської фракції ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен закликала президента Емманюеля Макрона розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Ультраправа політикиня закликала Макрона "провести нові вибори і дати країні можливість обрати", додавши, що розпуск парламенту є "не варіантом, а обов'язком".

Протести у Європі

У Швейцарії медики розпочали голодування на знак протесту проти війни в секторі Гази, а у Румунії протестували вчителі через план економії держбюджету.

Румунський уряд пережив чотири вотуми недовіри через плани скорочення дефіциту державного бюджету.

У Белграді пройшов черговий масовий протест.

Протестували люди і у Туреччині – проти призначення на підставі рішення суду нового голови основної опозиційної партії "Республіканська народна партія" (СНР).

Призначений судом Гюрсель Текін, який раніше був виключений з партії, прибув до штаб-квартири CHP серед протестів, щоб зайняти посаду. Він увійшов до будівлі за підтримки поліції після протистояння з членами партії.

Решта новин

Данія допомогла Миколаєву відкрити найбільшу підземну школу-садок.

Новий посол Норвегії починає роботу в Україні.

Росія почала вихід з Європейської конвенції про запобігання катуванням.

Латвія попросила понад 800 росіян до середини жовтня залишити країну.

Партія Санду не лідирує всередині Молдови напередодні парламентських виборів.

На заході Туреччини підліток напав на поліцейський відділок, є загиблі.

Суди у Німеччині зафіксували різке зростання кількості заяв про надання притулку.