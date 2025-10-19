Реакция на переговоры в США, "король" Трамп, ограбление Лувра: новости выходных

Трамп бачить шанс досягти домовленості про припинення російсько-української війни найближчим часом. Зеленський погодився з президентом США, який закликав Україну й РФ "зупинятись там, де є". Крім того, український президент повідомив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі лідерів у Будапешті.

У США протести проти Трампа, а у Швеції закликали Європу перейти в "режим війни".

Майже 70% жителів Німеччини проти виплат українським біженцям, а у Дубліні 17-річному сомалійцю висунули звинувачення за вбивство українця.

Все важливе і цікаве за вихідні, 18 та 19 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Путін хоче усю Донеччину

З’явилися нові подробиці телефонної розмови, яку у четвер провів президент США Дональд Трамп з правителем Росії Владіміром Путіним.

The Washington Post пише, що очільник Кремля вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

За словами співрозмовників, в обмін на контроль над усім Донецьким регіоном, Путін заявив, що готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей, які частково окуповані російськими військами. Деякі посадовці Білого дому назвали це "прогресом".

Натомість європейський дипломат зазначив, що українці навряд чи розцінять це так само.

"Це як продати їм їхню власну ногу в обмін на нічого", – сказав він.

"Вони мають зупинитися там де є"

А наступного дня після телефонної розмови з Путіним – у п’ятницю – Трамп провів у Вашингтоні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер заявив, що бачить шанс досягти домовленості про припинення російсько-української війни найближчим часом.

"Якщо проявити гнучкість, думаю, у нас дуже гарний шанс покласти край цій війні", – додав він.

На його думку, очільник Кремля також прагне завершення війни, тому Росії і Україні слід домовлятись.

Американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, що зустріч з президентом України у п’ятницю була "дуже цікавою і сердечною".

"Але я сказав йому, і так само наполегливо пропонував президенту Путіну, що пора припинити убивства і домовлятися про угоду. Вже достатньо крові пролито… Вони мають зупинитися там де є. Хай обидві сторони кажуть про перемогу, хай Історія розсудить. Більше не буде стрілянини і смертей, і не будуть витрачатися нереальні суми грошей", – заявив Трамп.

Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером не став сперечатися з його думкою, що Україні і Росії "треба зупинитися там, де є" і починати домовлятися – але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

"Я думаю, що ми маємо зупинитись там, де ми зараз знаходимось – і тут президент Сполучених Штатів правий. Ми маємо зупинитись там, де ми є. Важливо це зупинити, а потім вже почати розмову (про завершення війни)... Але, між нами кажучи, питання в Путіні – бо не ми розпочинали цю війну", – сказав Зеленський.

У Білому домі заявили, що президент США продовжує "посилено" працювати над досягненням миру, однак терпіння Вашингтона щодо війни РФ проти України "вичерпується".

Кілька співрозмовників американського телеканалу CNN розповіли, що розмова лідерів за зачиненими дверима, у присутності топрадників, була "напруженою, щирою та місцями некомфортною".

Телеканал також повідомив, що Трамп у закритій розмові з Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk. При цьому український лідер підкреслив, що питання щодо продажу Україні ракет Tomahawk не закрите остаточно.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогодні не сказав і "так", – заявив Володимир Зеленський.

Реакція Європи на переговори у США

Після зустрічі з Дональдом Трампом президент України провів розмову з країнами "коаліції рішучих".

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "коаліції рішучих". Була і Урсула фон дер Ляєн, і Антоніу Кошта", – сказав Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит пройшов не так, як сподівався український президент.

Європейські лідери запевнили у подальшій підтримці України після спільного дзвінка з президентом Володимиром Зеленським, де він розповів про підсумки переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Прем’єр Британії Кір Стармер зазначив, що це була "продуктивна розмова" і він у ній повторив, що Британія буде непохитно підтримувати Україну у її боротьбі та продовжувати військову і гуманітарну допомогу.

Axios пише, що Стармер запропонував співпрацювати з США для розробки мирного плану для України за зразком 20-пунктного плану, який адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала для Гази.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі президентів Дональд Трампа і Володимира Зеленського наголосив на важливості для Європи проявити солідарність з Україною.

Ідея про зустріч у Будапешті

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з правителем Росії Владіміром Путіним оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у пʼятницю сказав йому, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі лідерів у Будапешті.

Путіну буде непросто дістатись до Будапешта через ризики, пов’язані з перетином повітряного простору європейських країн.

За даними El Pais, в ЄС назвали зустріч Путіна і Трампа в Будапешті "політичним кошмаром".

До речі, у пресслужбі Білого дому вульгарно відповіли Huffington Post у відповідь на звичайне питання про те, чому лідери США і РФ обрали місцем зустрічі Будапешт.

"HuffPost запитав Білий дім, хто обрав Будапешт. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівіт через кілька хвилин відповіла фразою "Твоя мама", – розповіли журналісти.

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Ченг за хвилину повторив те саме.

"Король" Трамп

У США люди збиралися на масові протести проти Трампа.

Зокрема, у низці міст Сполучених Штатів протягом суботи проходили численні акції протесту проти адміністрації Дональда Трампа під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), які критикували зловживання ним своїми повноваженнями.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував згенероване штучним інтелектом відео, на якому Дональда Трампа зображено в образі короля, на тлі масштабних протестів проти політики чинної адміністрації.

На кадрах Трамп одягає на себе корону, мантію та бере до рук меча.

Загроза для Європи

Німецький аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня після повідомлень про невідомі дрони.

Міністр оборони Швеції закликав Європу перейти в "режим війни".

Пол Йонсон вважає, що посилення гібридних операцій з боку Росії вимагає від європейських держав рішучої відповіді та підготовки до можливої війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для Росії.

Він зазначив, що у разі виникнення стану оборони, якого "необхідно запобігти", призов, який був призупинений у 2011 році, негайно відновиться відповідно до Основного закону.

Пограбування Лувру

У центрі Парижа пограбували знаменитий музей Лувр.

В Міністерстві внутрішніх справ країни повідомили, що пограбування тривало 7 хвилин.

За даними Le Parisien, невідомі могли викрасти коштовності, які належали Наполеону та імператриці.

"Під час втечі неподалік музею був знайдений один ювелірний виріб", – сказала міністерка культури Франції.

Le Parisien також дізналося, що у пограбуванні паризького музею Лувр у неділю вранці брали участь четверо зловмисників, які втекли на скутерах.

Двоє з них були вдягнені в жовті жилети – імовірно, маскуючись під технічних працівників; саме вони безпосередньо і вкрали коштовності, забравшись до Лувру на підйомнику.

Решта двоє були на скутерах – вони відвезли інших двох зловмисників разом із викраденими коштовностями.

Решта новин

У Дубліні 17-річному сомалійцю висунули звинувачення за вбивство українця.

Майже 70% жителів Німеччини проти виплат українським біженцям.

У Республіці Сербській призначили тимчасову президентку замість Мілорада Додіка – Ану Трішич Бабич. У США вітають призначення.

Австрія більше не блокує новий пакет санкцій проти Росії.

У Варшаві перевернулося авто посольства РФ.

Німеччина відкликає посла з Грузії.